|
|
В офисе Зеленского назвали причину массового оттока украинцев из страны
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинцы массово уезжают с Украины из-за «незрелости государства» и отсутствия перспектив для себя и своих детей, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трех лет... Даже не война (вооруженный конфликт в Донбассе, начавшийся в 2014 году) послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина - незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан», – сказал он в интервью сайту «Факты».
По его словам, тренд на миграцию набирал актуальность много лет.
Ранее сообщалось, что число граждан, выехавших с Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 год составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев.
Немцы не захотели платить «налог» с российского газа в пользу Украины
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации, указав, что Россия якобы «усиливает давление» на Германию на фоне критического отношения к проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию (...) Украина может привести в порядок свой бюджет и наконец решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств», – заявил пользователь Peter.
«Почему мы несем ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут?» – спросил smokiebrandy.
«Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев. Газопровод был построен с разрешением. Тут у меня есть догадка», – отмечает oldy.
В статье также отмечается, что глава МИД Германии Анналена Бербок из партии «Зеленые» неоднократно заявляла о большой геостратегической роли «Северного потока – 2», однако канцлер Олаф Шольц не раз подчеркивал экономическую направленность проекта.
«Шольц должен время от времени напоминать госпоже Бербок, что она является главой МИД Германии, а не США», – считает Jean_Marat.
«Тогда Бербок должна выступить с предложением, как она хочет решить проблему (высоких цен на газ) в краткосрочной перспективе и без дальнейшего повышения цен. Повторение требований Вашингтона не приносит нам, потребителям в Европе, ничего», – добавил другой пользователь.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.
При этом в Германии не смогли уточнить сроки запуска «Северного потока – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава СНБО пообещал появление «свободной Ичкерии»
Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что якобы увеличение российских войск у украинских границ «не настолько критично», по его мнению, таким образом Москва добилась прямых переговоров с США, а произошло это из-за того, что на Россию давит мусульманский мир.
«Когда мы говорим, что войск становится все больше и больше, нужно понимать, насколько больше. Если было 90 тысяч, а стало 100 тысяч – это не увеличение. Это не настолько критично, как есть на сегодняшний день. Еще раз подчеркиваю: Российская Федерация добилась того, чего она хотела. Она хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами. Россия этот вопрос решила. Сейчас, когда она объявила фактический ультиматум Соединенным Штатам, фактический ультиматум странам НАТО, будем наблюдать, как будут развиваться эти события», – рассказал Данилов в интервью.
«Я неоднократно говорил уже, что ситуация связана с тем, что мусульманский мир давит на Российскую Федерацию. Там могут происходить различные процессы. Я более чем уверен, что мы в ближайшее время увидим свободную Ичкерию», – добавил он.
По его словам, «ситуация на территории России крайне сложная. Чтобы удерживать внутреннюю ситуацию, нужен внешний враг».
«В Советском Союзе это были Соединенные Штаты, так называемый Запад, они постоянно им пугали. После 1991 года сначала это было Приднестровье – там они набезобразничали, потом была Грузия в 2008 году, сейчас это мы. Пугают внешним агрессором, тем, чего нет. Наша страна никогда не нападала на Россию. Вот россияне постоянно находятся в состоянии войны, потому что если они не будут в ней находиться, само существование Российской Федерации может быть очень-очень сложным», – сказал Данилов.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
В партии Порошенко заявили о проведении обысков
Представители политической партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что у их членов проходят обыски.
Об этом сообщил в среду на брифинге бывший спикер Верховной рады, а также экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает ТАСС.
«Сегодня в семь утра прошли обыски у представителей нашей партии, в частности обыскивали дом помощника президента, чрезвычайного и полномочного посла Юрия Онищенко, который имеет 25 лет дипломатического стажа», – сказал он.
По словам Турчинова, искали документы, связанные с углем за 2014 год.
«Цель этих обысков – не сбор какой-то доказательной базы, а демонстративный террор, запугивание, унижение. Мы знаем, что и далее будут продолжаться провокации против партии», – заявил Турчинов.
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января.
Миллер заявил об исполненных Газпромом обязательствах перед Украиной по транзиту
Российская компания «Газпром» полностью выполнила свои обязательства по транзиту газа через Украину, заявил глава предприятия Алексей Миллер на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«Газпром полностью исполнил свои обязательства по контракту на транзит газа через территорию Украины, наш плановый объем 40 млрд кубометров газа. Сегодня мы протранзитировали через территорию Украины уже 41,5 млрд кубометров», – цитирует Миллера РИА «Новости».
Глава компании отметил, что объем оперативного газа в российских ПХГ и суточная мощность отбора газа из них являются исторически рекордными для России.
«На начало периода отбора газа из подземных хранилищ оперативный резерв газа составил 72 млрд 638 млн кубометров, суточные производительности на отбор – 847,9 млн кубометров», – приводит слова Миллера ТАСС.
По его словам, со второй недели декабря в стране фиксировалось резкое снижение температуры, 23 декабря во всех регионах действия единой системы газоснабжения средняя температура воздуха составила минус 17 градусов, это на 9,3 градуса ниже климатической нормы.
«И в эти дни поставка газа на рынок российским потребителям и отбор газа из подземных хранилищ России были максимальными за последние 10 лет, начиная с 2012 года», – указал он.
Объем отбора газа из ПХГ России на сегодняшний день составил 12,36 млрд кубометров, при этом российские ПХГ заполнены на 83%.
Также Миллер подчеркнул, что компания исполняет экспортные обязательства по долгосрочным двусторонним контрактам в соответствии с заявками.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года.
Глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
На Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ
Возрастающая цена на газ может остановить несколько предприятий из отрасли птицеводства на Украине, заявил исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов» Сергей Карпенко.
«Если в начале 2020 года в структуре себестоимости 1 кг мяса птицы стоимость газа составляла 1,6 гривны (0,05 доллара), то в начале этого года цена составляла 2,11 гривны (0,07 доллара), в ноябре – 4 гривны (0,14 доллара), в декабре – 6,4 гривны (0,23 доллара)», – сказал Карпенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Он добавил, что при заявленных поставщиками ценах за газ на январь себестоимость производства мяса птицы составит 14 гривен (0,5 доллара), в таких условиях предприятия начнут сокращать производство или останавливать его.
«Наша отрасль является самым большим экспортером на мировые рынки, 40% мяса и 30% яиц экспортируются за пределы государства, и с такими ценами на газ мы станем абсолютно неконкурентоспособными, например, с Россией, Белоруссией, Польшей, Аргентиной», – отметил он.
Ранее в декабре украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
В Минэнерго заявили об отсутствии поставок электроэнергии на Украину
Россия в настоящее время не экспортирует электроэнергию на Украину, поставки идут со стороны Белоруссии, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Они закупают у Белоруссии. Россия не осуществляет поставок на Украину», – цитирует министра ТАСС.
Напомним, на Украине, переживающей сейчас энергетический кризис, начались веерные отключения электричества, несмотря на заявления властей, что этого никто не допустит.
В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы продолжают работать на дизельных генераторах, заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егор Устинов.
Захарова: Киев будет расстреливать украинцев из поставленного НАТО оружия
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Киев «будет расстреливать» мирное население Украины при помощи оружия, которое поставляет в страну НАТО.
«Надо спросить у стран-членов НАТО: понимают ли они, что из их оружия и при их помощи киевский режим будет расстреливать мирное население Украины?» – цитирует ее РИА «Новости».
Захарова добавила, что президент Украины Владимир Зеленский уже стал угрозой для Украины, разобщенность украинского народа достигла катастрофических масштабов.
«Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ», – прокомментировала она утвержденную Зеленским стратегию информбезопасности, согласно которой информационная политика России угрожает демократическим странам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica выразил недовольство тем, что Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. Также министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.
Напомним, Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО.
В Раде вспомнили пословицу на фоне переговоров России и США
Неучастие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США не следует воспринимать как провал, Киев сделал все, чтобы это воспринималось как благо, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олег Волошин.
Волошин написал в Facebook, что его «умиляют» разговоры о том, что «опять переговоры об Украине без Украины». «Поздно уже по этому поводу рефлексировать», – считает он.
По его словам, украинская власть сделала все, чтобы факт переговоров кого-то с Россией, как альтернатива «решению украинского вопроса» Москвой, воспринимался как благо.
«Поверьте, вот уж точно: не до жиру – быть бы живу», – подытожил депутат.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Белый дом сообщил, что будут обсуждаться такие темы, как, в частности, контакты России с НАТО и ОБСЕ.
До этого президенты провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Задержан подозреваемый в нападении на российское генконсульство во Львове
На Украине задержали подозреваемого в нападении на генеральное консульство России во Львове. Как сообщил глава МВД страны Денис Монастырский, есть основания полагать, что это именно тот, кто бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в здание.
«Из последних провокаций: была брошена бутылка с зажигательной смесью в генконсульство РФ во Львове. Недавно задержали человека, который совершил [это] преступление. Ведутся следственные действия с ним, а также и с тем, кто мог быть заказчиком», – цитирует Монастырского ТАСС.
Он пояснил, что в связи с происшествием усилена охрана таких объектов.
Напомним, неизвестный в ночь на 24 декабря бросил бутылку с зажигательной смесью возле российского консульства во Львове. Никто не пострадал. Следователи открыли уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Проводится досудебное расследование, оперативники устанавливают обстоятельства происшествия.
