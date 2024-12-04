Генсек ОДКБ предупредил о рисках из-за приближения инфраструктуры НАТО к границам России

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов предупредил о рисках из-за приближения инфраструктуры НАТО к границам России

Tекст: Алексей Дегтярев

«Видим продвижение наступательной инфраструктуры НАТО к западным границам Белоруссии и России, нарастание военной активности, да и в целом, наверное, та геополитическая турбулентность, которую мы наблюдаем, не может исключить вообще никакие сценарии», – цитирует Тасмагамбетова ТАСС.

Кроме того, генсек ОДКБ сообщил, что организация приняла план оперативно-боевой подготовки на 2025 год. Учения ОДКБ пройдут в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и Киргизии. Тасмагамбетов отметил, что в рамках этого плана учения организуются по различным темам и направлениям.

В ноябре совет ОДКБ декларировал свою приверженность формированию многополярного миропорядка и сотрудничеству в сфере безопасности.