|
|
В офисе Зеленского заявили о заинтересованных в дестабилизации Украины силах
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Есть некие внешние и внутренние силы, цель которых – лишить стабильности обстановку на Украине, заявил глава офиса президента республики Владимира Зеленского Андрей Ермак в ходе встречи с послами стран «Большой семерки» и Евросоюза (ЕС).
«Андрей Ермак рассказал о внутриполитических процессах в нашем государстве (...) Руководитель офиса главы государства отметил, что также есть сопротивление реформам со стороны старой системы», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение офиса Зеленского.
В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Донбассе, обстановку вокруг государственной границы Украины, работу контактной группы по урегулированию ситуации в ДНР.
Отдельно обсудили принятие закона о деолигархизации, цель которого исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы и манипулирование медиа.
«При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не нарушать ничьи права», – отметил Ермак.
Ранее Зеленский заявил, что у него имеется информация о подготовке государственного переворота на Украине, который должен был состояться 1 декабря. Одним из участников якобы являлся бизнесмен Ринат Ахметов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кулеба заявил о трех странах НАТО, мешающих Украине вступить в альянс
|
|
Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран Североатлантического альянса изменят свое отношение к нему, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России», – заявил Кулеба в интервью латвийскому изданию Sargs.lv.
Перевод приводится на сайте посольства Украины в Латвии.
Он отказался называть эти столицы и подчеркнул, что, когда в этих странах изменится отношение к Киеву, ситуация «кардинально изменится».
«Пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения пока будет закрыта», – сказал министр.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг несколько раз подчеркивал, что альянс поддерживает Киев, но Украина не может рассчитывать на принцип коллективной обороны НАТО, так как не является членом объединения.
До этого президент Владимир Путин заявлял, что Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток.
«Нафтогаз» поднял для украинских потребителей тарифы на газ в пять раз
По решению компании «Нафтогаз» украинским потребителям теперь придется платить за газ в пять раз больше. Изменения коснулись почти 500 тыс. человек.
Так, стоимость газа теперь составляет 47 гривен (127 рублей) за 1 куб для потребителей, получающих газ от компании «Поставщик последней надежды». Отмечается, что компания фактически принадлежит «Нафтогазу», она обслуживает тех украинцев, чьи поставщики обанкротились, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Согласно закону, такие клиенты 60 дней получают газ от «Последней надежды». Сейчас это 457 тыс. потребителей, передает «Страна».
Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о транспортировке газа на Украину после 2024 года. По словам пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова, тема транспортировки российского газа на Украину вторична, топливо сначала надо продать.
Посол Украины в Германии предъявил новому канцлеру список требований
|
|
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал будущего канцлера Германии Олафа Шольца сделать предупреждение России сразу после своего избрания. Он потребовал пригрозить новым пакетом санкций из-за якобы скорого нападения на Украину.
«Риск нового военного нападения России на Украину никогда не был выше, чем в эти недели. Речь идет о выживании Украины как независимого государства», – заявил Мельник изданию Bild, передает Страна.ua.
По мнению дипломата, необходим «жесткий каталог суровых карательных мер», который нужно представить не позднее 8 декабря.
Он должен включать в себя «полный остракизм России» со стороны международных организаций, полное эмбарго на весь стратегический экспорт газа, нефти, угля и другого сырья, полный запрет немецких инвестиций в Россию, замораживание российских государственных активов за рубежом, отключение от SWIFT.
По словам политика, чтобы предотвратить катастрофу, нужно что-то большее, чем просто предупреждение. Мельник призвал Шольца сразу после избрания продемонстрировать «все серьезные последствия нападения на Украину».
Частные компании Украины задолжали России более 1 млрд долларов
Долг частных украинских компаний перед Россией составляет 1,1 млрд долларов по состоянию на 1 июля, Россия входит в десятку кредиторов предпринимателей страны, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).
Уточняется, что по географической структуре долгов реального сектора по негарантированным кредитам доля России с начала года увеличилась с 2,5% до 2,6%, передает ТАСС.
По итогам первого полугодия общая сумма долга частных предприятий Украины составила 43 млрд 964 млн долларов. В лидерах стран, которым должны украинские бизнесмены, находится Кипр – около 21 млрд долларов, в списке есть Великобритания и Нидерланды. Россия находится на восьмом месте.
Основная валюта заимствований – доллары (62,2%), евро (23,1%) и другие валюты, говорится в релизе Нацбанка.
