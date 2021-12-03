Песков: Путин остается неформальным лидером «Единой России»

Взгляд
3 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 13:37  |  vz.ru
Разделы

Угольные короли ответят за смерть шахтеров

К гибели людей на «Листвяжной» привело следование принципу: чем больше угля, тем выше премия Пресс-служба правительства
Кемеровской области/ТАСС
Датчики метана на «Листвяжной» были сломаны, факты загазованности шахты систематически скрывались. Об этом стало известно на совещании у президента с разбором причин катастрофы, в которой погиб 51 человек. Владимир Путин потребовал создать шахтерам такие условия, чтобы им не приходилось больше рисковать жизнью ради заработка. Как с финансовой точки зрения должна быть выстроена такая система? Подробности...
Перейти в раздел…

Как соратники Ельцина уничтожили КГБ

От КГБ СССР осталась только символика Малышев Николай/ТАСС
Ровно тридцать лет назад ушла в небытие организация, наводившая страх на половину планеты – Комитет государственной безопасности СССР. Почему столь могущественная структура оказалась бессильной против пришедших в 1991 году к власти политиков и как выглядел хаос, наступивший в стране в результате этой реформы? Подробности...
Перейти в раздел…

Как стали легендой советские подлодки проекта 613

С-189 - лодка-музей в Санкт-Петербурге Руслан Шамуков/ТАСС
Ровно семьдесят лет назад, 2 декабря 1951 года, в состав Военно-морского флота СССР вошла самая первая подводная лодка проекта 613. Какое отношение к созданию этого корабля имели немецкие инженеры и какую важнейшую для СССР задачу смогли решить сотни этих подлодок, построенных во времена холодной войны? Подробности...
Перейти в раздел…

Китай обнулил Литву

Экономические потери от ссоры с Китаем Литва надеется возместить политическими бонусами от Запада Reuters
Литвы для Китая больше не существует. Во всяком случае, в таможенном реестре КНР. В результате Вильнюс потерял возможность продавать свои товары в Поднебесную. Это произошло сразу же после того, как в литовской столице открылось представительство Тайваня. Эксперты говорят, что хотя Литва и получит помощь от ЕС или США, эта компенсация не сравнится с долгосрочными убытками от потери китайского рынка. Подробности...
Перейти в раздел…

«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Инвалидность изоляцией не лечится

Вероника Леонтьева
Вероника Леонтьева, руководитель направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви
В России сегодня около 600 психоневрологических интернатов, в них проживают более 155 тысяч человек. И практически каждый из них может жить полноценной жизнью и приносить пользу себе и обществу. Но не живет и не приносит. Подробности...

Украина стала Меккой для нацистов всего мира

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Ультраправые по-прежнему остаются особой опричной кастой, неприкосновенной для украинских законов, а Зеленский заигрывает с этой зигующей публикой, пытаясь заработать ее симпатии. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Люди стали хуже понимать юмор

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Вообще-то потеря чувства юмора – признак отмирания тонких структур головного мозга и упрощения сознания. Можно было бы списать на ковид, но началось раньше. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко признал Крым

Клоун ли Борис Джонсон?

Британская империя опять сократилась

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
Подробности...

Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
Подробности...

Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы отнесетесь к идее Лукашенко разместить российское ядерное оружие в Белоруссии?
  • Одобряю

  • Не одобряю

  • С безразличием
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
  • Да

  • Нет
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
  • Уменьшились

  • Увеличились

  • Остались на прежнем уровне
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Названа вероятная дата встречи Путина и Байдена по видеосвязи
    Минздрав подтвердил отсутствие в России штамма «омикрон» Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения» Латвийцы столкнулись с перебоями в электроснабжении Эксперт сказал, чего ждать от встречи Путина и Болсонару
    В Чехии предотвращено покушение на и.о. главы правительства Ученые спрогнозировали сокращение населения Украины наполовину США пригрозили ввести пошлины на российские удобрения Рогозин заявил о переломной ситуации на Байконуре
    В Кремле оценили результат встречи Лаврова и Блинкена Устроившего стрельбу в центре Москвы мужчину задержали На архипелаге Земля Франца-Иосифа пропал полуостров В Британии произошел скандал из-за переименования матерей в «постродовых людей»

    Главная тема


    Китай обнулил Литву

    потухший конфликт


    Молдавию уличили в попытке ограбить Приднестровье

    отсутствие угроз


    Эксперт объяснил отказ Норвегии от помощи НАТО на границе с Россией

    «отдали добровольно»


    В США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом

    Видео

    референдум 1991 года


    Украинская независимость построена на тотальном обмане

    экспорт будущего


    Россия обойдется без Украины в поставках водорода в Европу

    товары со скидками


    «Черная пятница» вскрыла необычное поведение россиян и иностранцев

    «Белый лебедь»


    Россия получит ядерное преимущество над НАТО

    ноты Баха


    Наглость украинского посла поможет России

    афганский наркотрафик


    Россия и Китай теснят Британию в Горном Бадахшане

    травма, а не правда


    Алексей Алешковский: Как либералам и патриотам найти путь друг к другу

    работа гениев


    Игорь Мальцев: Как Beatles писали свои песни

    на ваш взгляд


    Как вы отнесетесь к идее Лукашенко разместить российское ядерное оружие в Белоруссии?

    Песков: Путин остается неформальным лидером «Единой России»

    3 декабря 2021, 12:57

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Владимир Путин остается неформальным лидером партии «Единая Россия», глава государства дистанционно обратится к участникам съезда ЕР в субботу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сказал в ответ на реплику, что президент остается руководителем ЕР, что «конечно, лидером я его называю, таким, неформальным лидером партии», передает РИА «Новости».

    «Президент дистанционно обратится к участникам съезда (ЕР), у него будет возможность дистанционно обратиться к участникам съезда, а дальше уже все все-таки будет зависеть от работы этого съезда», – добавил он.

    Представитель Кремля также отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что давать оценку работе Дмитрия Медведева как председателя ЕР накануне съезда партии некорректно, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что обмен информацией по кадровым перестановкам в ЕР идет, Владимир Путин в курсе этих обсуждений.

    «Я бы не анонсировал», – ответил он на вопрос о том, можно ли ждать предложений от президента по реформе партии в ходе его видеообращения на съезде 4 декабря.

    «Единая Россия», которая в декабре отмечает 20-летие, проведет съезд 4 декабря в Москве.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Генпрокурор перечислил выявленные нарушения на шахте «Листвяжная»
    		    2 декабря 2021, 18:22
    Фото: Александр Патрин/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Датчики метана на шахте «Листвяжная» были неисправны, также выявлены другие грубые нарушения, «гладко все было только на бумаге», сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на совещании у президента России Владимира Путина.

    «Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге. А фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках, сотрудники допускались без средств индивидуальной защиты, имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля. При этом ответственные должностные лица не приостановили ведение горных работ», - передает ТАСС слова Краснова.

    Генпрокурор также сообщил, что возбуждено 25 административных дел в отношении руководства шахты «Листвяжная». «Помимо возбужденных уголовных дел, прокурорами инициированы привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификация. Всего возбуждено 25 таких дел», – отметил он.


     

    Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

    Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.

    Коментарии (22)
    Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию
    		    3 декабря 2021, 02:16
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года.

    Болсонару заявил: «Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято». Президент Бразилии заверил, что для него приглашение в Россию – «это радость и большая честь», которая «открывает окно возможностей» для Бразилии. Болсонару сказал, что «Россия заинтересована в Бразилии», это «большой рынок». «Будем углублять наши отношения с Россией», – приводит его слова ТАСС.

    Визит планируется на февраль–март. Болсонару прибудет в Россию в сопровождении министерской делегации, но ее состав еще не определен. На этой неделе уже состоялся визит в Россию министра иностранных дел Бразилии Карлуса Альберту Франку Франсы.

    Напомним, Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в Россию лидера Бразилии. Путин отметил, что Бразилия в 2022–2023 годах получит статус непостоянного члена Совбеза, взаимодействие будет более интенсивным на площадке ООН. По словам российского лидера, Россия продолжит последовательно укреплять двустороннее сотрудничество по различным областям.

    Коментарии (10)
    Путин: Надо создать шахтерам такие условия, чтобы им не было необходимости рисковать

    2 декабря 2021, 17:33

    Текст: Алексей Дегтярев

    Существующая система оплаты труда «создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности», заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли Кемеровской области.

    «Все-таки в основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда», – цитирует президента ТАСС.

    Он отметил, что существующая система оплаты труда «создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности». «И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», – сказал глава государства.

    Путин добавил, что сейчас предусмотрено за нарушения безопасности административное наказание без возможности приостановки шахт.

    Приостанавливать деятельность шахт не будут, подчеркнул президент.

    «Шахты работать должны, деньги зарабатывать. Ну чего они будут по любому поводу и без повода останавливать работу предприятия, что ли? Нет, конечно. Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений. Это совершенно точно, абсолютно точно нужно сделать», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Ранее на совещании президент назвал произошедшее в Кузбассе болью и бедой всей России.

    Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

    Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.

    Коментарии (56)
    Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах шахтеров

    2 декабря 2021, 21:20

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин на совещании по ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе после доклада министра труда и социальной защиты Антона Котякова о системе оплаты труда шахтеров высказал недовольство.

    Глава государства в ходе совещания потребовал дать разъяснение по структуре схемы «70 на 30», при которой 30% дохода горняков зависит от переработок, сообщает ТАСС.

    После выступления Котякова по системе оплаты труда шахтеров глава государства с укором отметил, что ведомству не удалось провести глубокого анализа ситуации. Путин счел доклад главы Минтруда неудовлетворительным.

    Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

    Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.

    Коментарии (6)
    Путин назвал трагедию на «Листвяжной» болью всей России
    		    2 декабря 2021, 15:16
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стала общей бедой и болью для всей страны, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли региона.

    «Как мы все хорошо знаем, 25 ноября в Кемеровской области произошла трагедия. Большая беда. В результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли шахтеры и спасатели. Это общая беда и боль для Кузбасса и для всей страны, для всей России. Еще раз выражаю глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

    Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.

    Коментарии (5)
    Москва предположила увязывание США событий на Украине с графиком контактов Путина и Байдена

    2 декабря 2021, 17:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не исключает, что Вашингтон увязывает график контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена с развитием ситуации на Украине, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Моя собственная интерпретация происходящего сводится к тому, что на самых верхних этажах администрации США решили присмотреться к тому, что будет делать Россия, в том числе в контексте нынешней напряженной обстановки, складывающейся вокруг Украины и в целом такого эскалационного тренда в Восточной Европе, нагнетания и политического и материального, которое осуществляет НАТО и посмотреть будет ли Россия идти на попятную в отстаивании своих интересов. В какой-то мере, наверное, ставя в зависимость от своих умозаключений на эту тему график контактов», – заявил Рябков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что не хотел бы так широко обобщать, но отметил, что такие соображения есть у МИД.

    «Мы к этому относимся спокойно. В конце концов президенты – люди сверхзанятые архиважными делами. И их службы, отвечающие за графики, найдут «окна», и мы согласуем этот контакт», – сказал Рябков.

    Ранее в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

    Коментарии (1)
    Блинкен анонсировал прямые переговоры Путина и Байдена

    2 декабря 2021, 19:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    В ближайшем будущем состоятся прямые контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

    Блинкен заявил, что «откровенно» поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме, передает РИА «Новости».

    «Мы договорились сообщить об итогах нашим президентам, у которых будет возможность поговорить напрямую в скором будущем», – сказал он.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.

    Коментарии (3)
    Лукашенко рассказал о соревновании младшего сына с Путиным в стрельбе

    2 декабря 2021, 17:50

    Текст: Евгения Шестак

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай соревновался в стрельбе с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам политика, его сын владеет оружием. Недавно у них были соревнования с Владимиром Путиным. Они вместе стояли на позициях и стреляли из пистолетов, передает РИА «Новости».

    «Пистолеты самые тяжелые, мое нелюбимое оружие. Вместе стояли, соревновались. Поэтому он (Николай) владеет оружием, его тренируют каждую неделю. При том всеми видами стрелкового оружия. Техники требуют, чтобы я отвез его на полигон. Когда-нибудь отвезу», – сказал белорусский президент. 

    Также Лукашенко рассказал, что его внучка в этом году поступила в МГУ. По его словам, она свободно сдала единый экзамен, приехала, «документы положила и ее приняли». 

    «Учись, пожалуйста, если ты по баллам проходишь. Это же величайшее достижение.... По социальному обеспечению равные практически условия создали и так далее, и так далее. Это я к тому, что все-таки сделано немало», – заявил белорусский лидер.

    Ранее Лукашенко заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным – родные братья и видят мир одинаково.

    Коментарии (4)
    В МИД Индии рассказали подробности о визите Путина

    2 декабря 2021, 17:13

    Текст: Кристина Цыцура

    В МИД Индии сообщили, что визит президента России Владимира Путин, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны России Сергея Шойгу в Нью-Дели состоится 6 декабря. Планируется обсуждение двусторонних, региональных и международных вопросов.

    В ходе встречи российского главы с политиками страны предполагается очень интенсивное взаимодействие, передает РИА «Новости».

    «День начинается с главы минобороны Индии (Раджнатха Сингха – прим. ВЗГЛЯД) и его российского коллеги Сергея Шойгу, сопредседателей межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Утром министр иностранных дел (Индии Субраманьям Джайшанкар – прим. ВЗГЛЯД) проведет двустороннюю встречу со своим коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. За этими встречами последует первая встреча или первое заседание недавно созданного механизма диалога «2+2» на уровне министров иностранных дел и обороны», – рассказали на брифинге. 

    Уже во второй половине дня состоится 21-й ежегодный саммит Индия-Россия. Власти Индия ждут прибытия Владимира Путина.

    По итогам встречи будет опубликовано совместное заявление, в котором отразят договоренности и соглашения, подписанные в ходе саммита.

    Визит состоится на фоне выявленного нового штамма коронавируса «омикрон», поэтому будут введены новые ограничительные меры. В Индии стало известно о двух случаях выявления этого штамма в четверг. 

    Коментарии (1)
    В МИД назвали тему переговоров Путина и Байдена

    2 декабря 2021, 15:49

    Текст: Елена Мирошниченко

    Между Россией и США нет взаимопонимания относительно деэскалации ситуации в Европе, ситуация в Европе будет одной из главных в ходе готовящегося контакта лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Контакт очень нужен, у нас множатся проблемы. Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса. Нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе и далее по списку», – цитирует его заявление в эфире программы «Большая игра» на Первом канале РИА «Новости».

    По его словам, есть лишь единичные направления, по которым РФ и США ведут нормальную работу, в частности, это касается действия продленного ДСНВ, диалог по кибербезопасности, а также переговоры по стратегической стабильности.

    Рябков сообщил, что Москва надеется, что контакт Путина и Байдена состоится в ближайшие дни.

    «Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни. Сразу же скажу, что дата пока не согласована. Есть трудности в состыковке календарей двух лидеров, но контакт очень нужен, у нас множатся проблемы», – отметил он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.

    Коментарии (1)
    Названа вероятная дата встречи Путина и Байдена по видеосвязи
    		    3 декабря 2021, 13:02
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Обсуждаются разные варианты даты встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат – речь идет о видео-конференц-связи. … Это может быть и на следующей неделе, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы», – передает его слова РИА «Новости».

    На вопрос, рассматривается ли дата 7 декабря для проведения встречи, Песков ответил: «И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.

    Коментарии (2)
    Путин пообещал не допустить «огульных обвинений» по ситуации с «Листвяжной»

    2 декабря 2021, 17:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    Огульных обвинений и «наездов» в ситуации с «Листвяжной» никто не допустит, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

    Вместе с тем глава государства подчеркнул, что результат нарушений – трагический, передает РИА «Новости».

    «Ведь кто-то это делал! Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой, трагический! Теперь все сидим и головы опустили», – добавил президент.

    «Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались. Решения о допуске шахтеров и подрядчиков к работам принимались по датчику, установленному на поверхности – за пределами забоя шахты», – сказал он.

    Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

    Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.

    Коментарии (1)
    Путин назвал недопустимым злоупотребление мужеством шахтеров

    2 декабря 2021, 15:19

    Текст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил, что недопустимо злоупотреблять мужеством шахтеров, спускающихся в шахту, их жизни и здоровье должны быть защищены.

    «Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены», – передает его слова РИА «Новости».

    По словам Путина, это – персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников, тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску.

    Глава государства добавил, что с тех, кто в погоне за прибылью в угольной отрасли, пренебрегает жизнью и здоровьем людей, нужно спрашивать жестко по закону. «Это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производств – и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников. С тех, кто в погоне за прибылью, по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко», – сказал Путин.

    По его словам, это так же большая ответственность, как и за соблюдение в шахтах на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения.

    По его словам, авария на шахте «Листвяжная» произошла из-за целого ряда нарушений техники безопасности. Путин поручил выяснить все причины и обстоятельства ЧП. «Как было доложено, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил и техники безопасности», – сказал он.

    При этом президент попросил доложить, что сделано для пострадавших. «Сегодня прошу доложить, что уже сделано и что необходимо сделать дополнительно по линии правительства, других органов власти», – сказал президент.

    Путин отметил, что речь идет о помощи пострадавшим. «Сколько из них уже выписано и сколько еще остается в больницах. Достаточно ли необходимых лекарств, необходимого оборудования медицинского. Требуется ли какое-то содействие дополнительное со стороны федеральных медицинских центров», – добавил он. 

    Кроме того, Путин заявил, что необходимо держать ситуацию на шахте «Листвяжная» на контроле и дальше. «Ситуацию все мы должны держать на постоянном личном контроле и дальше», – сказал президент. Он попросил доложить о том, что уже было сделано и что еще необходимо сделать по линии правительства и региональных властей.

    Глава государства поручил правительству и властям Кузбасса разобраться в каждом случае, помогая семьям погибших и пострадавших в Кузбассе. «Прошу правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой – родным и близким погибших и пострадавших. Детально разобраться в каждом конкретном случае. Личные семейные обстоятельства могут быть разными, хорошо об этом знаю по прежним трагическим событиям подобного рода. Здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями», – сказал он.

    При этом Путин добавил, что после ЧП в угольной отрасли потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического характера.

    Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

    Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.

    Коментарии (0)
    Краснов предложил следить за шахтами в режиме онлайн

    2 декабря 2021, 18:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    На шахтах необходимо ввести систему передачи данных с датчиков контроля в шахтах в режиме онлайн, с таким предложением выступил генпрокурор Игорь Краснов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    «В целях исключения возможного внесения изменений в память системы контроля на шахте ввести обязанность передачи данных дистанционного мониторинга и индивидуальных датчиков месторасположения шахтеров в Ростехнадзор и МЧС России в режиме реального времени. При этом разработку и обслуживание такого программного обеспечение поручать организациям, имеющим соответствующий уровень квалификации сотрудников», – сказал Краснов, передает ТАСС.

    Также глава ведомства на совещании доложил, что прокуроры проведут проверку 111 шахт и разрезов в Кемеровской области с уполномоченными службами.

    25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

    Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек.

    Коментарии (2)
    Краснов доложил Путину о проверках на шахтах в Кузбассе

    2 декабря 2021, 17:39

    Текст: Алексей Дегтярев

    Прокуроры проведут проверку 111 шахт и разрезов в Кемеровской области с уполномоченными службами, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

    «Организованы проверки в 111 угольных шахт и разрезов – это 43 и 68 соответственно, их проводят 320 прокуроров с привлечением более 100 специалистов органов контроля», – доложил  Краснов, передает РИА «Новости».

    Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

    Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •