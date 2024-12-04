Reuters: ЕС и Киев выступят против мирных предложений Трампа

Reuters: Киев и ЕС выступят против предложений Трампа без вступления Украины в НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным Reuters, аналитики и бывшие сотрудники спецслужб полагают, что такие предложения не найдут поддержки у президента Украины Владимира Зеленского, который считает НАТО ключевым элементом своего «плана победы».

Страны ЕС и Конгресс США также могут препятствовать Трампу в подписании соглашения с Россией. Этим они хотят избежать прекращения боевых действий и оставить конфликт открытым. Аналитики считают, что это создаст трудности для нового президента США, который надеялся на более сильную позицию в переговорах с Киевом, передает ТАСС.

Кроме того, агентство отмечает, что союзники Украины уже заявили о готовности увеличить военную поддержку. Действующий президент США Джо Байден продлевает помощь Украине, что, возможно, уменьшает возможности Трампа заставить Киев сесть за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

Офис Зеленского повышает требования для начала дипломатического урегулирования конфликта, настаивая на полноценном вступлении в НАТО, тогда как ранее предусматривались лишь приглашение и гарантии безопасности от западных стран.

НАТО обсуждает усиление военной помощи Украине, но не отправку войск или приглашение в альянс, как заявил генсек НАТО Марк Рютте.