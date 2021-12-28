Вице-премьер Чернышенко призвал туристов инвестировать в Россию, а не в Турцию

Российские туристы тратили ежегодно 35 млрд долларов в Турции, Греции, Египте и других странах, пришло время инвестировать эти деньги в Россию, заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко отметил, что «до коронавируса в России была серьезно нарушена модель внутреннего туризма». По его словам, существовала «культура», в рамках которой российский «турист уезжал отдыхать за границу», причем в самой России «этому потакали», передает РИА «Новости».

Вице-премьер сообщил, что «каждый год около 35 млрд долларов тратили российские туристы за границей», «на протяжении 20 лет увозили деньги, которые инвестировались в создание инфраструктуры Турции, Греции, Египта и так далее». Он полагает, что «пришло время России вернуть должное».

Чернышенко подчеркнул, что у России «есть уникальное преимущество» – «большая и красивая страна с уникальным историческим, природным, рекреационным и культурным достоянием». Он заявил, что «важно открыть Россию нашим туристам». «Мы запустили по поручению председателя правительства в этом году новый национальный проект», – сказал он.

Вице-премьер отметил важность того, чтобы каждый ребенок раз в год съездил, отдохнул на море, поправил здоровье, чтобы «хотя бы раз в год был какой-то познавательный, патриотический туризм», ведь у России «очень обширная и богатая история, которую нужно рассказывать и на месте пощупать, посмотреть».

Напомним, внутренний турпоток в России вырос в 2021 году на 30% по сравнению с 2020 годом: наиболее популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Владимирская область, Карелия, Татарстан и другие.