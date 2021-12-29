Google обжаловал решение суда в пользу «Царьграда»

Google подал кассационную жалобу на судебные акты нижестоящих судов, которые обязали компанию восстановить телеканалу «Царьград» доступ к его заблокированному YouTube-каналу, параллельно компания просит приостановить исполнение решения до рассмотрения кассации.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, кассационную жалобу 27 декабря зарегистрировал арбитражный суд Московского округа. В тот же день в этот суд поступило заявление Google о приостановлении исполнения судебного решения, ходатайство пока не рассмотрено, сообщает РИА «Новости».

16 декабря девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда Москвы о неправомерности действий компании группы Google по отключению аккаунта и YouTube-канала НАО «Царьград».

Ранее компания Google подала в российский суд апелляционную жалобу. Как сообщает Forbes, в письменных пояснениях к ней американская компания предупредила о возможных рисках для России, связанных с требованием разблокировать YouTube-канал «Царьград» или выплатить неустойку.

В Google пригрозили, что судебная неустойка, которая грозит компании, если она не разблокирует канал «Царьграда», влечет «существенные риски для интернет-компании и ее возможности работать на территории России».

Кроме того, в компании предупредили, что негативные последствия для Google влекут и «явные публично-правовые риски для Российской Федерации в целом». В жалобе также говорится, что эти последствия могут «поставить под удар» выполнение американской корпорацией федерального закона «Об информации»: Google может перестать удалять из поисковой выдачи ссылки на заблокированные в России материалы.

Напомним, в июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются.

В «Царьграде» тогда заявили, что не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков», а произошедшее стало для них полной неожиданностью. В августе 2020 года «Царьград» обратился с иском к российской дочерней структуре Google – ООО «Гугл» – и двум иностранным компаниям – Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США). Телеканал потребовал от Google восстановить доступ к своему аккаунту, а также взыскать с ответчиков неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда.