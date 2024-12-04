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Генсек ОДКБ предупредил о рисках из-за приближения инфраструктуры НАТО к границам России
Генсек ОДКБ Тасмагамбетов предупредил о рисках из-за приближения инфраструктуры НАТО к границам России
Продвижение натовской инфраструктуры к российским и белорусским границам не исключает никаких сценариев, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.
«Видим продвижение наступательной инфраструктуры НАТО к западным границам Белоруссии и России, нарастание военной активности, да и в целом, наверное, та геополитическая турбулентность, которую мы наблюдаем, не может исключить вообще никакие сценарии», – цитирует Тасмагамбетова ТАСС.
Кроме того, генсек ОДКБ сообщил, что организация приняла план оперативно-боевой подготовки на 2025 год. Учения ОДКБ пройдут в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и Киргизии. Тасмагамбетов отметил, что в рамках этого плана учения организуются по различным темам и направлениям.
В ноябре совет ОДКБ декларировал свою приверженность формированию многополярного миропорядка и сотрудничеству в сфере безопасности.