Экс-главе карельского «Мемориала» вынесли приговор по делу о педофилии

Вынесен приговор бывшему руководителю карельского отделения организации «Мемориал» Юрию Дмитриеву по делу об изготовлении детского порно и сексуальном насилии над приемной дочерью, сообщил его адвокат Виктор Ануфриев.

«Предварительно, срок наказания определен – три года и шесть месяцев... Если это так, где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу», – цитирует Ануфриева РИА «Новости».

Адвокат не стал уточнять детали приговора.

«Суд постановил признать Дмитриева невиновным по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ (развратные действия), ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений», – цитирует сообщение Петрозаводского горсуда ТАСС.

Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, он будет отбывать 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Обвинение запросило в суде 15 лет лишения свободы для Дмитриева. Защита настаивала на оправдательном приговоре, при этом не отрицая хранения оружия у подзащитного.

В апреле 2018 года горсуд Петрозаводска оправдал Дмитриева по делу о педофилии и порносъемке, виновным его признали в хранении частей огнестрельного оружия. Однако в июне Верховный суд Карелии отменил этот приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Позже его задержали в рамках уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, объединив два уголовных дела в одно. Сам Дмитриев себя виновным не признавал.

Юрий Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту выступали Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.