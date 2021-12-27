В Германии заявили о выполнении Россией газовых обязательств

Представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн заявила, что перебоев с газоснабжением в Германии нет, его безопасность обеспечена, а Россия выполняет свои контрактные обязательства.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией с газом. Безопасность газоснабжения обеспечена, это сохраняется, перебоев с поставками нет», – цитирует ее ТАСС.

По словам Айнхорн, ведомство постоянно разрабатывает механизмы обеспечения газоснабжения на случай возникновения кризисной ситуации, что осуществляется в сотрудничестве с другими странами – членами Евросоюза на основе законодательства сообщества.

Она также напомнила, что в Германии обстановку на газовом рынке определяют продающие голубое топливо фирмы и игроки.

«Это означает, что не правительство ФРГ принимает решение о газовых потоках, но рынок... Так что мы не можем комментировать отдельные заявления, в частности России. Это должны делать продавцы и действующие на рынке игроки... По нашим сведениям, Россия соблюдает свои обязательства по поставкам», – подчеркнула она.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.

Ранее Bloomberg сообщил, что Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать.