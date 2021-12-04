Глава Башкортостана: «Единая Россия» продолжит работать для страны и людей

Партия всегда делала многое для страны и людей, и будет продолжат эту работу, заявил секретарь башкортостанского регионального отделения «Единой России», глава Республики Башкортостан Радий Хабиров перед началом третьего этапа съезда партии, который пройдет в субботу в Москве.

Подводя итоги 20-летней деятельности «Единой России», Хабиров заявил, что эти годы были периодом серьезного, в некотором смысле даже драматического развития нашей страны. «И именно наша партия явилась той силой, которая держала политический каркас нашей страны, обеспечивала общественно-политическую стабильность. И самое главное – поддерживала инициативы нашего национального лидера, президента РФ. И, наверное, это одна из самых главных задач, и она будет впредь стоять перед нами всегда», - отметил секретарь регионального отделения «Единой России».

Он напомнил, что наша страна прошла непростой путь, во время которого партия «принимала на себя очень сложные решения». «Но все это мы делали в интересах нашей страны, в интересах наших людей», - подчеркнул Радий Хабиров.



В свою очередь, врио секретаря Тамбовского регионального отделения партии, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров заявил, что единороссы слушают людей, их мнения, пожелания и все делают для того, чтобы улучшить их жизнь, отметил он.

«Чтобы граждане великой страны жили еще лучше. Самое главное – доверять людям и не делать пустых обещаний. Если на себя брать обязательства, надо их обязательно выполнять», - заявил Максим Егоров.

Напомним, в субботу Москве пройдет заключительный этап Съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу. Также будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда изберут Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Будут сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.