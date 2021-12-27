Историку Дмитриеву ужесточили наказание

Петрозаводский горсуд признал виновным главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал*» (признан в РФ НКО-иноагентом) Юрия Дмитриева в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия, за которые ранее он был оправдан.

По совокупности с ранее совершенным преступлением Дмитриев приговорен к 15 годам лишения свободы, передает ТАСС.

Напомним, что Дмитриев был оправдан по данным статьям, а осенью прошлого года Верховный суд Карелии приговорил его к 13 годам лишения свободы по статье о сексуальном насилии над ребенком. Историк пытался обжаловать 13-летний приговор, но он был оставлен в силе. Верховный суд РФ отказался принимать жалобу для рассмотрения по существу.

Дело рассматривалось на протяжении и нескольких лет.

В апреле 2018 года горсуд Петрозаводска оправдал Дмитриева по делу о педофилии и порносъемке, виновным его признали в хранении частей огнестрельного оружия. Однако в июне Верховный суд Карелии отменил этот приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Позже его задержали в рамках уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, объединив два уголовных дела в одно. Сам Дмитриев себя виновным не признавал.

22 июля 2020 года был вынесен приговор бывшему руководителю карельского отделения организации «Мемориал» Юрию Дмитриеву по делу об изготовлении детского порно и сексуальном насилии над приемной дочерью.

В итоге в понедельник суд огласил: «Назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима».

Обвинения Дмитриеву предъявляли за то, что он, как считали следователи, неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь для изготовления порнографических материалов. Также, по версии следствия, Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена.

Юрий Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии.