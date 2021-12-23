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Власти рассказали о состоянии найденной в овраге под Саратовом девочки
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Состояние девочки, найденной на морозе в овраге в саратовском селе, остается тяжелым, сообщает правительство региона.
«Пострадавшую девочку ночью из районной больницы доставили в клинику Саратова. Состояние ее остается тяжелым. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.
По данным следствия, утром 22 декабря 43-летняя мать рассердилась на не слушавшихся ее детей, шарфом заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни.
Ранее сообщалось, что двое детей были обнаружены в овраге в селе Прокудино днем 22 декабря. По информации администрации района, дети были найдены на морозе без верхней одежды. Медики скорой помощи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения от переохлаждения, а девочка 2016 года рождения попала в больницу.
По итогам проверки прокуратуры стало известно, что дети из благополучной семьи и проживали в частном доме. Мать детей, найденных в овраге у села Прокудино Аткарского района Саратовской области, задержали сотрудники полиции.
Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа
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Компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
«НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации», – говорится на сайте украинской компании.
Также Нафтогаз сообщает, что компания «просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, Нафтогаз просит ЕК обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС».
Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка заявил, что Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке.
Газовозы с американским СПГ для Азии стали разворачивать в Европу
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Суда, перевозящие природный газ в Азию, развернулись в Европу после взлета цен на голубое топливо до нового максимума.
Суда, перевозящие сжиженный природный газ, предназначенный для Азии, изменили курс в середине рейса, чтобы увезти его европейским потребителям, готовым платить больше, так как цены по всему региону побили новые рекорды, пишет Financial Times.
В течение года Китай, Япония и Южная Корея перекупали топливо у европейцев за счет поставок суперохлажденного топлива для электростанций, однако теперь владельцы газовозов, направлявшихся в Азию, возвращают их в Европу, чтобы заработать на резком скачке цен.
Эти перемещения включают и перенаправление американских судов со сжиженным природным газом, направляющихся в Азию. Также на этом фоне ожидается первая поставка австралийского сжиженного природного газа в Европу более чем за десятилетие.
Согласно данным агентства Platts, разница между европейскими и азиатскими ценами в данный момент является самой большой за всю историю наблюдений.
Спотовые поставки СПГ в Европу оценивались примерно в 48,5 доллара за 1 млн британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за 1 млн единиц в Азии. В октябре и ноябре цены в Азии были в среднем на 5 долларов за 1 млн единиц выше, чем в Европе.
Ранее в среду сообщалось, что цена газа в Европе на открытии биржевых торгов упала на 6,5%, ниже 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, после рекордного роста накануне.
До этого стало известно, что Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.
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Эксперт оценил риски «айфонных санкций» против России
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«Если США ограничат российский импорт смартфонов, то в течение года в России возникнут замещающие производства, а Китай и Корея займут освобожденные конкурентами ниши», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину.
«США, конечно, могут ограничить наши возможности импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов, автомобилей и материалы из многих других секторов. Но нужно понимать, что Россия обладает инфраструктурой для производства всех перечисленных групп товаров», – отметил предприниматель, экономист Антон Любич.
«Отказ от производства смартфонов в России в настоящее время объясняется не технологической невозможностью, а экономической нецелесообразностью в условиях поставок из-за рубежа проверенных моделей с низкой себестоимостью и высоким уровнем доверия потребителей. Если иностранные поставщики покинут рынок, то в течение года возникнут российские замещающие производства», – уверен эксперт.
«И это без учета того, что в случае отказа присоединиться к этим санкциям Китая и Кореи доля американских смартфонов на российском рынке и вовсе будет замещена конкурентами ровно за сутки, – добавил собеседник. – В свою очередь о компонентах для самолетов и автомобилей говорить сложнее в силу закрытости этого рынка. Но успешное замещение всех импортных комплектующих в самолете МС-21 говорит о способности России преодолеть подобные ограничения».
«Что касается претензий США в адрес России из-за якобы нарушения норм Всемирной торговой организации (ВТО), то объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы, – считает Любич. – Правила ВТО – это юридический документ. Если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы. Суд разберется».
«Кроме того, мне доводилось много лет работать в сфере российского сельского хозяйства. И могу сказать, что меры по поддержке и развитию агроотрасли, разработанные и внедренные правительством России, полностью соответствуют стандартам ВТО. Такое соответствие всегда изучалось и принималось во внимание при внедрении любых мер. Более того, многие действовавшие меры поддержки до вступления в организацию были отменены специально, поскольку не соответствовали правилам ВТО», – заключил экономист.
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В среду стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена. «Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», – говорится в публикации, передает ТАСС.
Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим антироссийским санкциям. Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие – повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.
Также сообщается, что в США планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к России.
Позже в этот же день офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай сообщил, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации.
Тай предупредила, что ее ведомство продолжит сотрудничать «с партнерами-единомышленниками» и задействует инструменты ВТО для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе». Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность.
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Отец девятилетней студентки МГУ раскрыл оценку дочери за экзамен по психологии
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Малолетней учащейся факультета психологии МГУ Алисе Тепляковой на экзаменах поставили неудовлетворительную оценку, заявил ее отец Евгений Тепляков в соцсетях.
«Комиссия «поставила» оценку еще вчера. Разумеется, неуд. С мотивировкой «знания фрагментарные, а не системные». При том, что по критериям даже в этом случае ставится как минимум тройка», – написал он в своем блоге в LiveJournal (авторская орфография здесь и далее сохранена – Прим. ВЗГЛЯД).
Он добавил, что суть конфликта в вузе заключалась в том, что «ребенка незаконно удерживали на факультете почти два часа», ее якобы заставляли делать то, на что родители не дали согласия.
«При этом требование отца ребенка вернуть ему девочку успешно игнорировались. А [Артем] Ковалев, зам. декана, просто говорил «Алиса, вас ждут для оглашения оценки». На резонное замечание «я отец ребенка, будьте добры озвучить оценку мне» просто разворачивался и уходил. Трижды», – пояснил Тепляков.
Также он объявил, что намерен подать в суд на факультет из-за нарушений, которые, по его словам, допустили при проведении экзамена.
Отец студентки пояснил, что их уведомили об экзамене за три дня, учебная часть не рассказала про состав билетов и про критерии оценивания.
«Процедура экзамена не соответствовала той, которая находится в рабочей программе специальности. Студент тянет билет и устно отвечает на два вопроса, но Алису заставили сдавать экзамен письменно и дали ей на это всего 20 минут», – заявил он РИА «Новости».
Мужчина добавил, что его не пускали к ребенку, а девочку держали в кабинете, задавали множество дополнительных вопросов и не отпускали к отцу, хотя она и просила.
«Нарушения... длились на протяжении полугода, слова факультета о том, что они дружелюбные и что они Алису опекают, не соответствуют действительности. Поэтому мы не просто оспариваем оценку, а сама процедура экзамена была незаконна, и мы, скорее всего, будем обращаться в суд и в полицию по поводу действий факультета психологии. Мы уже направили обращения в Следственный комитет, в прокуратуру и в полицию», – сказал он.
Напомним, отец девятилетней первокурсницы психфака устроил в университете скандал. После того, как Теплякова дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой. В связи с данной ситуацией в университет вызвали полицию.
Факультет, комментируя ситуацию, не увидел выдающихся успехов у девятилетней студентки, и изложил свою версию произошедшего.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что действия отца в вузе были неадекватными.
Доктор Курпатов предпринял попытку договориться с отцом бывшего любовника
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В Санкт-Петербурге стали известны подробности разговора доктора Андрея Курпатова и отца его бывшего личного помощника и любовника Алексея Иевского о воровстве, изменах и мошенничестве.
Доктор Курпатов обвиняет Иевского-младшего в воровстве, мошенничестве и изменах, а в качестве компромисса предлагает экс-любовнику признать часть своих преступлений и получить условный срок. На это Константин Иевский (отец Алексея) пойти отказался, он выразил желание просто закрыть уголовное дело и договориться полюбовно, считая главной ошибкой сына, что это не было сделано сразу, пишет «Делфи».
