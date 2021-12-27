В Минобороны заявили о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией

В МИД подтвердили серьезность угрозы ракетного кризиса

Россия подтверждает наличие угрозы нового ракетного кризиса, в связи с этим крайне важно серьезно отнестись к предложениям Москвы по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

У него поинтересовались, не «сильно» ли его заявление о возможности угрозы повторения ракетного кризиса, подобного Карибскому.

«Нет, не слишком сильно», – передает ответ Рябкова РИА «Новости».

Замминистра при этом пояснил, что Карибский кризис «нельзя воспроизвести в том виде, в каком он случился», в том числе потому, что «человечество, включая Москву и Вашингтон, тоже учится, накоплен опыт в сфере контроля над вооружениями».

«Я не хотел бы, чтобы мы разбирали эскалационный сценарий, я считаю, что мы близки к той черте, за которой дипломатия, при всей ее востребованности и навыках, будет играть подчиненную роль. Сейчас, мне кажется, политико-дипломатические средства должны быть применены прежде всего для урегулирования этой ситуации», – сказал Рябков.

«А как ее урегулировать – мы сказали. И призываем к этому отнестись предельно серьезно, не выискивать в наших предложениях чего-то запросного, избыточного», – заявил дипломат интервью изданию «Международная жизнь».

Говоря о предложениях России по безопасности, замглавы МИД уточнил, что адресаты их услышали.

«Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом (РФ Владимиром Путиным) неоднократно... Президента услышали все – и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах – где угодно», – сказал он.

Рябков добавил, что Москва не озвучивает контрмеры в случае игнорирования США и НАТО предложений по гарантиям безопасности, чтобы не ослабить свою позицию.

«Не буду заниматься спекуляциями и хочу пояснить логику, почему мы этого не делаем. Ну, во-первых, когда вопрос стоит настолько серьезно, как он стоит уже длительное время и как он сформулирован в наших предложениях и в нашем подходе, сказать, что может составить «план Б» в конкретном плане – значит ослабить собственную позицию и облегчить решение этой задачи оппонентам, а называя вещи своими именами, противникам», – заявил дипломат.

«На каждый момент времени решение может быть разное. Оно складывается из совокупности факторов. Итоговый вектор предсказывать не берусь», – пояснил заместитель министра.

Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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