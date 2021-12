Эксперт назвала «золотое правило» новогоднего корпоратива В Москве подсчитали стоимость встречи Нового года в ресторанах 21 декабря 2021, 09:22 Текст: Елена Мирошниченко

Празднование Нового года в среднем обойдется от 8 тыс. рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тыс. рублей – в дорогих и популярных заведениях Москвы. В столичных ресторанах сообщили РИА «Новости», что за две недели до Нового года свободные места на новогодние вечеринки уже заканчиваются. Каждый ресторан готовит для гостей не просто особое меню, но и соответствующую атмосферу. Москвичи могут выбрать разные предложения: от диджея до живой музыки от кавер-групп или звездных гостей. Сообщается, что самые дешевые и выгодные варианты можно найти в отдаленных от центра районах, при этом спрос там выше. Например, в ресторанном комплексе в Измайлово мест уже нет, об этом сообщил администратор заведения. Также высоким спросом пользуется и бар-ресторан на Академической, мест за столиками остается уже не много. Здесь для гостей будет выступать кавер-группа, диджей, будет Дед Мороз, а также будут различные конкурсы. «В билет входит шоу-программа и меню, специально подготовленное для Нового года: там на выбор пару салатов, горячее, один крепкий алкоголь на одного гостя, либо шампанское и вино. В дальней части зала стоимость билета на человека 8 тыс. рублей, а ближе к сцене будет стоить 10 тыс. рублей. Уже не так много мест осталось», – сообщили в заведении. Один из старейших клубов, пабов Москвы в районе станции метро «Улица 1905 года» предлагает отпраздновать Новый год за 6 тыс. рублей. «У нас в Новый год работать будут два этажа, на первом этаже будет выступать кавер-группа, а потом диджей, а на втором – группа «Ундервуд», а потом тоже диджей. Есть билет, который дает возможность перемещаться по двум этажам, сейчас он стоит 6 тыс. рублей, а раньше стоил 5, то есть, чем ближе к Новому году, тем выше ценник. По этому билету предлагаются холодные закуски, бутылка игристого, бутылка белого, бутылка красного вина, литр водки и безалкогольные напитки», – рассказали в заведении. При этом можно приобрести билет и за общим столом, либо заказать столик на свою компанию, но их остается уже совсем мало. «Места за столом от 9 тыс. и выше, там будут мини-шашлычки и выбор из горячих блюд, а также десерты», – добавили в заведении. В заведении на крыше кластера «Красный Октябрь» минимальная сума за билет на Новый год составляет уже 15 тыс. рублей, и это по специальной акции при покупке до 22 декабря. В стандартный билет входит шоу-программа, ужин, конкурсы, места у сцены будут стоить уже от 20 тыс. рублей. В ресторане на Тверском бульваре, где планируется шоу в стиле «диско», остались в продаже билеты только от 95 тыс. рублей. «У нас были билеты за 55 и 65 тысяч, но они раскуплены, сейчас остались места в основном зале за 95 тыс. и в VIP-ложе за 199 тыс. рублей за персону. Для наших гостей выступят Сергей Лазарев и Кристина Орбакайте. У нас будет воссоздана атмосфера знаменитого американского клуба Studio 54, дресс-код обязателен и для мужчин, и для женщин», – рассказали в ресторане. В на Моховой улице, получившем звезду гастрономического гида Michelin, рассказали, что билет на Новогоднюю ночь стоит 60 тыс. рублей для взрослого и 40 тыс. для детей от 5 до 14 лет, но при этом, все билеты уже раскуплены. В другом московском ресторане с одной «мишленовской» звездой на Смоленской площади билеты на праздник еще есть, но только за столом на шесть персон с депозитом 390 тыс., то есть по 65 тыс. с человека. Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк на городском фестивале психопросвещения «PSYFEST 2021: сезонное обострение» заявил, что Новый год в тихой семейной обстановке, без стремления произвести впечатление – вот залог праздника без дополнительного стресса.

В Совфеде объяснили нежелание России обсуждать с ЕС гарантии безопасности 20 декабря 2021, 11:58

Фото: Olivier Matthys/Reuters

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Желание ЕС участвовать в российско-американских переговорах по безопасности противоречит как международно-правовым нормам, так и статусу Европы в глазах США, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что ЕС должен участвовать в переговорах с Россией по гарантиям безопасности. «Слова Борреля объясняются тем, что Брюссель всячески пытается проявить себя на международной арене, хотя получается пока не очень хорошо. Также здесь звучит обида на США за то, что ЕС не взяли в AUKUS», – пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, ЕС никак не может понять, что со стратегической и геополитической точек зрения он нужен Вашингтону только в качестве определенного ресурса на возможном театре военных действий. «К тому же США прекрасно понимают, что в экономическом плане рынок ЕС для них является конкурентом», – указал политик. Собеседник добавил, что на этом фоне Брюссель хочет обрести собственный военный потенциал, без которого ЕС так и останется «клубом по интересам внутри Европы». «Но пока ситуация остается такой, какая есть, Москва обращается прежде всего к США – как к реальному руководителю НАТО. И с международно-правовой точки зрения ЕС не имеет никакого отношения к нашим переговорам с Вашингтоном», – подчеркнул парламентарий. Сенатор напомнил, что после сообщения о переговорах по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО, ЕС выпустил коммюнике, в котором призвал Москву «уважать европейский суверенитет» со ссылкой на Парижскую хартию для новой Европы от 1990 года. «Этот документ был выпущен, чтобы исключить блоковость в Европе. И в тексте среди прочего была фраза: «безопасность неделима». То есть нельзя обеспечивать безопасность одних стран за счет безопасности других. Она же прописана и в наших нынешних предложениях НАТО. При этом тремя неделями ранее мне лично сказали парламентарии ЕС, что эта хартия – «устаревший документ необязательного действия». Более того, по словам Климова, если речь пойдет о безопасности на Европейском континенте, то к переговорам скорее будет привлечена ОБСЕ. «Евросоюз – это политико-экономическое образование, а диалог России с НАТО касается вопросов обороны и безопасности. С ЕС у нас нет военных вопросов, мы строим экономические и политические отношения. Поэтому, какое отношение имеет ЕС к диалогу России с НАТО – я пока не очень понимаю», – сказал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор напомнил, что почти все страны ЕС входят в НАТО. «Поэтому я вижу в словах Борреля просто политическую уловку – он хочет, чтобы в переговорах участвовали по одному представителю НАТО от каждой страны и по одному делегату от ЕС от этих же стран», – добавил парламентарий. В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление председателя Европейского парламента Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. Отмечается, что Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним. «Я подтверждаю то, что произносилось с нашей стороны на прошлой неделе: мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию», – цитирует ТАСС российского дипломата. Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Он отметил, что ЕС должен быть включен во все дискуссии по поводу европейской безопасности. Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы условия, при которых Россия даст военный ответ НАТО 20 декабря 2021, 11:29 Текст: Кристина Цыцура

Если альянс постоянно будет наступать на больные точки России и отказываться от диалога, то Москва может дать НАТО военный ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Все все прекрасно понимают, наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться... Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива – это военно-технический и военный ответы России», – сказал он в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости». США придется начать диалог с Россией, даже если им этого не хочется, отметил он. Иначе России придется предпринять военно-технические и военные шаги, либо будут созданы новые контругрозы для стран НАТО. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что у Запада два пути: отнестись серьезно к предложениям России по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой. Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Польша предложила выдвинуть контрультиматум для России 20 декабря 2021, 16:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к Альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум. «Мы не должны соглашаться на такие ультиматумы. Единственным ответом на такой ультиматум может быть только серьезный ответ - может быть контрультиматум, который будет стремиться по сути успокоить сторону, которая хочет показать свои имперские амбиции. Такова моя позиция», – сказал Дуда на пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с президентами Литвы и Украины, сообщает «Интерфакс – Украина». По его словам, «если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в двери и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но даже если вы даже немного приоткроете двери, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться на такие ультиматумы и шантаж. Я надеюсь, что это также понятно и всем более или менее серьезным лидерам в мире, и что это понятно и США... Касательно других членов НАТО, я надеюсь, они также понимают, что никогда нельзя соглашаться на такой шантаж». Дуда предположил, что Россия выдвинула ультиматум в связи с тем, что президент России Владимир Путин сейчас оказался в ситуации, когда ему «очень нужно продемонстрировать имперскую силу России», либо же пришел к выводу, что НАТО сейчас переживает момент слабости и потому может согласиться на условия ультиматума. В пятницу МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте «Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Североатлантического альянса» предлагается исключить дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины и других государств. Кроме того, Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру. Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. Москва также предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. Кроме того, Россия предлагает НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров. Жену Макрона заподозрили в смене пола 20 декабря 2021, 13:23

Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Keystone Press Agency

Текст: Вера Басилая

Супруга президента Франции Брижит Макрон намерена подать жалобу на распространителей слухов, утверждающих, что первая леди страны на самом деле трансгендер и ранее была мужчиной, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в ее окружении. Слухи распространяются в соцсетях при поддержке сторонников правых сил. Утверждается, что жена Макрона была рождена мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди), а потом сменила пол и стала трансгендером, передает РИА «Новости». Установлено, что впервые эта информация появилась в журнале Faits & Documents, близком к конспирологическим кругам. Супруга Макрона Брижит была его учительницей французского языка. Она старше избранника на 24 года. Общих детей у пары нет, но Макрон усыновил троих детей от первого брака жены. Ранее правительство Бразилии было оштрафовано на 1 млн долларов за дискриминирующие женщин высказывания президента страны Жаира Болсонару и его министров. Болсонару оставил нелестный комментарий в адрес Брижит Макрон под публикацией в Facebook, где пользователь сравнил внешность супруг французского и бразильского лидеров, а Гедес заявил, что жена президента Франции некрасивая. В МИДе вспомнили «должок» Вашингтона перед Москвой 20 декабря 2021, 16:09

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Москва настаивает, что Вашингтон должен начать воспринимать Россию как равноправного партнера, заявил в понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков. «Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», – цитирует его РИА «Новости». Также Рябков с иронией прокомментировал не подкрепленные фактами утверждения американских СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы дал своей администрации указание срочно предотвратить «вторжение» России на Украину. Отвечая на вопрос журналистов, как он может прокомментировать эти сообщения, Рябков сказал: «Никак». «Здесь нечего обеспечивать. Если у администрации (США) нет других забот, то, наверное, этим тоже можно заниматься», – добавил Рябков. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Адвокат: Порошенко покинул страну надолго 20 декабря 2021, 21:19

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В офисе президента Украины знали о том, что экс-глава государства Петр Порошенко, которому объявили о подозрении в государственной измене, надолго покинет страну, сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков. «На самом деле они прекрасно знали, что он собирается улетать, и явно подгадывали свои планы под это. Порошенко 100% вернется в Украину. Но не тогда, когда этого хотят в прокуратуре. Парламентские каникулы, конец декабря – начало января, единственное время в году, когда он может куда-то поехать с семьей. И про программу международных встреч узнать тоже было довольно просто», – написал он в Facebook. Из слов адвоката можно понять, что Порошенко вернется на Украину не скоро. При этом экс-президенту пришла повестка на допрос на 23 декабря. Ранее Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Кроме того, на Украине заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса. Порошенко в пятницу вечером отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию. Государственное бюро расследований Украины Государственное бюро расследований Украины публиковало видео, на котором Порошенко пытаются лично вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса. Стало известно состояние корпуса корвета «Проворный» после пожара на верфи 20 декабря 2021, 13:14

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Пожар, произошедший 17 декабря на строящемся корвете «Проворный» на Северной верфи в Петербурге, не привел к повреждению корпуса корабля, сообщила пресс-служба предприятия. «Корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было. С АО «СНСЗ» ведутся переговоры о строительстве новой надстройки», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. О пожаре на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) стало известно в 18.22 мск в пятницу. Известно о троих пострадавших. Пожар локализовали в 22.49. После пожара на строящемся корабле на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительстве. Возгорание на строящемся корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге было ликвидировано в субботу. Найдена часть украденных кассиршей из Ачинска денег 20 декабря 2021, 18:56 Текст: Вера Басилая

Оперативники нашли 2,2 млн из более 20 млн рублей, которые подозреваемая в хищении кассирша Анна Григорьева унесла из банка в Ачинске. «При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тыс. рублей. Для обеспечения мер по возмещению ущерба полицейскими изъят принадлежащий фигуранту уголовного дела автомобиль. В настоящее время иномарка помещена на специализированную стоянку», – говорится в сообщении «МВД Медиа». Ранее был задержан супруг кассирши, подозреваемой по делу о хищении более 20 млн рублей из кассы в банке в Ачинске. До этого суд арестовал на два месяца 30-летнюю Анну Григорьеву, которая похитила из офиса «Альфа-банка» в Ачинске более 20 млн рублей. ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. По предварительным данным, к краже причастна кассир банка Анна Григорьева, которую объявили в розыск. Напомним, во вторник женщина сдалась полиции. В настоящее время Григорьева содержится в ИВС, следователи ходатайствуют о заключении ее под стражу. Она заявила следователю, что отдала деньги людям, которые ей угрожали. Описать внешность злоумышленников кассирша не смогла. Показания подозреваемой вызвали у представителя закона сомнения. Пекин ответил обозвавшему Си Цзиньпина «убийцей» Трампу 20 декабря 2021, 11:47 Текст: Кристина Цыцура

Слова экс-президента США Дональда Трампа, назвавшего китайского лидера Си Цзиньпин «убийцей», абсурд, сказал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Отдельные лицемерные политики, чтобы привлечь к себе внимание, делают подобные абсурдные и лишенные всякого смысла высказывания в погоне за дешевым эффектом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление дипломата. Ранее сообщалось, что бывший глава США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал «убийцей» китайского лидера Си Цзиньпиня, но отметил, что все равно с ним отлично ладил, пока не началась пандемия коронавируса. Москва объявила о высылке двух немецких дипломатов 20 декабря 2021, 18:22

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Россия высылает двух немецких дипломатов в ответ на аналогичные действия Германии, сообщили в российском Министерстве иностранных дел. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр был вызван в МИД в связи с высылкой двух российских дипломатов из Германии. «Послу ФРГ было сообщено об объявлении persona non grata двух дипломатических сотрудников Посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ, а также акцентировано, что российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что послу также был заявлен решительный протест в связи с решением немецких властей о высылке двух российских дипломатов. В качестве предлога для высылки власти Германии использовали вынесенный Высшим судом Берлина 15 декабря «абсолютно несправедливый, необъективный обвинительный приговор» в отношении россиянина Вадима Соколова по делу об убийстве в 2019 году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Министерство подчеркнуло, что Хангошвили являлся одним из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе. При этом российская сторона категорически отвергает «голословные и оторванные от реальности обвинения» в причастности российских государственных структур к этому преступлению. Сам вердикт носит характер «политического заказа». Москва призвала Вашингтон срочно дать ответ на предложения по безопасности 20 декабря 2021, 10:05

Фото: кадр из видео

Текст: Кристина Цыцура

Вашингтон пока никак не реагировал на российские предложения по гарантиям безопасности, Москва ждет ответа, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон попытается перевести все в вялотекущий процесс, а ответ нужен срочно. «Нет, пока не ответили, мы ждем», – цитирует политика РИА «Новости». Отмечается, что из-за сложной ситуации России нужен ответ Вашингтона срочно. В Москве считают, что Вашингтон попытается перевести все в вялотекущий процесс. «Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам», – подчеркнул замминистра. По словам Рябкова, Москва допускает положительное развитие событий и отношений с США, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности. «Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся в этом направлении», – заметил Рябков. Документ передан Вашингтону и его союзникам. Пока Москва не решила, будет ли отказываться от моратория на ракеты в Европе, если США и НАТО откажутся от предложений по безопасности. «У нас нет решения в пользу снятия этого моратория, наоборот, мораторий продолжает действовать, и он был заявлен как мера, которая остается в силе до момента, если и когда аналогичные системы американского производства появятся в том или ином регионе мира», – отметил Рябков. Представитель российского МИД добавил, что консультации с Вашингтоном по визовым вопросам в этом году не состоятся. В прошлую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Также у них включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от продвижения НАТО на восток. Прокуратура Нидерландов отказала обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта 20 декабря 2021, 14:25

Фото: Виталий Чугин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Четыре человека, которые проходят обвиняемыми по делу рейса MH17, причастны к убийству, считает прокуратура Нидерландов, об этом заявил на слушаниях прокурор Тейс Бергер, зачитывая обвинительный акт. «По мнению прокуратуры, четверо обвиняемых виновны в убийстве. Они использовали ЗРК «Бук» в качестве оружия, преследуя свои военные цели», – цитирует его ТАСС. По словам Бергера, они виновны «в независимости от того, был ли их целью военный или гражданский самолет». Он также добавил, что «они не могут рассчитывать на иммунитет комбатанта», который распространяется только на солдат регулярной армии, подпадающих под ответственность государства, которое уважает и соблюдает законы и обычаи войны. «Иммунитет комбатанта – это не лицензия на насилие всех против всех. Он не относится к группам, которые воюют под своим флагом и не уважают законы и обычаи войны», – добавил Бергер. Кроме того, он рассказал, что прокуратура Нидерландов в обвинительном акте настаивает на том, что потерпевший крушение на Украине в 2014 году малайзийский Boeing (рейс MH17) был сбит ЗРК «Бук» со стороны Первомайского, сообщает РИА «Новости». В свою очередь председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что окружной суд Гааги, который рассматривает дело о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, получил еще три иска о компенсациях от родственников погибших. «В прошлую пятницу суд получил новые документы от представителей родственников, включая три новых иска о компенсациях. Эти документы были приобщены к делам всех четырех обвиняемых», – сообщил судья. Ранее суд в Нидерландах отклонил запрос защиты по делу MH17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего о невозможности того, что самолет был сбит «Буком». Москва ранее отклонила запрос Нидерландов об опросе в качестве свидетеля Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитной ракетной бригадой ВС России. Сообщалось, что Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17. До этого поступала информация о том, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала. При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». При нападении на посольство Белоруссии в Лондоне дипломату сломали нос 20 декабря 2021, 18:07 Текст: Валентина Григоренко

В результате нападения на посольство Белоруссии в Лондоне серьезно пострадал один дипломат, ему сломали нос и выбили зуб, в белорусский МИД был вызван британский временный поверенный, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. «Вечером 19 декабря 2021 года совершено нападение на посольство Беларуси в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. По ее данным, после прибытия правоохранительных органов радикалы предприняли попытку скрыться с места происшествия. Тем не менее, ряд нападавших был задержан дипломатической полицией Лондона. «Установлено, что лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея», – говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в МИД Белоруссии вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах. Ранее сообщалось, что Белоруссия в ответ на новые санкции Запада запретит ввоз ряда товаров из государств, применяющих рестрикции, вскоре будет подписано соответствующее постановление правительства. Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными. Украинская актриса объяснила, почему не надо бояться «вторжения» России 20 декабря 2021, 14:55

Фото: Снежная лавина/YouTube

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин считает украинцев братским народом, поэтому не стоит бояться «вторжения» России, заявила актриса, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко. «Путин не нападет, Украина, не переживайте. Он не враг. И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии», – заявил она в интервью политологу Александру Семченко, передает РИА «Новости». По ее словам, российский лидер поднял авторитет своей страны на мировой арене. Без его участия не решается ни один вопрос. «Байден любой вопрос решает по звонку или при встрече, в первую очередь не с Макроном или Шольцем, а именно с Путиным», – отметила Титаренко. Артистка также прокомментировала ситуацию в Донбассе, назвав происходящее позором Украины, которая в течение восьми лет допускает там смерти детей и стариков. Напомним, Киев считает, что Москва готовит вторжение на территорию Украины. Российская сторона не раз отвергала подобные заявления. Порошенко объявили о подозрении в госизмене 20 декабря 2021, 16:34

Фото: OLEG PETRASYUK/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене, заявил руководитель штаба партии Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов. Документ «подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова (которая решила уехать на неделю в командировку в США), а ее заместитель Алексей Симоненко», передает «Страна.ua». Ранее в «Европейской солидарности» сообщали, что экс-президент отправился в заранее запланированную поездку в Турцию и Польшу. Государственное бюро расследований Украины публиковало видео, на котором Порошенко пытаются лично вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса.