Песков: Путин остается неформальным лидером «Единой России»

Президент Владимир Путин остается неформальным лидером партии «Единая Россия», глава государства дистанционно обратится к участникам съезда ЕР в субботу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сказал в ответ на реплику, что президент остается руководителем ЕР, что «конечно, лидером я его называю, таким, неформальным лидером партии», передает РИА «Новости».

«Президент дистанционно обратится к участникам съезда (ЕР), у него будет возможность дистанционно обратиться к участникам съезда, а дальше уже все все-таки будет зависеть от работы этого съезда», – добавил он.

Представитель Кремля также отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что давать оценку работе Дмитрия Медведева как председателя ЕР накануне съезда партии некорректно, передает ТАСС.

Песков подтвердил, что обмен информацией по кадровым перестановкам в ЕР идет, Владимир Путин в курсе этих обсуждений.

«Я бы не анонсировал», – ответил он на вопрос о том, можно ли ждать предложений от президента по реформе партии в ходе его видеообращения на съезде 4 декабря.

«Единая Россия», которая в декабре отмечает 20-летие, проведет съезд 4 декабря в Москве.