Ранее сообщалось, что Киев начал переговоры с Еврокомиссией по поводу выделения финансовой помощи стране на сумму менее 1,2 млрд евро.
Украина купит не подошедшие США атомные реакторы
|
|
На Хмельницкой АЭС планируют построить два новых атомных энергоблока, для этого использовать реакторы Westinghouse.
Приобретет в кредит у американской компании реакторы для АЭС украинский «Энергоатом», сообщает «КорреспонденТ» со ссылкой на «Зеркало недели».
Отмечается, что компания Westinghouse продает два комплекта оборудования реакторов АР-1000, оставшихся от неудавшегося строительства в США.
«По условиям контракта компания должна это сделать до 2025 года, желательно подороже. Чем она и занимается. Собираются отправить эти комплекты на Хмельницкую АЭС», – говорится в статье.
В публикации говорится, что реакторы «лежат без дела» около пяти лет, если их купят, то они продолжат еще столько же. Согласно оценкам СМИ, «Энергоатом» и Westinghouse не имеют необходимого количества средств, чтобы построить реакторы, поэтому строить их будут в кредит, в том числе и под госгарантии.
Ранее сообщалось, что Великобритания поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
Байден отказался признавать «красные линии» в контексте Украины
|
|
Глава американского государства Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Его попросили прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к России и размещение на Украине гиперзвукового оружия. Байден сказал, что «не признает ничью красную линию». Президент США заявил, что хочет провести с главой российского государства Владимиром Путиным «долгий разговор». Оценивая ситуацию на границе России и Украины, Байден заявил: «Мы давно знаем о действиях России». Он не указал возможных сроков и формата переговоров, передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США утверждена. Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, рассматривается в том числе 7 декабря.
-
В Раде заявили, что Зеленский может объявить мобилизацию без военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский сможет мобилизовать резервистов без объявления военного положения в случае необходимости укрепления госграницы, сообщил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Если нужно будет быстро мобилизовать какую-то группу конкретных профессий военных, чтобы усилить какие-то участки, границы, например, то для этого не нужно никаких военных сословий», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко объявил, что Зеленский собирается вести в стране военное положение с 1 декабря.
Накануне в Генштабе Белоруссии заявили, что наращивание военных контингентов соседними странами НАТО и агрессивное поведение Украины ведет к созданию вокруг республики «пояса недружественных государств».
В СВР 22 ноября отметили, что сложившееся положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.
В «Батькивщине» не исключили переговоров Киева с Газпромом о покупке газа
|
|
Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко не исключил, что украинское правительство будет вынуждено начать переговоры с Газпромом о прямой покупке газа.
Кучеренко заявил, что «за последние два года энергетика Украины попала в огромный кризис». Он объяснил «тактику «Слуг народа», когда они говорят, что мы перезимуем»: «Разумеется, если они допускают, что можно перезимовать за счет электроэнергии из Белоруссии, они перезимуют».
Депутат «дал свое аналитическое видение», заявив, что «не исключает , что пройдет полтора-два месяца – и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским Газпромом о прямом контракте на покупку газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».
В начале ноября лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность и эту коррупцию» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа. По мнению Тимошенко, нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны якобы есть все для обеспечения собственных потребностей.
Украина начала строительство двух военно-морских баз в Азовском и Черном морях
Украина начала строительство двух военно-морских баз в Николаевской и Запорожской областях, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (Запорожская область) и Очакове (Николаевская область) и другим контрактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», – передает ТАСС слова Резникова в Верховной раде.
В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание инфраструктуры для строительства флота и баз военно-морского флота. Зеленский заявил, что к 2035 году в стране планируют реализовать большую программу по развитию ВМФ.
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим на Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тыс. рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
Напомним, адмирал Вячеслав Попов сказал газете ВЗГЛЯД, что нынешнее состояние экономики Украины не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота.
Google нашел «штаб Талибана» в украинском заповеднике «София Киевская»
Администрация украинского исторического и архитектурного заповедника «София Киевская» получила бумажное письмо от Google, адресантом которого указан «штаб Талибана*» (движение, признанное террористическим и запрещенное ООН).
«[В ответ] на письмо Google я в заповеднике по ул. Владимирская, 24 пол дня искал «штаб Талибана*». Не нашел. Честно, только к научным работникам и в бухгалтерию не заглянул. Сам иногда что-то о них подозреваю», – сообщил первый заместитель начальника заповедника Вадим Кириленко в своем Facebook.
В подтверждение своим словам он опубликовал фотографию конверта, где адресатом указан «штаб Талибана», а также текст письма, в котором также повторяется «штаб Талибана».
«Вероятно, это следствие работы интернет-хулиганов, но странно, что Google не только не удаляет метку, но и обращается к компании, расположенной по адресу так же, как это указано на карте», – объясняет произошедшее телеграм-канал «Политика страны».
Путин указал Эрдогану на деструктивную линию Киева в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе беседы по телефону с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Донбассе, российский лидер заявил, что украинская сторона продолжает деструктивную линию, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин проинформировал Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи.
Российский президент обратил внимание на то, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами.
«Кроме того, проявлен настрой на решение практических вопросов восстановления торгово-экономических и транспортных связей», – указывается в сообщении.
Эрдоган высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.
Также оба президента выразили удовлетворение уровнем взаимодействия по стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии. Военные двух стран будут и далее вести совместную работу в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье.
Путин и Эрдоган также поговорили на тему ситуации в Ливии. Они акцентировали безальтернативность политико-дипломатического урегулирования при посредничестве ООН.
«Высказана надежда на успешное проведение намеченных на 24 декабря 2021 года общенациональных выборов, которые должны способствовать восстановлению ливийской государственности и территориальной целостности», – пояснили в Кремле.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что президенты России и Турции провели в пятницу разговор, они обсуждали двусторонние отношения.
США усмотрели связь ситуаций вокруг Украины, Белоруссии и «Северного потока – 2»
Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС, «военная угроза» Украине и газопровод «Северный поток – 2» связаны между собой, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
На онлайн-форуме Reuters Next его спросили, считает ли он все это «скоординированной геополитической стратегией» Москвы для давления на Европу. Блинкен ответил: «Вероятно, да». По его словам, «все эти явления имеют место, и они связаны друг с другом».
«То, что мы видим в Белоруссии на границе с тремя странами, <…> и в то же время растущее давление на Украину, а также, да, энергетика тоже, особенно в преддверии зимы. Все это складывается воедино», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не ведет никаких гибридных войн. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявляла, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
Псаки отказала России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО
|
|
Вопрос о том, принимать ли какую-либо страну в НАТО, решает сам альянс, а не Россия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки спросили, может ли Белый дом проявить гибкость в этом вопросе, учитывая обеспокоенности Москвы. Псаки подчеркнула, что «члены НАТО решают, кого сделать членом, не Россия». По ее словам, «важно помнить, откуда исходят провокационные действия – это не США, не Украина», передает РИА «Новости».
Также Псаки прокомментировала сообщения о том, что вашингтонская администрация прорабатывает шаги по комплексной поддержке Киева. Она заявила, что прежде США «предоставили Украине серьезную помощь в обороне», Вашингтон «продолжает рассматривать такие возможности», передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
-
США рассказали о консультациях с Европой по санкциям против России
|
|
США ведут с европейскими партнерами консультации по вопросу возможных санкций против России, если та проявит «агрессию» в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Комментируя возможные шаги США, Псаки сказала, что «введение экономических санкций – это один из вариантов», но необходимы консультации с Конгрессом США и «европейскими партнерами». По ее словам, «консультации идут уже какое-то время», власти США «хотят быть готовыми, так что рассматривают подобную возможность», передает ТАСС.
Псаки заявила, что возможность проведения прямых контактов между американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным обсуждается, Вашингтон намерен сосредоточиться на украинской тематике. США хотят «обсудить серьезные озабоченности относительно воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной». По ее словам, Байден является убежденным сторонником прямых контактов между лидерами стран.
Напомним, в Пентагоне призывали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Зеленский пригласил Орбана на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложил тому посетить Украину, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.
Как сообщает Киев, стороны обсудили сотрудничество Украины и Венгрии, а также договорились активизировать усилия с целью достижения прогресса по вопросам, которые стоят на повестке дня. Зеленский заявил о готовности «работать совместно» с Венгрией «для реализации потенциала отношений» двух стран. Он указал, что исполнилось 30 лет с момента, как Украина установила дипломатические отношения с Венгрией. Зеленский подчеркнул настроенность Киева на развитие добрососедских отношений с Будапештом на основе взаимоуважения и конструктивного диалога, передает ТАСС.
Напомним, Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В 2020 году Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров. В 2021 году Венгрия решила получать российский газ в обход Украины.