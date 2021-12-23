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Стало известно о сроках восстановления работы ТЭЦ в Улан-Удэ после аварии
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Горячее водоснабжение в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1 будет полностью восстановлено в субботу, заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. Вопрос о ситуации с ТЭЦ был задан на пресс-конференции Владимиру Путину.
«Завершить ремонтно-восстановительные работы и полностью восстановить горячее водоснабжение планируется 25 декабря», – приводит РИА «Новости» слова Чекунова.
Между тем, природоохранная прокуратура проводит проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ.
«Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой незамедлительно с выездом на место организована проверка в целях оценки возможных экологических последствий, скоординирована работа контролирующих органов по осуществлению постоянного мониторинга состояния окружающей среды», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Отключенных от теплоснабжения жилищ нет, но параметры отопления снижены в почти 800 многоквартирных домах. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу.
Вопрос о ситуации на ТЭЦ в Улан-Удэ был задан на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг, он пообещал лично разобраться с аварией.
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Путин посоветовал газовым регуляторам на Западе не думать, что на них «боженька заснул»
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
«Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли.
Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
«Не надо разрушать долговременные контракты. Нам говорили – рынок отрегулирует. Вот он и отрегулировал. Пожалуйте бриться», – сказал он, указывая на исторический рекорд цен.
По словам президента России, в ФРГ Газпром поставил на 10% больше в этом году, в Италию – плюс 4,4 млрд кубов.
«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. ... Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – сказал Путин.
По его словам, Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам, а цена в 4-7 раз дешевле, чем на споте.
«Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его. Но это не все. Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать?» – сказал Путин.
Он также посоветовал странам Запада не думать, что на них «боженька заснул».
Президент России допустил, что часть газа направляют на Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», вместо того, чтобы поставлять в Германию и влиять на цены на споте.
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Путин объяснил, что Запад не понимает в переговорах с Россией
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Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Sky News.
«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал глава государства.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.
Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу»
«В этой связи мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – заявил Путин.
Он поинтересовался, как бы американцы отнеслись к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой поставила ракеты. Он напомнил, что у Мексики и США также были территориальные споры – Техас, Калифорния.
В то же время президент сказал, что в последнее время отмечается положительная реакция Запада по идеям системы гарантий безопасности.
«Хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. И американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии», – заявил он.
Американская сторона говорит о готовности к началу дискуссии с Россией по НАТО.
«Американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров, в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены, надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому (конструктивному) пути», – добавил президент.
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Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин напомнил журналисту Би-би-си о грозящей иноагентам в США «пятерочке»
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Разница между статусом иноагента за рубежом и в России состоит в том, что за границей подобная деятельность может привести к пятилетнему заключению, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос Би-би-си на ежегодной пресс-конференции.
Журналист Би-би-си спросил российского лидера о том, почему растет число СМИ-иноагентов в России, и большинство из них включены в реестр в 2021 году.
«Там примерно 0,34% или 0,034% организаций признано иноагентами. Представляете, какое дело? У нас тоже 0,034%. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если эту деятельность вы прекратили и организацию закрыли – это не освобождает вас от уголовной ответственности. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования. Вот и все, они дальше могут продолжать работать», – объяснил Путин, отвечая на вопрос.
Также он ответил на другую реплику журналиста о концентрации власти «в одних руках».
Он подчеркнул, что оппоненты России веками говорили о том, что страну нельзя победить, ее можно только развалить изнутри.
«Что благополучно и было сделано в период Первой мировой войны с Российской империей и в 90-е годы, когда развалили Советский Союз», – сказал Путин.
Он отметил, что этим занимались те, кто «обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации».
Говоря об «отравлении» Алексея Навального, президент напомнил, что Генпрокуратура России многократно отправляла запросы по этому поводу в страны Европы, но ни одного ответа не было получено.
«Предложили, чтобы наши специалисты приехали, вместе поработали, я лично предлагал. Президенту Франции [Эммануэлю Макрону], канцлеру ФРГ [Ангеле Меркель]. Дайте нам хотя бы основание для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль», – сказал глава государства.
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Ранее в МИД отмечали, что Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не предоставили информацию, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин.
Напомним, Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным: в постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения России и считают их «попыткой уклониться от ответственности», постпредство Германии также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота России от 7 октября по инциденту «не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству России группой из 45 стран».
Франция решила не давать ход запросу России об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция заявила, что «действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне».
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.
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Путин: Авиасообщение между Москвой и Петербургом после запуска ВСМ перестанет существовать
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции ответил на вопрос о строительстве железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом.
«У нас города и малые, и большие развиваются, и достаточно энергично. Хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов – мы всегда об этом говорим в последнее время. И предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, и по речному – я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы», – сообщил глава государства.
При этом Путин заметил, что запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург сделает бессмысленным авиасообщение между этими городами. «Авиация на этом «плече» Москва – Петербург перестанет существовать. Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга – сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать иногда занимает полтора. Поэтому авиация на этом «плече» становится бессмысленной», – сказал глава государства.
По его мнению, экономика проекта «должна быть просчитана с учетом международного опыта». «Надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах. Скажем, в КНР много очень подобных систем связи железнодорожных, до недавнего времени все были убыточными даже для Китая – я имею в виду, что это страна с 1,5-миллиардным населением. Экономика – ее надо считать», – заключил Путин.
Ранее Путин разъяснил социальную направленность российского бюджета.
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Путин: Зеленский подпал под влияние украинских нациков
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Президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков, заявил президент Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил президент.
Путин напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал он.
Касательно будущего Донбасса, глава государства заявил, что его должны определить люди, живущие в регионе. «По-другому быть не может. А Россия выступит посредником. Есть ли проблемы? Да. В соответствии с Минскими соглашениями Россия – посредник, а ее хотят сделать стороной конфликта. Москву это не устраивает», – заявил он.
По его словам, всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине. «Полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Пенсионеры встречаются с депутатами и говорят: за что вы нас уничтожаете? Так что кому и по какому поводу плюнуть всегда есть, и с той, и с другой стороны», – указал Путин.
Отвечая на вопрос, как можно отдать приказ, чтобы русский солдат стрелял в украинца, Путин переадресовал его к политическому руководству Украины: «Как они отдают приказы стрелять в Донбассе в ежедневном режиме?»
«В Минских соглашениях написано, что нужно менять конституцию – провести выборы, объявить амнистию. Вместо выборов – военная администрация, вместо амнистии – люстрация, вместо политического урегулирования – вводят войска. Где изменения в конституцию? При этом в «Минске» написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. С представителями Донбасса отказываются разговаривать, хотя сами настаивали на их подписях под документами», – напомнил президент.
Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Он добавил, что Россия должна реагировать и, «думая об этом, что-то делать».
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Путин пообещал решить проблему Крыма с мобильной связью
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил, почему в Крым не заходят крупные операторы сотовой связи.
Связано с западными санкциями, пояснил президент. «Странная ситуация складывается. Если кто-то считает, что Крым оккупирован, то зачем крымчан дополнительно наказывать? Ответ один. Плевать они хотели на крымчан, на демократию», – цитирует его РИА «Новости».
Путин пообещал, что власти будут строить больницы, заниматься реновацией жилья, «постепенно, но уверенно» решать вопросы с доходами населения и уровнем цен в Крыму – и решать вопросы всех проблем Крыма системно. В том числе и с мобильной связью. При этом как именно, президент не сказал, чтобы «не помешать процессу». Также президент уверен, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена.
Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
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Путин назвал «сбережение народа» важнейшим драйвером роста экономики
Сбережение народа и демографический вопрос являются важными драйверами роста экономики страны, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
«Сбережение народа, о котором говорил (писатель Александр) Солженицын, является одной из важнейших задач и драйверов роста», – заявил Путин, отметив, что демографические проблемы являются причиной нехватки рабочих рук в стране. Так, в России насчитывается 81 млн человек работоспособного возраста, и этот показатель должен серьезно увеличиться к 2024-2030 годам.
«Я сейчас говорил о снижении продолжительности жизни, увеличение смертности у нас наблюдается, и в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы населения страны – 146 млн для такой огромной территории это совершенно недостаточно», – сказал президент.
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Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в колониях
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что проблема пыток и недостойного обращения с людьми в местах лишения свободы происходит не только в России, это общемировая проблема.
Журналист Ксения Собчак задала вопрос про систему исправления наказания.
«Не видно тебя...» – заметил Путин.
«Ну я в красном специально», – ответила ему Собчак.
Она спросила про опубликованный в Сети видеоархив пыток, где фигурирует имя одного из генералов, который недавно получил повышение. По словам Собчак, есть указания на его причастность к пыткам.
Собчак поинтересовалась, согласен ли Путин, что пытки в российских колониях носят системный характер?
«К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на другие страны, увидите – там проблем не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в Штатах найдете много мест, каких нет даже в странах третьего мира», – ответил президент, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «мы говорим о развитии пенитенциарной системы. «Кресты», Ленинградская область – построили же новое здание. Это нужно делать. Даже внешние условия содержания имеют значение».
На вопрос о присвоения звания главе Иркутского УФСИН Путин подчеркнул, что при подписании таких документов опирается на информацию из разных источников.
«На какую информацию я опираюсь. На информацию, поступающую из разных источников. Не то чтобы кто-то принес и положил мне какую-то бумажку, я порадовался и не глядя подписал. Я смотрю на любое предложение подобного рода, опираясь на информацию, поступающую – хочу подчеркнуть это еще раз – из разных источников», – сказал Путин.
По его словам, важно опираться на данные следствия. Говоря о расследовании пыток в системе ФСИН он подчеркнул, что по архиву возбуждено 17 уголовных дел, свыше десятка подозреваемых сотрудников уволены.
«Нужно прежде всего при оценке этой ситуации опираться на данные следствия – 17 уголовных дел возбуждено, и они (СК) расследуют. Вы назвали одного-двух человек, но там, по-моему, уже свыше десятка уволенных, и по ним идут уголовные дела», – сказал президент, отвечая на вопрос Собчак. Путин отметил, что дела о пытках в колониях «нужно доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны».
Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями.
«Да, проблема есть, но надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное, полноценное расследование, во всяком случае тех преступлений, а это явно преступления, безусловно, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны», – сказал Путин. Президент добавил, что в этом случае удастся добиться положительного результата.
Также, по его словам, при расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций.
Он подчеркнул, что «это наши граждане, будем вместе добиваться улучшения ситуации».
«Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или, что касается СИЗО, подозреваемые в совершении уголовных деяний, но это наши граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески. Будем вместе добиваться изменения этой ситуации к лучшему», – заключил президент.
Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
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Путин объяснил, почему не берет Мишустина на отдых вместе с Шойгу
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Президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, почему ездит отдыхать с министром обороны Сергеем Шойгу, но не берет с собой премьер-министра Михаила Мишустина.
Журналист Life спросил у Путина, есть ли у него любимчики среди министров, кому из них «премия, а кому больше всех досталось», а также задал вопрос о том, почему президент и глава Минобороны не берут Мишустина в тайгу.
«Если мы и Мишустина будем брать с собой (...) Помните старый еврейский анекдот: «А кто в лавке-то останется?» Кто работать-то будет?», – пошутил в ответ глава государства.
Потому, пояснил президент, когда Мишустин, «на котором лежит огромная нагрузка за положение в стране», уезжает отдыхать, он «звонит, ставит меня в известность, так уж заведено, говорит: «Я поеду туда-то, туда-то», но он всегда на связи».
Глава государства указал, что у него нет любимчиков среди министров, хотя некоторые члены администрации и правительства действительно заслуживают поощрения. Вместе с тем, на его взгляд, выделять кого-то не стоит – нужно оценивать работу коллектива.
По словам Путина, если он видит, что кто-то из членов правительства «недорабатывает», то он обратит на это внимание, несмотря на уровень личных отношений.
Говоря об отдыхе в тайге, Путин отметил, что поездки туда уже стали традицией, в Сибири сложилась уникальная экосистема и живут уникальные люди: «Вот вы спрашивали, где бы я хотел жить – в Сибири мне очень нравится. Золотой фонд России – это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом».
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Хилькевич объяснила, почему кусала губу во время ответа Путина
Актриса и блогер сервиса Yappy Анна Хилькевич в то время, когда президент России Владимир Путин отвечал на ее вопрос о развитии цифровых сервисов в сфере образования, кусала губу и прищуривала глаза, чем привлекла внимание пользователей Telegram. Свои действия актриса объяснила плохим зрением.
«Аня Хилькевич – амбассадор российской социальной сети Yappy – задала вопрос Владимиру Путину так, что мгновенно заполонила все телеграм-каналы. Вот как выглядит настоящая виральность», – написала в своем Telegram-канале журналистка Тина Канделаки.
«Я просто плохо видела и губы сохли под маской... Не ищите во всем подвоха», – отшутилась Хилькевич на вопрос Telegram-канала Shot.
Между тем, Канделаки призналась, что ее «король секса» телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», который тоже задавал вопрос Путину.
Напомним, Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос от Хилькевич о развитии цифровых сервисов в сфере образования.
«Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идет накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы. Именно поэтому мы работаем над введением широкополосного интернета в стране. 24 млрд (рублей) на это выделено», – сказал Путин.
Британцы поддержали требование Путина гарантировать безопасность России
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Читатели Skynews в соцсетях сочли логичными обращенные к Западу требования президента России Владимира Путина о гарантиях безопасности для страны.
«Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля», – приводит РИА «Новости» комментарий пользователя whitehallgate1.
Читатель john44023 обратил внимание, что Запад требует от России гарантий, при этом сам их не дает.
«Единственная угроза войны исходит от Запада – Британии, США, Украины, Германии», – добавил Freespeechmarty, подчеркнув, что Россия лишь хочет жить в мире, и поддержал Москву.
Пользователь под ником Sailor7771, в свою очередь, поинтересовался, когда в последний раз лидер какой-либо западной страны общался с критически настроенными журналистами.
«Байден игнорирует репортеров каждый день», – добавил он.
Peter Svensson заявил, что России нужно, чтобы Украина не вступила в НАТО, так что разрядить ситуацию должны только западные лидеры.
«Путин прав. Россия не хочет войны, это НАТО и западные лидеры хотят воевать», – прокомментировал Christopher Rose.
Lin Cassidy согласилась с российским президентом и указала на то, что Вашингтон стремится разместить вооруженные силы у границ России.
«Россия должна ввести войска в Мексику! Посмотрите, как им это нравится!» – добавила она.
«Нужны массовые дипломатические усилия и гарантии с обеих сторон», – считает Phil Jones.
Ранее глава государства, отвечая на ежегодной пресс-конференции на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.
Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин ответил на вопрос об идее регистрации в соцсетях по паспорту
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции ответил на вопрос о возможном внедрении в России регистрации в соцсетях по паспорту для ограждения детей от вредной информации в интернете.
По словам Путина, главное для интернет-компаний заключается в извлечении прибыли, отсюда и призывы детей к суициду, и атаки на школы.
«Это одна из проблем не только России. Вы посмотрите, ведь практически во всех странах обсуждают этот вопрос, обсуждают и в СМИ, и в представительных органах власти. В конгрессе США обсуждают этот вопрос. Вызывают туда представителей глобальных сетей, глобальных платформ. Для них это что? Бизнес, прежде всего, и к сожалению, деньги любой ценой. Это уход от национального контроля. Уход от того, чтобы хоть как-то подумать о детях... Вопрос номер один для них – это извлечение прибыли. Отсюда и все негативные явления с этим связанные. Призывы к суициду, трагедии в школах», – сказал он.
Президент заявил, что за последнее время предотвращено 127 преступлений в учебных заведениях. «У нас 100 с лишним случаев предотвращено за последнее время, вот таких возможных серьезных преступлений в учебных заведениях... 127, по-моему», – отметил он.
Путин призвал найти «золотую середину» в вопросах регулирования интернета, не подавляя свободу, но защищая общество от возможных негативных проявлений. «Конечно, это огромная проблема для всего мира и для нас тоже. Отсюда и требование «приземления» этих платформ, чтобы они открывали здесь свои представительства, чтобы подчинялись национальному законодательству. Что касается того, чтобы уйти от обезличенности в интернете, – то это тоже обсуждается и у нас в обществе, и во всем мире. Но интернет – это часть нашей жизни, он становится все большей и большей частью нашей жизни. Все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия и моральным и юридическим правилам», – сказал он.
По его словам, Россия будет продолжать настаивать, чтобы мировые IТ-платформы в России подчинялись требованию российского законодательства. При этом добавил, что Россия не хочет прибегать к крайним мерам против IТ-платформ, но будет вынуждена реагировать на пренебрежение законами с их стороны.
Кроме того, глава государства заметил, что полный уход в виртуальность ведет к деградации. «Интернет должен дополнять реальную жизнь для молодежи», – отметил президент.
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Спортсмены поддержали мнение Путина по вопросу о трансгендерах в спорте
Женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами, заявили известные олимпийские чемпионы и спортсмены, поддержав мнение президента России Владимира Путина по поводу участия трансгендеров в различных видах спорта.
