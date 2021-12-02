В Мурманской области решили ввести единую карту для местных жителей

В 2022 году в Мурманской области поступит в обращение единая карта для местных жителей, для добровольцев она станет заменой волонтерской книжки и позволит иметь скидки при получении товаров и услуг на территории Заполярья, заявил губернатор Андрей Чибис на международном форуме «Мы вместе».

Единая карта жителя Мурманской области – это многофункциональная банковская или небанковская карта, обеспечивающая удобное получение государственных и коммерческих услуг на территории региона для его постоянных жителей, волонтеров, учащихся и туристов, передает ТАСС.

«У нас с начала следующего года заработает специальная карта, где волонтеру будут начисляться баллы. Несколько форматов поддержки: начальный, средний и высший уровни, когда он сможет получать скидки на проезд, фитнес, те или иные товары и услуги. Это дополнительный бонус к той работе, которую ребята выполняют по зову сердца, а тут ты еще получаешь материальное стимулирование через льготную скидочную систему. Это еще один цифровой продукт, который мы запускаем, чтобы волонтеров стало больше», – сказал Чибис.

Сейчас в Мурманской области волонтерское движение насчитывает более 50 тыс. человек. Самые популярные направления добровольческой деятельности – экология и здравоохранение (помощь в пандемию).

«В самые непростые времена волонтеры занимаются помощью старшему поколению в пандемию, реализуют проект «Чистая Арктика», помогают медработникам, которые находятся в «красной зоне», сидя с их детишками. Наша молодежь очень активна, это значит, что Россия в Арктике будет еще сильнее, чем есть сейчас», – резюмировал губернатор.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына в ходе форума заявила, что количество добровольцев в России увеличилось с 2013 года в восемь раз.

«Бум, с одной стороны, социальной инициативы снизу, с другой стороны, поддержки на государственном уровне поспособствовал значительному, практически кратному увеличению числа волонтеров по сравнению с 2013 годом. Мы видим, что это количество увеличилось в восемь раз. На текущий момент насчитывается порядка 3 млн официально зарегистрированных людей, которые работают в качестве волонтеров», – сказала она.

Кислицына добавила, что в настоящее время порядка 250 тыс. человек в России вовлечены в волонтерское движение «Мы вместе».

Численность добровольцев в России заметно выросла в последние годы, в том числе благодаря поддержке движения со стороны президента России Владимира Путина и правительства России. Если в 2003 году в волонтерских программах принимало участие 3% россиян, то сегодня, согласно социологическим опросам, 16% населения считают себя волонтерами. Число добровольцев, работающих на базе некоммерческих организаций, государственных, муниципальных и образовательных учреждений, превышает 7,5 млн человек.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Деловая программа форума включает семь направлений: «Экология», «Социальная поддержка», «Образование», «Культура», «Медиа», «Здоровье» и «Спорт». С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ.