ФСБ задержала двоих участников банды Басаева и Хаттаба

ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании и аресте двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие во вторжении в Дагестан и нападении на военнослужащих в 1999 году.

«Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева», – рассказали РИА «Новости» в Следственном комитете.

Следствие утверждает, что Бакиев и Канмурзаев стали участниками бандформирования по собственной воле. В результате тех событий погибло более 280 и получило ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.

«23 декабря Канмурзаев и Бакиев задержаны и доставлены в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ», – указано в сообщении.

В ФСБ и СК отметили, что поиск боевиков продолжается. Также Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео допроса членов банды. На кадрах показано, как преступников задержали и доставили в отделение ведомства для допроса.

Канмурзаев во время допроса говорит о том, что в 1999 году (период второй чеченской войны) находился в Чеченской республике.

В сентябре Следственный комитет сообщил, что задержаны еще двое участников банды Басаева и Хаттаба, которые напали на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году.