«Я солидарна с Путиным. Могут менять все, что угодно, но женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами. Ты хоть девочкой можешь назваться, но если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит», – приводит РИА «Новости» слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Солидарна с Путиным и трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
«Это смешно как-то. Ни в коем случае эта проблема не будет актуальной для биатлона в ближайшем будущем. Никто не будет менять пол. Я просто уверена в этом. Женский биатлон останется женским, мужской – мужским. Биатлон ни в коем не пойдет по пути легкой атлетики. Согласна с Еленой Валерьевной Вяльбе, что при нашей жизни такого не будет», – отметила Резцова.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов также поддержал мнение президента России Владимира Путина по поводу участия трансгендерных спортсменов в различных видах спорта.
«Правильно поднят вопрос. Это ведь уже было: так называемые «братья Пресс», потом была волейболистка и легкоатлетка Чудина. Это ненормально. Женщина должна быть женщиной. Пусть тогда организовывают свои соревнования для тех, кто «перелицевался», за свои деньги создают структуры, свой комитет придумывают. Я бы сказал: соревнования ненормальных», – заявил Тихонов.
Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.
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Путин выступил адвокатом Деда Мороза
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Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции выразил готовность выступить адвокатом по иску к Деду Морозу от юриста из Петербурга, глава государства сразу же обозначил линию защиты своего подопечного.
Президенту сообщили, что один из россиян подал в суд на Деда Мороза, поскольку тот уже 23 года не выполняет его желания. Иск подал юрист из Петербурга.
«Я тоже юрист из Петербурга. Поскольку я юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты», – ответил он на вопрос.
Глава государства также объяснил свое отношение к попыткам людей пиариться и «хайпить» на подобных новостных поводах.
«Что касается хайпа, главное – чтобы он не был злым. А если есть какая-то нотка или часть доброго юмора, то ничего плохого здесь нет», – указал президент.
Путин добавил, что отношения с Дедом Морозом у него строились «благообразно», он благодарен волшебнику за то, что может встречаться с людьми в том качестве, в котором сейчас находится.
«Еще больше я благодарен народу Российской Федерации, который доверил мне эту высокую должность. И, надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только подарками, но и, самое главное, осуществлением наших планов – и всей страны, и каждого в отдельности гражданина», – заключил глава государства.
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Путин объяснил требование к Западу дать гарантии безопасности
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о предложениях России о гарантиях безопасности.
«Обострение началось в 2014 году, до тех пор мы, несмотря на то, что СССР прекратил существование, мы с этим смирились и готовы были работать со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они не придерживались. Работали и никакие действия в отношении Крыма нам и в голову не приходили. Кремль работал с Ющенко, спорил из-за газа и готов был работать дальше, но что произошло в 2014 году? Кровавый госпереворот. Ясно, что было законное возмущение граждан. А Янукович же со всем согласился, западные страны дали гарантии, все согласились. Через день-два – госпереворот. Зачем? Ответа нет. Победа оппозиции была неминуема. Ну зачем это сделали? После этого возник Крым – Россия не могла поступить иначе, безвольно смотреть на происходящее на Украине и в Донбассе в частности», – сказал Путин.
«Мы вынуждены были что-то делать в 14-м году. Так возник кризис. Хорошо. Дважды украинские власти попробовали решить вопрос силой. Результат? Окружение, потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Единственно возможные. Проблема в чем? Не хотят исполнять. Объявили русских, проживающих на этих территориях некоренным народом. Потом выдавливают русских с исторической территорией. Говорят, Россия должна выполнять соглашения. Мы согласны», – заявил президент.
По словам Путина, складывается впечатление, что готовится третья военная операция, и, может быть, готовиться нужно к этому.
«Второй вариант – создание «анти-России» на Украине с накачкой оружием и промыванием мозгов населению. Как жить дальше нашей стране? С оглядкой? А потом на решение вопроса Донбасса «толкнут радикалов».
«Но мы же должны думать о перспективах своей безопасности на ближайшее время. Ждать, когда долбанут? Это серьезный вопрос», – добавил Путин.
«Без всяких хитростей мы прямо поставили вопрос: никакого движения на восток быть не должно. Мяч на их стороне. В целом пока мы видим положительную реакцию. Американская сторона готова к переговорам в Женеве, представители назначены. Надеемся, что процесс пойдет по этому пути», – ответил президент.
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