ВСУ провели стрельбы из комплекса Javelin в Донбассе

Политолог: Власти Германии вынуждены терпеть хамство посла Украины

Посол Украины в ФРГ Мельник критикует немецкое правительство на фоне молчаливого согласия ЕС и при поддержке антироссийской прессы, но Берлин никак ему не ответит, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Мельник назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины.

«Мельник никак не влияет на немецкую политику, но создает антироссийский фон и солирует в хоре тех, кто ведет риторику против Москвы и требует новых санкций для России. Он использует Германию как полигон для критики, пытается морально давить на немецких политиков, чтобы они перестали общаться с Россией и приняли сугубо проукраинскую точку зрения», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, в Евросоюзе сейчас есть установка: ни в коем случае не критиковать Украину. «Мельнику не отвечают, не реагируют. Он сам, как опытный дипломат, это хорошо понимает и стремится забросить свою копеечку в антироссийскую риторику, чтобы получить похвалу в Киеве за активность», – сказал эксперт.

Правительство Шольца ничего не будет делать, чтобы унять украинского посла, уверен Рар, а вот команда Меркель предпринимала какие-то попытки время от времени, хоть и не в открытую, повлиять на ситуацию. «Тем более в ряде местных СМИ утверждается, что Россия чуть ли не завтра нападет на Украину, поэтому срочно нужны санкции против Москвы», – отметил собеседник.

При этом политолог указал на противоречивость положения правительства Германии. «Многим немецким политикам не нравятся выступления назойливого посла, который не упускает ни одной возможности резко критиковать немецкое правительство. Дипломата любой другой страны за такое давным-давно бы вызвали на ковер. А этот поет солистом под дудку антироссийски настроенной прессы, да еще и под аплодисменты. Политики же проглатывают эту горькую пилюлю и отворачиваются в сторону», – резюмировал Рар.

Напомним, посол Украины в Германии ранее пожаловался на то, что немецкие власти часто игнорируют интересы Киева. Он критически отозвался о немецком правительстве, в частности, заявив: «Берлин – это для нас определенный полигон, площадка для испытания того, что может работать, а что нет». Мельник также предупредил, что украинским дипломатам не остается ничего другого, как выносить «отдельные» вопросы «в публичную плоскость».

В середине нынешнего месяца Мельник заявил, что кабинет нового канцлера ФРГ Олафа Шольца вряд ли откажется от «обезображенного пацифизма», из-за которого Берлин не продает Киеву оружие. По словам посла, «это очень разочаровывает», так как для Киева «сейчас наступил момент истины, пришло время понять – кто является настоящим другом не только на словах, но и на деле».

Также глава украинского диппредставительства призвал Шольца обеспечить «холодный душ» России, чтобы «предотвратить новую войну в Европе» и «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса».

В начале декабря Мельник призвал Шольца сделать предупреждение России и в срочном порядке выработать и озвучить «жесткий каталог суровых карательных мер». По словам украинского дипломата, пакет мер должен включать в себя «полный остракизм России» со стороны международных организаций, полное эмбарго на весь стратегический экспорт газа, нефти, угля и другого сырья, полный запрет немецких инвестиций в Россию, замораживание российских государственных активов за рубежом, отключение от SWIFT.

В ноябре Мельник выступил с еще одним скандальным требованием к стране пребывания – он хочет, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны.

В апреле Мельник заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».

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