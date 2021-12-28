Депутат назвал «приземление» Netflix новогодним подарком российским стриминговым сервисам

«До сих пор платформа фактически работала по американским законам, при этом зарабатывая деньги на нашем рынке. Теперь она обязана соблюдать наши законы, – также, как и ее российские конкуренты», – пояснил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя решение Роскомнадзора внести Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов.

«Netflix – одна из крупнейших стриминговых платформ в мире. И, безусловно, за работой этого сервиса в России мы внимательно следим. Нам очень важно обеспечить равные условия работы для всех игроков. Сегмент для нас стратегический, мы видим здесь точку роста. «Приземление» Netflix – важный шаг в обеспечении цивилизованных условий работы на российском рынке», – говорит зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Депутат предположил, что следующими в реестр будут включены и другие американские аудиовизуальные сервисы, – такие, как Apple TV и Amazon Prime. «Disney +, в случае захода к нам, – тоже явный кандидат», – добавил Горелкин.

Как объяснил собеседник, главная задача Роскомнадзора в данном случае – добиться равных конкурентных условий для всех игроков рынка. «Пусть те, кто у нас зарабатывает деньги, соблюдают и наши законы. Теперь Netflix обязан соблюдать весь спектр нашего законодательства, и они будут это делать. Это такой своеобразный подарок на Новый год для его соперников – российских сервисов», – сыронизировал депутат.

«Не думаю, что Netflix теперь уйдет из России. Не для этого он создавал совместное предприятие с «Национальной Медиа Группой» (НМГ)», – сказал собеседник. Горелкин уверен, что американская платформа останется в нашей стране, поскольку она заинтересована в российском рынке. «Конечно, наши условия не такие тепличные, как в Евросоюзе или Латинской Америке, где Netflix практически выжег местных игроков. В России рынок достаточно конкурентный, у нас около десятка собственных сервисов. И мы заинтересованы в сохранении российских игроков и в их росте. Мы стремимся сбалансировать интересы всех участников рынка, включая государство – как арбитра этого рынка», – рассказал он.

Горелкин также полагает, что такие цифровые гиганты, как Google и Meta – пусть и с разной степенью желания, – тоже готовы соблюдать российские законы. «Со следующего года закон «о приземлении», который затрагивает, в том числе, экономические интересы платформ, вступит в силу. Уверен, что и Google, и Meta изменят свои подходы», – сказал он.

Депутат исключил вероятность того, что после «приземления» Netflix произойдет отток части аудитории на пиратские ресурсы. «Мы видим рост аудитории официальных больших сервисов и продолжим заниматься разработкой специального регулирования рынка аудиовизуальных сервисов. Более подробно мы объявим о таком регулировании в следующем году», – пообещал Горелкин.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, во вторник Роскомнадзор внес американскую стриминговую платформу Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов.

Netflix – американский видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и ТВ-шоу. В России он стал доступен в начале 2016 года, но с интерфейсом на английском языке и оплатой подписки в евро. В сентябре 2020 года оператором Netflix стала «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и началась работа по локализации компании в России.

В мае ассоциация «Интернет-видео» (АИВ) обращалась в Роскомнадзор с просьбой включить Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, чтобы создать одинаковые условия работы и для американской платформы, и для российских сервисов. Гендиректор ассоциации Алексей Бырдин заявил, что «приземление» работы Netflix может послужить хорошим примером для других крупных иностранных интернет-компаний. «Надеюсь, после Netflix и другие иностранные онлайн-кинотеатры, которые работают в России, будут включены в реестр», – говорил тогда Бырдин.

Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает решение Роскомнадзора справедливым. «Мы с вами видим «первый камень с горы». Netflix покажет, что готов быть законопослушным, работать в российском правовом поле. Это действительно пример для подражания», – сказал газете ВЗГЛЯД Малькевич. «Все зарубежные онлайн-кинотеатры, работающие в нашей стране, должны быть в реестре. «Приземлиться» должны, в общем-то, все иностранные компании, которые зарабатывают деньги в России», – считает эксперт.

«Они зарабатывают на нас с вами и поэтому должны уважительно относиться к цифровым правам россиян. Им в этом, собственно, и помогут наши контролирующие органы», – добавил он.

Как пояснил Малькевич «Известиям», внесение платформы в реестр произошло после того, как число российских пользователей Netflix достигло определенного количества, при этом компания обязалась «более бережно относиться к контенту» в России и соблюдать ограничения - например, касающиеся сцен, которые могут носить порнографический характер.