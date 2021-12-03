В Кремле заявили о переговорах Путина и Моди тет-а-тет

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди 6 декабря включают обед в формате тет-а-тет, что позволит обсудить «самые щекотливые международные вопросы», сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что «в последнее время международные контакты президента активизировались, проводится много телефонных разговоров, личных встреч <...>, впереди тоже планируются многочисленные встречи, контакты и даже визиты», передает ТАСС.

Ушаков добавил, что говоря о намеченном на 6 декабря визите Путина в Индию запланированы переговоры с Моди. При этом подчеркнул, что между лидерами выстроился особый формат отношений.

«Имеется в виду, что президент и премьер-министр примут участие в переговорах, на которых будет ограниченный состав делегаций с обеих сторон. Затем премьер-министр Индии устроит для нашего президента обед, который будет проходить в формате тет-а-тет, и они смогут обсудить наиболее щекотливые и сложные вопросы, которые не успеют затронуть в ходе переговоров в составе делегаций», – сказал Ушаков.

Ранее стало известно, что Индия решила отказаться от производства вертолетов Ка-226Т на своей территории. Вместо этого планируется приобрести уже готовые вертолеты этого типа. Соответствующее решение будет обсуждаться сторонами в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию на следующей неделе.