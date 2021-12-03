У российских фристайлистов возникли проблемы с въездом в США и Канаду

Российские фристайлисты не могут въехать в США и Канаду для участия в квалификационных для отбора на Олимпиаду этапах Кубка мира, заявил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.

«Спортсмены сборной России по фристайлу – это порядка 80 человек. Нам с трудом удалось получить визы США, в стадии завершении получение виз Канады. Визы получали в Бишкеке и Ереване. У нас разные дисциплины, и команды в разное время находятся на тренировках в разных странах, поэтому было очень сложно выработать очередность получения этих виз. Но в США и Канаде существуют ограничения по въезду для лиц, не привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. Они не пускают людей, привитых российскими вакцинами, даже просто на территорию страны», – передает РИА «Новости» слова Курашова.

«Существуют исключения, так называемый национальный интерес, когда могут заезжать спортсмены и тренеры на мероприятия. В последнее время Канада признала китайские вакцины, именно для участия в соревнованиях. Но российских фристайлистов не пускают на соревнования, которые являются этапами Кубка мира, квалификационными, отборочными на Олимпийские игры. Для нас это критическая ситуация, наш вид спорта особенно зависим от североамериканских этапов Кубка мира. Порядка 60% стартов в дисциплинах акробатика, могул, ски-кросс, хафпайп, биг-эйр и слоупстайл проходят в США и Канаде», – пояснил глава федерации.

По словам Курашова, российские фристайлисты могут не пройти отбор на Олимпийские игры 2022 года, если не примут участия в этапах Кубка мира в США и Канаде.

«Мы вышли на контакт с FIS и МОК, но до сих пор ситуация не решается. У нас большая переписка с организаторами этих этапов Кубка мира – и американскими, и канадскими, но все ответы, которые мы получаем, либо полностью отрицательные, либо бессодержательные. Говорят – прививайтесь зарубежными вакцинами, вот и все», – сказал Курашов.

«Если ничего не изменится, то часть наших спортсменов просто не сможет отобраться на Олимпийские игры, завоевать олимпийские лицензии. Это абсолютно неравноправный и абсолютно нечестный подход, ведь часть спортсменов просто не имеет возможности отобраться на Олимпиаду», – добавил глава федерации.

Два этапа Кубка мира по лыжной акробатике пройдут в Северной Америке (5 января – в канадском Ле-Реле, 12 января – в американском Дир-Вэлли). На первом этапе Кубка мира в финской Руке победил трехкратный чемпион мира Максим Буров. Канада примет два этапа Кубка мира по ски-кроссу, соревнования пройдут 14 и 15 января. На первом этапе Кубка мира в Пекине лучшим стал бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане Сергей Ридзик.

Четыре этапа Кубка мира по могулу пройдут в США и Канаде с 7 по 14 января, участницами соревнований должны стать чемпионка мира по парному могулу Анастасия Смирнова и серебряный призер мирового первенства Виктория Лазаренко. Кубок мира по фристайлу в дисциплине «хафпайп» состоит из четырех этапов, все они пройдут в Северной Америке с 10 декабря по 7 января. Соревнования по слоупстайлу пройдут в США 8 января, этап Кубка мира по биг-эйру состоится в США 4 декабря.

Ранее Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене попросила помощи властей в получении визы на чемпионат мира в США.