В российском МИДе назвали произошедшее терактом и выразили Украине по этому поводу решительный протест.
Блинкен и Зеленский обсудили урегулирование в Донбассе
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский обсудили усилия для мирного разрешения конфликта в Донбассе и предстоящие дипломатические контакты с Россией, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с украинским президентом Владимиром Зеленским... Они обсудили усилия по мирному разрешению конфликта на востоке Украины и предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией», – передает РИА «Новости».
Блинкен подтвердил Зеленскому неизменность поддержки Вашингтоном независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ранее США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности для «защиты от России».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
ГБР Украины подтвердило проведение обысков у членов партии Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) подтвердило, что провело 29 декабря несколько обысков по делу о поставках угля из Донбасса, в рамках которого бывший президент Украины Петр Порошенко подозревается в госизмене, сообщает пресс-служба ведомства.
«Следователями Госбюро на основании соответствующих определений следственного судьи проведен ряд обысков по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее глава штаба Порошенко Александр Турчинов заявлял, что у представителей партии прошли обыски.
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января.
В Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров допустил, что после общения с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский также проведут разговор.
«Как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому сейчас это будет логичным и ожидаемым шагом. И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить», – приводит его слова агентство УНИАН.
Он уточнил, что пока ни формат, ни время разговора не согласованы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский обсудили усилия для мирного разрешения конфликта в Донбассе и предстоящие дипломатические контакты с Россией.
Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск 30 декабря.
Песков рассказал, кого надо слушать в Киеве
Прислушиваться в Киеве стоит к тем, кто говорит, что не фиксирует скопления российских войск у границ с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы говорим о российской территории, и безусловно передвижение наших вооруженных сил на нашей территории является исключительно нашей прерогативой. Вы знаете, что существуют разные мнения на этот счет, например, мнения представителей руководства Украины на этот счет, некоторых, которые были опубликованы в последнее время, наоборот, говорят, что они не фиксируют какого-то чрезвычайного скопления российских войск у границы, что вызывало бы беспокойство украинской стороны. Нужно обращать внимание и на такие заявления тоже», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
На Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива
Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза, сообщается на сайте украинского интернет-ресурса, посвященного рынкам нефти, нефтепродуктов, газа и энергетики Enkorr.
По данным Enkorr, с 23 декабря было прекращено потребление природного газа на некоторых АГНКС в связи с уменьшением объемов реализации сжатого природного газа, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка. Кроме того, с рынка ушло около 50 частных заправок.
Директор «Укравтогаза» Александр Ватажишин сообщил, что родажи автогаза упали на 90% и всего планируется закрыть 66 точек.
«Чтобы минимизировать свои расходы по содержанию заправочных станций – по станциям, где не было продаж, – мы приостановили их работу. На сегодняшний день это 32 станции, сейчас еще работают 45», – сообщил он Enkorr.
По словам Ватажишина, неизвестно, когда возобновится работа станций, поскольку «за 45 гривен (1,6 доллара) мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином».
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.
Британцы высмеяли оставшийся без приглашения на переговоры по Украине Евросоюз
Брюссель оказался недоволен тем, что Россия и США самостоятельно обсуждают украинский кризис, не приглашая на переговоры представителей Евросоюза (ЕС), это насмешило читателей британской газеты Daily Express.
В публикации указывается, что главный дипломат ЕС Жозеф Боррель уверен: раз Москва собирается провести встречу по гарантиям безопасности вблизи границ Европы, то блок должен занять место за столом переговоров. Однако формат, включающий только глав России и США, пока не предусматривает расширений, передает РИА «Новости».
Читатели отметили, что подобное решение красноречиво описывает нынешний уровень влияния ЕС на повестку дня в мире.
«За исключением Франции, у ЕС очень небольшой военный потенциал, поэтому они почти так же полезны, как шоколадные солдатики. ЕС – это не Европа и не суверенная нация, а просто рыночный прилавок для бедняков с манией величия. Почему они там должны быть?», – считает Fredbeare.
«Местный кооператив не приглашается за большой стол со взрослыми», – сыронизировал keithgoodall.
«Невозможно вовлечь нерешительные организации с плохими навыками ведения переговоров в дискуссии такого масштаба. Более продуктивно позволить присутствовать отдельной суверенной стране», – считает Gordie1234.
«Если ЕС вмешается в какие-либо переговоры, они сразу все испортят», – высказался RoyBoy1.
«У Евросоюза было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации, но, конечно, они в итоге позволили другим разобраться в ней. Оттенки Косово!», – отмечает Looflirpa.
Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. ЕС также захотел участвовать в переговорах, но Россия решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД