Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.6 комментариев
Генсек ОДКБ назвал возможное вторжение НАТО в Россию безрассудством
Возможное вторжение натовских войск на российскую территорию стало бы «абсолютным безрассудством», заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов.
В ядерную доктрину России были внесены серьезные изменения, которые должны учитываться потенциальными противниками, напомнил Тасмагамбетов, передает ТАСС.
«Поэтому, если гипотетически ставить, что возможно будет вторжение в западные границы Белоруссии или же России, это со стороны НАТО будет абсолютным безрассудством», – сказал он.
Ранее он заявлял, что продвижение натовской инфраструктуры к российским и белорусским границам не исключает никаких сценариев.