При этом стороны не достигли компромисса, однако уверили друг друга, что готовы договариваться.
Как утверждает доктор Курпатов, Иевский втерся к нему в доверие, а затем переписал на себя земельные участки, комнату в коммуналке, Porsche примерно за 110 тыс. евро и драгоценности почти на 50 тыс. Кроме того, молодой человек якобы вывел со счетов компании психолога «Онлайн Продакшн» около полумиллиона евро, хотя формально Иевский был ее единственным владельцем и гендиректором.
У Иевского-младшего совсем другая версия. Он настаивает, что состоял в отношениях с Курпатовым, который дарил дорогие подарки, включая машину и драгоценности. Со слов Иевского, пара рассталась из-за измены психолога, который впоследствии потребовал вернуть подарки. Сейчас Иевский находится в СИЗО, и ему грозит реальный срок.
Член СПЧ: В девять лет на психфак МГУ – это очень изощренное издевательство
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«Я до сих пор удивлен тому, что органы опеки и попечительства не обратили внимание на то, что делает отец с ребенком», – заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе, комментируя конфликт, произошедший во время экзамена между отцом девятилетней студентки и преподавателями МГУ.
Отец девятилетней студентки первого курса МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков сообщил, что написал заявление в полицию на сотрудников вуза. По его версии, педагоги удерживали его дочь в университете. Также он заявил о намерении обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и суд.
«В девять лет на психфак МГУ – это очень изощренное издевательство. Для чего это девятилетней девочке, насколько это полезно ребенку – огромнейший вопрос. Я понимаю, что тщеславие иногда перекрывает у нас заботу о собственных детях, но мы уже достаточно услышали об этом человеке. Хватит!» – говорит Горгадзе.
Он полагает, что родителям Тепляковой, вероятно, стоит забрать ее из МГУ и позволить ей нормально развиваться, ведь в девять лет ребенок может узнать на психфаке вещи, которые явно не соответствуют ее возрасту. Собеседник подчеркивает, что весь этот «скандальный пиар» лично у него не вызывает никакого умиления и восхищения талантом девочки, потому что это похоже на некий «родительский проект».
«Для чего это делается, я не понимаю, но это явно не во благо, а в ущерб ребенку. Что касается уголовного дела, то здесь тяжело оценивать перспективы, потому что ситуация странная. Если мы рассматриваем студентку МГУ и говорим о том, что ее удерживает педагог в аудитории – да, аудитория не проходной двор. В аудитории во время занятий, сдачи экзамена или зачета студентам непозволительно выходить тогда, когда они хотят. Ребенку девять лет – понимаю, но не понимаю, что она тогда делает в МГУ. Пусть идет в школу в третий класс, там совсем другие правила, режим», – считает адвокат.
Член СПЧ подчеркивает, что ни в каких документах действительно не прописано, что преподаватель может удерживать студента на какое-либо время в аудитории во время прохождения экзамена, однако все люди прекрасно понимают, что это норма.
«Есть вещи, которые априори понятны всем. Экзамен не всегда длится 45 минут, он может затянуться. Здесь нет ничего удивительного. И если папа все-таки рассматривает свою дочь как ребенка, тогда пусть заберет ее из МГУ. Если он рассматривает ее как студентку, тогда я не понимаю, в чем претензия», – рассуждает адвокат.
«МГУ – не детский сад, господа хорошие. Это МГУ – престижнейший вуз страны и мира. Не надо его превращать в ясли», – заключил Горгадзе.
Ранее отец маленькой первокурсницы психфака устроил в университете скандал. После того, как Теплякова дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой. В связи с данной ситуацией в университет вызвали полицию. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что это «нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец».
Одногруппники девятилетней студентки предположили, что из-за пропуска онлайн-лекций и внутрисеместровых аттестаций у девочки могли появиться долги по учебе. По их словам, исправно ходила на лекции Теплякова только в первый месяц семестра. Позже на психологическом факультете МГУ подтвердили эту информацию, передает ТАСС. Кроме того, в заявлении вуза, поступившем в газету ВЗГЛЯД после произошедшего конфликта, рассказали, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил выдающихся успехов при освоении студенткой дисциплин из учебного плана.
Также Тепляков поделился, что преподаватели поставили его дочери неудовлетворительную оценку на экзамене, аргументировав это тем, что «знания фрагментарные, а не системные».
Разработчик «Новичка»: Ввезенный США на Украину токсин используют как диверсионный яд
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Ботулотоксин очень токсичное вещество, которое могут применить для отравления питьевой воды, заявил один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, комментируя заявления о поставках на Украину данного вещества и его антидота.
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в октябре Украина получила от Соединенных Штатов Америки несколько партий отравляющих веществ – ботулотоксин и антидот к нему. По его словам, данный «тип химического оружия» вызывает ботулизм (паралич).
«Если это действительно ботулинический токсин, то это очень токсичное вещество. Оно настолько токсичное, дорогое и труднодоступное, что обычно его в списке химического оружия нет. Его используют только как диверсионный яд», – говорит Ринк.
Он опасается, что поскольку это «очень серьезный яд», то может быть провокация, связанная с отравлением водных ресурсов.
«Все зависит от количества токсина. Конечно, чтобы отравить, например, реку, то нужна целая цистерна ботулотоксина. Но вполне вероятно, что попытаются отравить конкретных людей, питьевую воду в магазинах, на складах. Сделают это вкалыванием яда через пробки и так далее. Так можно потравить много людей. Не дай бог это произойдет. Хорошо, что заранее вскрыли такую возможность. Может быть, это поможет избежать страшных последствий», – заключил специалист.
Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Украины еще в 2019 году заявляло о ввозе сывороток канадского производства против ботулизма, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
В России предложили замену игрокам НХЛ на Олимпиаде
Большая часть российской команды на Олимпийских играх после отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду будет из участников Кубка Первого канала, заявил советник главного тренера национальной команды Валерий Каменский.
«На Олимпиаду поедут сильнейшие. Если хоккеисты из НХЛ не поедут на Олимпийские игры – значит, поедут игроки из КХЛ. Основной костяк, конечно, будет из ребят, которые участвовали в Кубке Первого канала. Но это не говорит о том, что только из них будет составляться команда, будут рассматриваться все сильнейшие на данный момент», – цитирует Каменского ТАСС.
Он отметил, что российские игроки НХЛ также хотели бы поучаствовать в Олимпиаде, и их бы хотели видеть и зрители.
Ранее НХЛ объявила о запрете для игроков участвовать в Олимпиаде в Пекине. Свое решение лига обосновала выросшим числом перенесенных матчей из-за пандемии и неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.
Психфак МГУ указал на отсутствие особых успехов в учебе у девятилетней студентки Тепляковой
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Преподаватели факультета психологии МГУ не заметили выдающихся успехов у малолетней студентки Алисы Тепляковой за весь период обучения, заявили в университете, комментируя последние скандальные события, связанные с семьей Тепляковых.
«За весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета, работавших с курсом и группой Алисы, так и не сообщили о каких-либо особых успехах при освоении девятилетней студенткой дисциплин из учебного плана. Об «успехах» Алисы в обучении преподаватели чаще с удивлением узнавали из СМИ», – говорится в заявлении вуза, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Коллектив факультета выразил серьезное беспокойство в связи с ситуацией, складывающейся вокруг девятилетней Алисы, заявления ее родителей «не соответствуют действительности», иногда «носят клеветнический характер».
«Несмотря на неоднократные разъяснения со стороны факультета о неполной готовности девятилетней девочки получать профессию психолога, родители настояли на своем праве заключить договор на обучение их дочери на контрактной основе», – говорится в сообщении.
Отмечается, что факультет в соответствии с договором предоставил все условия для освоения ребенком шестилетней образовательной программы по специальности «Психология служебной деятельности», для адаптации юной студентки за ней закрепили отдельного тьютора.
«К нашему большому удивлению, с первых дней [обучения] на передний план попали не индивидуальные образовательные потребности Алисы, которые, к сожалению, родители не позволили нам до сих пор узнать, а неудержимое стремление папы самостоятельно организовывать образовательный процесс», – подчеркнули в МГУ.
Родители с первых дней учебы начали настаивать на необходимости ускоренного обучения, они заявляли, что нужно уместить шестилетнюю программу в два года из-за «особых способностей» ребенка и «уникальной авторской методики обучения» ее отца. Подчеркивается, что мужчина так и не ознакомил вуз с этой «уникальной методикой», обучение же Алисы проводилось «преимущественно в домашних условиях».
Факультет выполняет все требования по учебному процессу в период пандемии, большая часть лекционных занятий проводится в дистантном режиме, семинарские и практические занятия проводятся преподавателями в аудиториях университета с соблюдением всех противоэпидемических норм.
«Начиная с 8 сентября Алиса не присутствовала ни на одном занятии в стенах Московского университета. Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела представить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени и не получил», – указали в заявлении.
Родители же, не получив изменений в ускорении обучения ребенка, начали выражать недовольство через обращения и жалобы в различные ведомства и инстанции. Для подготовки ответов по жалобам факультет создал специальную комиссию из ведущих экспертов и специалистов по возрастной психологии, психологии детства, клинической психологии и психического здоровья.
В СМИ начали появляться публикации с необоснованными заявлениями родителей Алисы о якобы имеющихся угрозах в адрес студентки, ее дискриминации и притеснениях в связи с обучением.
«Не всегда адекватная, со стороны папы, неофициальная (порой носящая излишне эмоциональный или провокативный характер) коммуникация с однокурсниками, их родителями и сотрудниками университета также вряд ли способствует созданию спокойной и эффективной ситуации освоения Алисой образовательной программы», – подчеркнули в МГУ.
Родители девочки настояли на том, чтобы в семестре для нее организовали индивидуальную сдачу экзаменов, несмотря на фактическое отсутствие студентки на большей части занятий и контрольных работ. «В соответствии с процедурой, о которой и студентка, и родители были проинформированы заблаговременно, Алиса приступила к сдаче экзаменов», – отмечается в заявлении.
Алисе выставили объективные оценки, которые вызвали «бурную реакцию недовольства» у родителей. В первый раз реакция носила более «эпистолярный характер», но 21 декабря отец девочки решил лично «поправить» процедуру проведения экзамена.
Он потребовал обязательного личного присутствия на экзамене, прорывался силой в аудиторию к преподавателям, чтобы оказать на них давление и проводить экзамен и выставлять оценку по предлагаемой им самим схеме.
«Более того, папа почему-то решил, что в процессе экзамена Алиса испытывает какие-то, с его точки зрения, дискриминационные действия со стороны преподавателей, а возможно даже, к ней применяются «пытки» и его дочь якобы «незаконно» удерживают в аудитории на экзамене и не дают ему возможности находиться рядом с его несовершеннолетней дочерью», – подчеркнули в вузе.
Мужчина обратился в полицию по телефону, приезд правоохранителей позволил «успокоить» мужчину и удержать его от «последующих деструктивных действий». Все это происходило в вестибюле факультета при других студентах и при самой Алисе. Охрана призывала отца к порядку и просила его вести себя спокойно, пыталась не допустить «неадекватных форм поведения» с его стороны, которые «могли бы нанести вред здоровью студентов и сотрудников факультета».
Проводивших с Алисой экзамены преподавателей пришлось эвакуировать через запасной выход, одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь.
После появления полиции отец вместе с дочерью, которая не выражала жалоб на процедуру экзамена, покинул здание факультета.
«Коллектив факультета психологии считает неприемлемыми неадекватные действия, в том числе любого рода давление на преподавателей и распространение информации клеветнического характера в адрес Московского университета, его сотрудников и студентов со стороны Теплякова Евгения Валерьевича и рассчитывает на скорейшую правовую оценку его действий», – отмечается в сообщении.
Также вуз призвал представителей студентки при планировании ее жизни и учебы учитывать «возрастные и индивидуально-психологические особенности», и специалисты факультета готовы в этом оказать профессиональную помощь.
Заслуженный учитель России прокомментировал газете ВЗГЛЯД скандальное поведение отца девятилетней студентки МГУ.
НХЛ запретила игрокам участвовать в Олимпиаде в Пекине
Хоккеисты из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не смогут участвовать в Олимпийских играх в Китае, об этом заявили в самой организации.
Такое решение приняли из-за выросшего числа перенесенных матчей регулярного чемпионата лиги, эти переносы связаны с эпидемиологической обстановкой, а также сохраняющейся неопределенностью из-за пандемии, передает РИА «Новости».
Изначально НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласились отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин, но соглашение предусматривало возможность отказа, если ситуация с коронавирусом изменится к худшему.
Ранее в НХЛ заявили об остановке регулярного чемпионата на рождественскую паузу, его остановили раньше запланированного.
Генпрокурор Нидерландов потребовал выплатить родственникам жертв катастрофы MH17 по 40 тыс. евро
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Прокуратура Нидерландов призвала суд назначить компенсации в размере от 30 до 40 тыс. евро родственникам жертв крушения в небе над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, сообщил генпрокурор Биргит ван Руссел, выступая с обвинительным заключением в судебном процессе.
«Супругу, официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, который жил вместе (с погибшим), детям, родителям, опекунам сумма компенсации должна составить 40 тыс. евро», – сказала ван Руссел, передает Deutsche Welle.
Второй категории, к которой относятся дети и родители, не проживавшие вместе с погибшими, должно быть выплачено по 35 тыс. евро. К третьей категории относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и племянницы – они должны получить по 30 тыс. евро.
Ранее прокуратура Нидерландов отказала обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта. До этого суд в Нидерландах отклонил запрос защиты по делу MH17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего о невозможности того, что самолет был сбит «Буком».
В свою очередь Москва отклонила запрос Нидерландов об опросе в качестве свидетеля Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитной ракетной бригадой ВС России.
Сообщалось, что Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17.
Также поступала информация о том, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, так как они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.
Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет якобы сбили ополченцы.
Украина договорилась импортировать газ через Венгрию
Украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран, сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».
«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС.
Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
Новогоднее поздравление посла России в Таллине удивило эстонского депутата
Эстонский депутат, председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сообщил в Twitter, что ему вручили открытку от российского посла в Эстонии Александра Петрова.
В ней посол обещает, что в новом году Россия «не собирается совершать агрессивных действий против соседей», говорится в посте. «Между тем, кажется, мы все неправильно понимаем Россию», – написал он в своем Twitter.
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Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Запад не должен давать России право голоса по вопросу расширения НАТО.
Это заявление было сделано после призыва Владимира Путина к странам НАТО начать переговоры с целью предоставления России «надежных и долгосрочных гарантий безопасности».
В ЛНР сбили корректирующий огонь украинский беспилотник
Военные непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник, который ВСУ применяли для корректировки огня, заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис.
«Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады использовали БПЛА квадрокоптерного типа. Но благодаря умелым действиям наших военнослужащих, постоянно ведущих наблюдение за воздушной обстановкой, беспилотник противника был сбит», – приводит слова представителя Народной милиции агентство «Луганскинформцентр».
Он добавил, что украинские военные пытались обстрелять позиции военных ЛНР, чтобы спровоцировать на ответные действия. «Готовившаяся провокация не увенчалась успехом», – заключил Микужис.
Ранее украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе.
Госдума отменила обязательный техосмотр
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Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра.
Законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта был внесен первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.
«Представляя документ, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев подчеркнул, что закон касается только личного транспорта. Для грузового, общественного транспорта и такси обязательный техосмотр действует по-прежнему», – передает РИА «Новости» сообщение замглавы комитета по транспорту Павла Федяева.
Согласно тексту, от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях».
Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.
Напомним, в ноябре Госдума одобрила в первом чтении внесенный сенаторами и депутатами от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что законопроект призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур.