Немцы раскритиковали министра обороны из-за идеи запретить россиянам «шопинг в Париже»

Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали министра обороны Германии Кристину Ламбрехт после ее заявления о возможных новых антироссийских санкциях.

Многие пользователи уверены, что такие угрозы лишь позорят новоиспеченную главу минобороны, а некоторым и вовсе стало страшно за будущее Германии.

«Глядя на наш превосходно вооруженный, внушающий ужас всем потенциальным противникам бундесвер, нам ничего не остается, кроме как пустить в ход самую страшную угрозу: запретить противнику шопинг в Париже», – передает РИА «Новости» слова пользователя genauer Leser.

«Считаю, что было бы хорошо, если бы госпожа Ламбрехт и остальные члены нынешнего правительства Германии прекратили свою воинственную риторику и перешли к политике экономического сотрудничества и мирного взаимопонимания с Российской Федерацией. В противном случае мне бы хотелось, чтобы они лично ответили за последствия. Если произойдет военное столкновение, то, по моему мнению, всех тех, кто способствовал этому устными или письменными заявлениями, нужно будет отдать под суд и наказать», – считает Stefan Winter.

«Если санкции такого рода рождаются в голове нашего нового министра обороны, то мне становится страшно за Германию», – отметил Dr.Letsop.

«Ничего другого нельзя было ожидать от таких поджигателей войны, как СДПГ и «Зеленые». Ведь именно они дважды послали немцев на войну после 1945 года – в Косово и в Афганистан», – напомнил bemerkenswerter Hinweis.

«За госпожу Ламбрехт просто неловко. Еще будучи министром юстиции, она особо не блистала, и вот теперь, став министром обороны, лепит глупости покруче. В СДПГ были ведь кандидаты получше нее. Остается надеяться, что она останется министром не на весь срок деятельности этого правительства», – подытожили читатели.

Ранее глава минобороны Германии заявила, что необходимо ввести персональные санкции в отношении высшего руководства России в случае обострения конфликта на Украине. Среди прочего Ламбрехт предложила лишить возможности ответственных за «агрессию» против Украины «отправиться на шопинг на Елисейские поля в Париже».