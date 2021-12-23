Психолог объяснила поведение бросившей в овраге под Саратовом детей матери

Длительный или локальный психоз мог стать причиной неадекватного поведения матери, которая оставила своих детей без сознания замерзать в овраге в Саратовской области, сказала семейный психолог Наталья Панфилова.

В Саратовской области в овраге нашли двоих детей без верхней одежды пяти и восьми лет, которые лежали без сознания. Старший ребенок, мальчик, впоследствии скончался в больнице, девочка выжила, но остается в реанимации, ее состояние остается тяжелым. Сообщается, что их мать рассердилась на то, что дети не слушались, «шарфом заблокировала доступ воздуха», удерживала их, пока они не перестали подавать признаки жизни, затем отнесла их в овраг у дома и уехала в Энгельс. На данный момент женщина задержана.

«Вероятно у этой женщины произошел нервный срыв, локальный психоз, когда человек фактически не отвечает за свои поступки, ведет себя неадекватно. В такой ситуации человек, находясь в сознании, как будто бы не понимает последствий того, что он делает. На эту женщину навалилась какая-то неадекватная злость», – говорит Панфилова.

В связи с этим, в первую очередь женщину должны проверить у психиатра на предмет ее состояния, считает специалист. Она не исключает, что данное состояние – затяжное и развилось уже давно. Однако из-за нынешней ситуации с коронавирусом и рекомендаций лишний раз не выходить из дома, оно могло быть незаметно окружающим.



«А может быть это состояние, которое образовалось недавно. Но это все равно это, безусловно, нездоровое поведение. Нет таких обстоятельств, которые заставили бы женщину так себя повести, кроме как психоз. Какой именно – локальный или затяжной – решать психиатрам», – объясняет психолог.

Также она рассказывает, что нередко подобные случаи происходят у родителей, злоупотребляющих алкоголем или принимающих наркотики. В таком состоянии также может быть какая-то неадекватная реакция, в том числе на капризы собственных детей.

«И, опять же, говорить о том, что у женщины просто не включился материнский инстинкт, думаю, нельзя, потому что дети уже достаточно взрослые, и на это обратили бы внимание уже давно. Скорее всего, либо это психическое заболевание, либо наркомания или алкоголизм», – считает Панфилова.

Родителям, которые ощущают, что их нервы оказываются на пределе из-за поведения ребенка, следует в срочном порядке посетить невролога, эндокринолога и других специалистов, рекомендует собеседник. Именно эти врачи могут дать объяснение тому, почему человек не сдерживается. Речь не всегда о том, что развивается психоз: причиной нервного состояния могут быть и многие другие факторы, например, авитаминоз, эндокринные проблемы. Кроме того, у некоторых людей после перенесенного COVID-19 также встречаются осложнения в нервной системе, из-за чего происходят разного рода выплески.

«Это не говорит о том, что данный диагноз пожизненный. Просто это может быть какой-то тяжелый период в жизни, который просто нужно достойно пережить, а нежелательных последствий помогут избежать врачи. Если сам человек не замечает, что стал чрезмерно нервным, то здесь должны вступить близкие, которые должны уговорить его пойти к врачу. Если родитель на уговоры не поддается никаким образом, а все это усугубляется, то лучше обратиться к медикам напрямую и спросить, как госпитализировать принудительно, потому что есть опасения, что этот человек может причинить вред себе или детям», – рассказывает специалист.

Маркером того, что у одного из родителей действительно начинают «сдавать нервы» может послужить длительность какого-то одного симптома, например, учащение криков на детей, когда взрослый начинает постоянно разговаривать со своим чадом на повышенных тонах, подчеркивает психолог. Второй серьезный маркер – когда родитель не просто хлопает ребенка по попе за шалость, а шлепает и не может остановиться.

«При этом родитель может даже на детей и не кидаться, но от него ощущается какой-то повышенный эмоциональный фон. На это тоже нужно обратить внимание. И потом, любые изменения важны. Если, например, женщина стала неряшливо выглядеть, мало спать, резко похудела или наоборот поправилась – значит организм на что-то неадекватно реагирует. Все это, как правило, приводит к истощению нервной системы, поэтому на такие признаки тоже нужно обращать внимание», – заключила Панфилова.

В июне житель села, расположенном в Омской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения убил ножом свою 15-летнюю дочь, а также тяжело ранил жену и сына.