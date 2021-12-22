Патриарх признал греховным называть QR-коды печатью антихриста

Рассуждения о вакцинации и QR-кодах как о печати антихриста греховны, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном собрании Московской городской епархии, проходящем в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

«Неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации и присвоении в связи с ней QR-кодов как о будто бы печати антихриста. Грехом является и сеяние паники. Такие рассуждения уводят людей от понимания того, что порабощение антихристово состоит в отказе от поклонения Господу в своих делах, словах, в отказе от пребывания в церкви, а пресловутая печать является внешним лишь только знаком, видимым выражением совершившейся апостасии (вероотступничества)», – передает РИА «Новости» слова патриарха.

«Совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью по этому и подобным вопросам. Даже если весь мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, Церковь должна оставаться свободной от сегрегации и принимать всех стремящихся ко Христу людей», – добавил он.

Сам предстоятель Русской церкви вакцинировался еще в прошлом году на основании рекомендации врачей. «Вакцинироваться или нет – это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта», – убежден патриарх Кирилл.

По его словам, распространять мифы и слухи о вакцинации от коронавируса греховно.

«Грехом лжи следует назвать как намеренное недостаточное и недостоверное информирование людей об эффектах вакцин, так и распространение непроверенных слухов и мифов относительно последствий вакцинации», – подчеркнул патриарх.

Ранее в РПЦ назвали недопустимым отказ от вакцинации со ссылкой на православие.