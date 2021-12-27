Кириенко наградил членов первого исполкома клуба «Эльбрус»

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко наградил победителей конкурса «Лидеры России», членов первого исполкома клуба «Эльбрус» за вклад в работу сообщества.

Клуб Лидеров России «Эльбрус» был создан в 2018 году победителями первого сезона конкурса «Лидеры России», которые положили начало ежегодной традиции и совершили символическое восхождение на одноименную гору, высшую точку России – Эльбрус. В настоящее время клуб «Эльбрус» насчитывает 335 человек, которые являются победителями и финалистами конкурса, а также участниками программ управленческого кадрового резерва, передает «Рапси».

В рамках церемонии Кириенко отметил работу первого состава Исполнительного комитета клуба, который создавал сообщество с нуля. По его словам, все осознавали потребность в создании сообщества победителей, а исполком выполнил самую сложную функцию на старте – собрал всех лидеров вместе. Также Кириенко подчеркнул, что более 42 тысяч человек приняли участие в социальных проектах членов клуба в 61 регионе страны. Сегодня визитной карточкой Клуба «Эльбрус» стало интеллектуальное волонтерство.

Награды за вклад в работу сообщества получили победители конкурса «Лидеры России» и члены первого исполкома клуба «Эльбрус»: Татьяна Дьяконова, Евгения Дмитриева, Олег Жданеев, Максим Карпов, Вероника Прищепа, Александр Садовский и Павел Сорокин.

Победитель конкурса «Лидеры России», член первого исполнительного комитета Карпов поделился успехами сообщества Лидеров России.

«За три года общими усилиями клуб «Эльбрус» объединил 335 участников, 14 проектов, 6 образовательных программ, более 40 000 человек, принявших участие в проектах клуба по всей стране. Клуб стал сообществом крайне мотивированных, одаренных и искренних людей, развивающих в разных ролях социальные проекты, направленные на улучшение жизни всех россиян. Опыт участия в исполкоме такого сообщества был важным этапом в моей жизни, наполненным огромным количеством ярких и радостных воспоминаний о совместной работе с крайне талантливыми и интересными людьми на благо нашего лидерского сообщества и, надеюсь, всей страны», - сказал Карпов.

Победитель конкурса «Лидеры России», член первого исполнительного комитета Дмитриева в рамках работы в сообществе запустила «Акселератор Клуба «Эльбрус», благодаря которому проекты Лидеров России привлекли 17 млн инвестиций и коснулись 259 тыс. человек.

«Я искренне благодарна клубу «Эльбрус» и всей сопричастной команде за возможность создавать системную поддержку тысячам людей по всей стране через наши социальные проекты. Для меня это во многом стало стимулом для запуска собственного проекта – Impact Boost. Команда нашего состава исполкома невероятная, на протяжении трех лет я чувствовала в ребятах опору и вдохновение. Уверена, это только начало, и желаю новому исполкому совершенствовать сильное и открывать новые возможности!» - сказала она.

В 2021 году состоялись выборы в новый исполнительный комитет клуба «Эльбрус». По итогам выборов 7 победителей конкурса «Лидеры России» – Алексей Акулов, Дмитрий Афанасьев, Андрей Бадин, Татьяна Дьяконова, Иван Ефремов, Александра Лебедева, Максим Скворцов – вошли в состав нового исполкома, а в расширенный комитет – 26 заявленных кандидатов.