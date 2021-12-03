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Варламов рассказал о спасении от разъяренной толпы в трущобах Либерии
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Блогер Илья Варламов рассказал о том, как правоохранители Либерии спасли его от разъяренной толпы в «игровом клубе» в трущобах Монровии.
Варламов рассказал в Telegram, что снимал видео «в трущобах Монровии, никого не трогал, уже шел к машине», но «чтобы выйти на улицу, пришлось зайти в какое-то помещение», которое оказалось «игровым клубом». «Ну, как клуб, какая-то конура, где стоит три старых игровых автомата. Тут внезапно на меня налетает чувак, который обвиняет, что я его снял (я его не снимал)», – сообщил блогер.
По его словам, мужчина был «очень агрессивный, махал руками, слюни во все стороны, возможно, больной или сильно расстроенный проигрышем». «Ему на помощь бежит владелец клуба и они решают запереть меня в этой конуре!» – говорится в сообщении.
Варламов отметил, что «ходил с местным журналистом, а он мужик здоровый». Журналист «не дал закрыть дверь», началась драка, «собралась толпа». «Все кричат, машут руками, прибывающий народ вообще не понимает, что случилось, из-за чего скандал, но руками все машут. Все это происходит в самом сердце трущоб, сбежать или уехать оттуда не получится», – рассказал Варламов.
Блогер сообщил, что прибыли «какие-то охранники и ребята из местного управления по борьбе с наркотиками, у них там офис». «Они довольно ловко отсекли толпу и довели нас до участка, который находился в трущобах. Толпа требовала крови... То есть просто десятки местных мужиков что-то орут и машут руками, пытаются прорваться в участок, где нас укрыли. Проблема была в том, что у местных наркополицейских не было вообще ничего для защиты участка. Просто для картинки – их начальник вышел босиком, застегивая штаны, видимо спал», – сообщил он.
При этом «игроман проник в участок», он обещал Варламову «ад», так как блогер якобы «сфоткал его билет», мужчина «сделал какую-то ставку и ему показалось», что россиянин «сфоткал какую-то его бумажку». По мнению блогера, «он уже не понимал, что хотел», а «просто орал, махал руками». «Мне кажется, что если бы меня там повесили бы во дворе, он бы все равно не успокоился», – заявил блогер.
«Местные менты от греха подальше перевели меня в кабинет начальника и выделили пластиковый стульчик. Приехал чувак в рубашке, как оказалось, начальник этой игровой конуры, в полку оскорбленных и обиженных прибыло. Мужик в рубашке тоже хотел моей крови!» – сообщил он.
Позднее приехала полиция, которая увезла всех в участок. Противники Варламова хотели подать в суд на россиянина, «в троице обиженных (игроман, менеджер клуба и владелец клуба) добавился адвокат». «И вот тут я действительно напрягся. Потому что все это уже походило не на случайный инцидент, а на какой-то развод. Владелец клуба обвинил меня в том, что я снял его клуб, украл все его секретные комбинации, чем поставил под угрозу весь его бизнес», – заявил Варламов, который «уже мысленно представлял, как может выглядеть камера в либерийской тюрьме».
По его словам, «полицейский участок выглядел хуже, чем либерийская тюрьма» из его «фантазий». Зато начальник полиции «внимательно выслушал все стороны, попросил показать телефон, убедился», что россиянин «ничего не снимал и послал троицу оскорбленных вместе с их адвокатом». «Так что, я пока свободен. Кстати, с грустью узнал, что в Либерии нет посольства России!» – заявил он.
В январе Варламов сообщал, что он, его супруга Любовь, а также их спутники были задержаны в Южном Судане. «Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны», – рассказал тогда Варламов.
Китай вычеркнул Литву из своих таможенных систем
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Литовские экспортеры не могут оформить свои товары через китайскую таможню, потому что власти КНР исключили Литву из таможенного реестра. Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе.
В МИД Литвы подтвердили эту информацию и сообщили, что ведомство начало консультации с Европейской комиссией по поводу реакции на уровне ЕС, передает Baltnews.
«Министерство информировано о вероятных преградах для попадания литовской продукции в Китай, мы поддерживаем связи с литовскими предприятиями, собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях, а также контактируем с Европейской комиссией на предмет реакции на уровне ЕС», – указал МИД в своем комментарии.
Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс подтвердил 15min.lt эту информацию.
«Литва вычеркнута из таможенных систем, такой страны в таможенной системе Китая, похоже, что нет. Это создает дополнительные проблемы экспортерам, потому что они не могут выяснить, сколько осталось тех грузов», – сказал Янулявичюс порталу.
Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.
Погребинский предложил Москве отказаться от переговоров с Нуланд
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Москве нужно обсуждать урегулирование в Донбассе не с Викторией Нуланд, а с Джейком Салливаном и Джо Байденом – так будет больше шансов на то, что Киев и ЛДНР достигнут компромисса, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Накануне Нуланд заявила о готовности США заменить «нормандский формат» параллельной работой с Украиной, как это якобы было в 2014-2016 годах.
«В своем заявлении о том, что США в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», Виктория Нуланд имеет в виду две встречи с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Несмотря на то, что те контакты ни к чему не привели, Нуланд снова настаивает на том, что может «замкнуть» весь дискурс по Донбассу на себя и на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Впрочем, по его словам, главное в заявлении Нуланд – то, что она признает Минские соглашения неотъемлемой базой урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, но при этом настаивает на проведении выборов в Донбассе и возвращении границы с Россией под контроль Киева без предоставления региону особого статуса автономии. Такое прочтение минских договоренностей не соответствует позиции ЛДНР и Москвы, напомнил аналитик.
«Да, Нуланд готова вернуться к участию в урегулировании в Донбассе – но только на этих позициях, которые, кстати, поддерживает и Зеленский. Поэтому Москве нужно вести диалог не с ними, а с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Белого дома Джо Байденом, которые придерживаются менее категоричных взглядов на пути деэскалации в Донбассе», – подчеркнул эксперт.
Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила
, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует дипломата РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности. «Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
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Канада пригрозила России международной изоляцией и крахом экономики
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Бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер в статье для Globe and Mail выразил мнение, что Россию якобы ожидает международная изоляция и крах экономики в случае «военной агрессии» на Украине.
По мнению канадского дипломата, гипотетическое столкновение Москвы и Киева может приобрести международный характер, а «более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину» якобы сделает Россию «международным изгоем, что спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики», передает РИА «Новости».
При этом, как отметил дипломат, страны Центральной Европы поддержат Киев «в этой драке». «США и НАТО тоже придется отреагировать со всей решимостью», – считает политик.
По его мнению, Канада, в свою очередь, обязана посодействовать вхождению Украины в НАТО, усилить боеспособность страны, снизить энергетическую зависимость ЕС от России, а также ввести превентивные санкции против Москвы.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон в контексте ситуации вокруг Украины готов в тесном взаимодействии с партнерами и союзниками принять меры экономического и иного характера в отношении Москвы «в ответ на враждебные шаги России».
В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.
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Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Франция запретила банкам инвестировать в «Артик СПГ-2»
Президент Франции Эммануэль Макрон запретил местным финансовым организациям инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале ради сохранения природы и климата, сообщает газета La Tribune.
Как сообщает BFM.ru, проект «Арктик СПГ-2» получил финансирование на сумму около 10 млрд евро от ряда международных банков.
Отмечается, что половина финансирования идет из России, но в проекте также участвуют Китай, Япония и ОЭСР. В промышленном отношении принимают участие французская Technip Energies, швейцарская Glencore и немецкая Siemens.
Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов на полях ПМЭФ прокомментировал призывы в Евросоюзе отказаться от финансовой поддержки проекта «Новатэка» и его иностранных партнеров «Арктик СПГ 2». По его словам, легко отказываться от российского газа летом.
В МИДе назвали «красную линию» для России по Украине
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Вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую в Риге встречу министров иностранных дел стран – членов альянса.
«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, «красная линия». Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе», – приводятся слова Захаровой на сайте МИДа.
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Дипломат напомнила, что после окончания холодной войны России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении.
«Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог – нынешнее печальное состояние европейской безопасности», – заявила представитель МИД.
«В адрес нашей страны звучали обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. Хотя – если посмотреть на вещи реально – это именно НАТО приблизилось к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, единственный вариант разрешения сложившейся ситуации – совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России.
Ранее Владимир Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
В Кремле заявили, что Украина, не выполняя Минские договоренности, делает какие-либо переговоры с Россией невозможными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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ФСБ задержала агентов СБУ
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Сотрудники ФСБ задержали двух агентов Службы безопасности Украины, которые собирали данные о стратегических объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.
«Задержаны два агента Службы безопасности Украины – Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г. р., и его сын Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г. р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры», – рассказали ТАСС в ЦОС.
В ФСБ сообщили, что «задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 г. р., который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов».
В автомобиле задержанных обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу.
Также в ФСБ сообщили, что был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта, Александр Цилык 1998 года рождения, передает РИА «Новости».
«Житель Киевской области Цилык... дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора – сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины», – говорится в сообщении.
Сообщается, что теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывчаток общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Для оборудования схронов и переправки в Россию взрывчаток задержанный в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек границу России.
Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления, отметили в пресс-службе.
Между тем ранее украинские диверсанты планировали совершить подрыв мачты радиоцентра Черноморского флота.
По данным ФСБ, старший офицер Главного управления разведки украинского министерства обороны, капитан 1-го ранга Сергей Швиденко с Украины координировал подготовку и курировал диверсионную группу, направленную на территорию России.
Швиденко был взят под стражу в июле 2021 года. Его вина была полностью доказана. Мужчина дал подробные признательные показания об организации диверсий в России и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник – полковник Николай Сподар, возглавлявший оперативный отдел «Юг» ГУР МО Украины.
Швиденко был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В Крыму в 2016 году задержали членов диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырех сотрудников ГУР МО Украины: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки. Они «по заданию своего руководства планировали совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России».
Россию и Германию обвинили в затягивании пуска «Северного потока – 2»
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Россия и Германия нарочно «затягивают» открытие «Северного потока – 2» благодаря приостановке сертификации газопровода, написал в статье для издания «Главред» эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.
По его мнению, Москва может делать это из «корыстных побуждений». «Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. Соответственно, наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение», – передает РИА «Новости» слова Землянского.
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Украинский эксперт считает, что текущая ситуация на газовом рынке в Европе якобы «устраивает» Газпром. «Для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле, плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации, которая сложилась на европейском рынке», – заключил автор публикации.
Ранее правительство Германии попросило Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», поскольку они могут ослабить доверие к Соединенным Штатам.
В США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».
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Молдавии предрекли новые проблемы с погашением долга Газпрому
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Молдавия в декабре столкнется с необходимостью погасить долг перед Газпромом в 30–40 млн долларов, решение нужно искать уже сейчас, сообщил экономический аналитик, эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
«Молдавия столкнется с новым кризисом неплатежей уже 20 декабря, министерство инфраструктуры и «Молдовагаз» уже должны думать о решении этой проблемы. Дело в том, что Молдавия закупает газ у Газпрома в аванс, а люди платят с опозданием в один месяц, то есть они расплачиваются за газ, который уже потребили, из-за этого возникает кассовый разрыв, возникнет разница примерно в 30–40 млн долларов», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению эксперта, проблема несвоевременной оплаты за газ возникала ежегодно, но Молдавия справлялась с ее урегулированием. Однако в этом году нужно учитывать и значительный рост тарифа, который компенсируется только для бытовых потребителей.
«Нужно не забывать, что 70% газа получают не бытовые потребители, а компании, в том числе из энергетического сектора, у которых, мягко говоря, не все хорошо с наличием средств. Долг в 30–40 млн долларов возникнет, если все потребители будут оплачивать счета точно в срок, хотя этого и нельзя гарантировать», – добавил Ионицэ.
Аналитик отметил, что правительство не может снова выделять средства из бюджета, чтобы решить проблему, решение должно быть найдено компанией «Молдовагаз». Также Ионицэ не исключает, что в компании уже работают над решением этого вопроса, однако «было бы хорошо проинформировать об этом население» и заверить, что история с предупреждением о возможном отключении газа не повторится.
«Тариф на газ уже повышен, «Молдовагаз» получит деньги, но с опозданием, поэтому у нее есть достаточно оснований, чтобы оформить заем. Со стороны государства может быть достаточно публикации гарантийного письма, чтобы заверить кредиторов, что «Молдовагаз» точно погасит задолженность», – заключил он.
При этом ранее пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в 74 млн долларов.
Ранее парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
ФСБ раскрыла цель планировавшегося Киевом теракта в Крыму
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Теракт в Крыму, который пять лет назад готовила украинская разведка, должен был вывести из строя связь для объектов Черноморского флота, признался старший офицер ГУР Минобороны Украины капитан первого ранга Сергей Швиденко.
Видео с признательными показаниями Швиденко обнародовала российская спецслужба, передает РИА «Новости».
«Был подобран один объект для подрыва, запланированного на ноябрь 2016 года. Это была мачта радиоантенны... На определенное время была бы выведена из строя связь для объектов Черноморского флота», – сказал Швиденко.
Между тем пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко назвал «фейком и элементом гибридной войны» сообщение ФСБ России о задержании трех агентов украинских спецслужб.
«Подобные заявления ФСБ РФ стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль», – цитирует УНИАН Дехтяренко.
По его словам, одной из главных задач СБУ является противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории страны. В ноябре СБУ разоблачила сотрудников ФСБ, которые совершили пять тысяч кибератак на госорганы республики, утверждает Дехтяренко.
«Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками», – добавил он.
Ранее в четверг ФСБ сообщила, что задержала двух агентов Службы безопасности Украины, которые собирали данные о стратегических объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта. Швиденко с Украины координировал подготовку и курировал диверсионную группу, направленную на территорию России.
Швиденко был взят под стражу в июле 2021 года. Его вина была полностью доказана. Мужчина дал подробные признательные показания об организации диверсий в России и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник – полковник Николай Сподар, возглавлявший оперативный отдел «Юг» ГУР МО Украины.
Швиденко был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В Крыму в 2016 году задержали членов диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырех сотрудников ГУР МО Украины: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки. Они «по заданию своего руководства планировали совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России».
В Кремле сочли угрозой слова Зеленского о «возвращении Крыма»
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В Кремле расценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма – цель и философия Украины, как прямую угрозу в адрес России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Взять вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России», – приводит его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что в Кремле анализируют выступления Зеленского по российской проблематике.
«Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения. Мы анализируем, конечно же, высказывания президента Зеленского», – заверил он.
Он также подчеркнул, что киевский режим намерен использовать все возможности, чтобы посягнуть на российский Крым. «Конечно, подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, для того чтобы посягнуть на российский регион. Вот именно так мы склонны это воспринимать», – считает Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, вероятность военных действий на юго-востоке Украины высока.
«Вероятность войны в Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас», – ответил он на соответствующий вопрос.
В среду в ходе ежегодного обращения к Верховной раде Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Президент Украины утверждает, что нынешний киевский режим «борется не за гектары, а за своих граждан» на полуострове.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
Лавров объяснил Блинкену значение Минских соглашений
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном объяснил ему суть Минских соглашений, сообщил глава российского МИДа.
«Я, конечно, ему все разъяснил, процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения Минских договоренностей, где прямо говорится, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
«То есть такая заведенность на эту тему, очевидно, присутствует», – подчеркнул Лавров.
Ранее встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут. Переговоры прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ. В начале встречи главы дипведомств сказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.
До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
Макрон назвал Джонсона клоуном
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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона клоуном, а ведение дел с ним сравнил с цирком, сообщают СМИ.
Канал Sky News со ссылкой на французский сатирический журнал Canard Enchaine сообщает, что Макрон якобы заявил, говоря о Джонсоне: «Мы ведем взрослые беседы, но до и после он (Джонсон) кажется мне неэлегантным. Всегда один и тот же цирк. Грустно видеть такую великую страну (...) под руководством клоуна».
Согласно данным издания, Макрон сказал это в ходе визита в Хорватию 24-25 ноября. Отмечается, что визит начался через несколько часов после того, как 27 человек стали жертвами крушения лодки с мигрантами в водах пролива Па-де-Кале, передает РИА «Новости».
Газета The Guardian пишет, что Макрон также был в гневе от поста Джонсона в Twitter о пяти пунктах решения проблемы с пересечением беженцами пролива Па-де-Кале.
«Два дня назад я серьезно разговаривал с премьер-министром Джонсоном (...) Я продолжаю это делать, как и со всеми странами и всеми лидерами. Меня удивляют несерьезные методы (коммуникации). Мы (политики) не общаемся по таким вопросам с помощью твитов и писем», – заметил президент Франции.
Canard Enchaine – французский сатирический еженедельник, известный журналистскими расследованиями. Так, во время предвыборной президентской кампании 2017 года издание написало, что супруга экс-премьера Франсуа Фийона восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Это привело к судебным слушаниям, в результате которых Фийона признали виновным в растрате госсредств и приговорили к пяти годам тюрьмы, три из которых условно.
В октябре Макрон назвал дату и условие введения санкций против Британии из-за ситуации с лицензиями на рыболовство. Газета ВЗГЛЯД писала, что гребешки вернули Британию и Францию к вековой вражде.
Жители Сочи сняли на видео семибалльный шторм
Сильный шторм обрушился на Сочи, интенсивность волн впервые с 2012 года достигает семи баллов, сообщила пресс-служба горадминистрации.
«Сейчас находиться на пляжах курорта опасно для туристов и жителей города. Волны достигли семибалльной отметки. В последний раз подобное явление зафиксировано в 2012 году», – сообщили в пресс-службе мэрии Сочи, передает «Сочи Экспресс».
Отмечается, что из-за шторма есть повреждения на набережной Имеретинской низменности, в Лазаревском районе на пляже «Свирский» волны повредили часть берегоукрепительного сооружения, расположенного недалеко от железной дороги.
Как сообщают власти города, шторм утихнет только к 3 декабря, а пока коммунальные службы курорта, волонтеры и сотрудники муниципалитета устраняют последствия непогоды во всех районах Большого Сочи.
Ранее сильный ветер скоростью до 33 метров в секунду повалил в Сочи порядка 20 деревьев. Из-за сильного ветра два рейса не смогли совершить посадку в Сочи.
научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал волны в шесть метров высотой на набережной города Туапсе. Пик непогоды придется на ночь 1 декабря. Сильные волны ожидаются с 3.00 до 6.00.
Лукашенко ответил на вопрос о пределах интеграции с Россией
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У интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости» в ответ на соответствующий вопрос.
Говоря о возможности создания единой валюты, глава республики отметил, что Россия и Белоруссия к этому пока не подошли. «Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем – будем решать», – отметил Лукашенко. При этом он выразил мнение, что вопрос о единой валюте пока не следует поднимать, к нему нужно прийти постепенно.
Напомним, 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения Москвы и Минска на принципиально новый уровень.
В сентябре президенты России и Белоруссии объявили о старте экономической интеграции двух стран. Путин после переговоров с Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь лидерам России и Белоруссии. В частности, с Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто больше выиграет от интеграции экономик России и Белоруссии.
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В десятку любимых исполнителей украинцев вошли только россияне
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Российский рэпер Алишер Валиев (Моргенштерн) возглавил рейтинг любимых исполнителей на Украине, также в лидерах оказалась рок-группа из России «Король и Шут».
Сервис Spotify опубликовал ТОП-10 самых известных музыкантов в Украине. Первое место занял запрещенный на Украине Моргенштерн. Следом за ним идут рэперы из РФ kizaru, Big Baby Tape, OG Buda, Pharaoh, Soda Luv, GONE.Fludd, трэп-исполнитель из Тюмени Mayot, а также пережившая второе рождение рок-группа «Король и Шут».
В ТОПе самых просматриваемых музыкальных видео оказался всего один украиноязычный – «Гуси» от Wellboy, сообщает «Новое время». Зато там есть клипы других отечественных звезд – Тины Кароль, Насти Каменских, Artik & Asti, Макса Барских и Zivert. Первое место, к слову, занимает ролик на песню «Родной» Светланы Лободы – певицы, которая живет и работает в России.
Среди самых популряных блогеров – Юрий Дудь.
Напомним, рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) внесли в черный список министерства культуры и информационной политики Украины под фамилией Моргенштерн.
Моргенштерн подавал в суд на СБУ в Окружной административный суд Киева за рекомендацию минкультуры страны включить его в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.
Музыкант также попросил истребовать у спецслужбы постановление о запрете ему въезда на территорию страны. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде.
Напомним, впервые рэпер был внесен в черный список министерства культуры и информационной политики Украины из-за пропаганды культа насилия и жестокости.