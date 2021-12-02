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Жителя Вологды обвинили в убийстве нескольких человек
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Подозреваемому в убийстве нескольких человек жителю Вологды предъявили обвинение, сообщили в региональном следственном управлении СК.
«Добыты доказательства причастности задержанного и к другим противоправным действиям. Ему предъявлено обвинение в совершении в ноябре 2021 года в Вологде, в разные дни и время, убийств четырех лиц (58-летнего владельца грузового автомобиля, мужчины и женщины 38 и 37 лет, а также 29 летнего местного жителя) и покушении на убийство другого лица на почве бытовых конфликтов», – сообщается на сайте ведомства.
Сейчас следователи проверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям, для определения психического состояния здоровья обвиняемого назначена судебная экспертиза.
По данным пресс-службы, 26 ноября во 2-Турудндаевском переулке было обнаружено тело 29-летнего вологжанина с огнестрельным ранением. Очевидец сообщил о ссоре мужчины с местным жителем, который применил оружие и скрылся.
По подозрению в убийстве был задержан мужчина в возрасте 64 лет, проживающий по соседству с местом происшествия.
Кроме того, в ведомстве добавили, что в грузовике у входа в гараж подозреваемого были обнаружены останки мужчины и женщины 38 и 37 лет. Отмечается, что их документы нашли в доме подозреваемого.
По ходатайству следователей подозреваемый был заключен под стражу.
Нуланд озвучила Киеву альтернативу «нормандскому формату»
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Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, они могут сделать это вновь, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует представителя Вашингтона РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности.
«Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Столтенберг отказал России в праве влиять на соседние государства
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Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность, и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов», – цитирует главу НАТО ТАСС.
Он добавил, что это означает «фактическое признание», что Россия может «контролировать, что делают или не делают ее соседи».
«Это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать. Я сам из малой страны на границе с Россией (Норвегии - прим. ВЗГЛЯД), и я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на севере, и что Норвегия как маленькая независимая страна должна или не должна делать», – сказал Столтенберг.
Он отметил, что это касается и Украины, это независимая суверенная страна с международно признанными границами, гарантированными в том числе Россией.
«Эти границы должны соблюдаться, включая Донбасс и Крым как части Украины. Поэтому сама идея, что поддержка НАТО независимой страны – это такая провокация [в отношении России], она просто неверна. НАТО просто соблюдает волю украинского народа», – подвел итог глава НАТО.
Также в среду Столтенберг заявлял, что страны НАТО готовы использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России, если будут применены силы на Украине.
При этом он отмечал, что Киев может рассчитывать только на поддержку стран Североатлантического альянса, но не на гарантии. Ранее генсек НАТО напоминал, что Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны.
Зеленскому турки припомнили шутку «Эрдоган – усатый таракан»
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Миниатюры, в которых президент Украины Владимир Зеленский выступал в роли юмориста на сценах в различных шоу, где высмеивал президента Турции Реджепа Эрдогана и даже называл его «усатым тараканом», стали поводом для обсуждения турецкими читателями портала Haber7.
Читатели портала также комментировали заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о готовности внести вклад в решение конфликта между Москвой и Киевом, пишет «Московский комсомолец».
«Посмотрите на сценки Зеленского о Турции. Тогда вы увидите «дружбу», – писал один из читателей.
В ответ комментатор получил замечание, что уже многое успело измениться, а Зеленский даже распорядился отдавать тендеры турецким строительным компаниям.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал отношения между Украиной и Турцией прекрасными.
Напомним, глава Турции заявил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Он отметил, что планы в этом направлении представители Турции готовы обсуждать с Москвой и Киевом.
В Кремле комментировать заявление Эрдогана не стали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу.
Лукашенко: Военные Украины сами предложили россиянам в 2014 году спасти Крым от НАТО
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Крым воссоединился с Россией в 2014 году без боя, так как служившие там украинские военные опасались размещения войск НАТО в регионе и просили россиян о помощи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Они (украинские военные – прим. ВЗГЛЯД) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? – Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Белорусский лидер добавил, что американские военные уже проектировали казармы в Севастополе.
«Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам... И, по моим данным, президент настаивал на юридическом решении проблемы. Он абсолютно был за. Я знаю позицию [президента России Владимира] Путина – ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО», – сказал собеседник.
Он подчеркнул, что именно по этой причине в Крыму не прозвучало «ни одного выстрела».
«Потому что заранее было договорено, что Крым нужно спасти, а потом, как я знаю и понимаю, Путин настоял на референдуме», – отметил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Во вторник Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
Канада пригрозила России международной изоляцией и крахом экономики
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Бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер в статье для Globe and Mail выразил мнение, что Россию якобы ожидает международная изоляция и крах экономики в случае «военной агрессии» на Украине.
По мнению канадского дипломата, гипотетическое столкновение Москвы и Киева может приобрести международный характер, а «более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину» якобы сделает Россию «международным изгоем, что спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики», передает РИА «Новости».
При этом, как отметил дипломат, страны Центральной Европы поддержат Киев «в этой драке». «США и НАТО тоже придется отреагировать со всей решимостью», – считает политик.
По его мнению, Канада, в свою очередь, обязана посодействовать вхождению Украины в НАТО, усилить боеспособность страны, снизить энергетическую зависимость ЕС от России, а также ввести превентивные санкции против Москвы.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон в контексте ситуации вокруг Украины готов в тесном взаимодействии с партнерами и союзниками принять меры экономического и иного характера в отношении Москвы «в ответ на враждебные шаги России».
В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.
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Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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ФСБ задержала агентов СБУ
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Сотрудники ФСБ задержали двух агентов Службы безопасности Украины, которые собирали данные о стратегических объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.
«Задержаны два агента Службы безопасности Украины – Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г. р., и его сын Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г. р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры», – рассказали ТАСС в ЦОС.
В ФСБ сообщили, что «задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 г. р., который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов».
В автомобиле задержанных обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу.
Также в ФСБ сообщили, что был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта, Александр Цилык 1998 года рождения, передает РИА «Новости».
«Житель Киевской области Цилык... дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора – сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины», – говорится в сообщении.
Сообщается, что теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывчаток общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Для оборудования схронов и переправки в Россию взрывчаток задержанный в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек границу России.
Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления, отметили в пресс-службе.
Между тем ранее украинские диверсанты планировали совершить подрыв мачты радиоцентра Черноморского флота.
По данным ФСБ, старший офицер Главного управления разведки украинского министерства обороны, капитан 1-го ранга Сергей Швиденко с Украины координировал подготовку и курировал диверсионную группу, направленную на территорию России.
Швиденко был взят под стражу в июле 2021 года. Его вина была полностью доказана. Мужчина дал подробные признательные показания об организации диверсий в России и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник – полковник Николай Сподар, возглавлявший оперативный отдел «Юг» ГУР МО Украины.
Швиденко был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В Крыму в 2016 году задержали членов диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырех сотрудников ГУР МО Украины: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки. Они «по заданию своего руководства планировали совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России».
Россию и Германию обвинили в затягивании пуска «Северного потока – 2»
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Россия и Германия нарочно «затягивают» открытие «Северного потока – 2» благодаря приостановке сертификации газопровода, написал в статье для издания «Главред» эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.
По его мнению, Москва может делать это из «корыстных побуждений». «Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. Соответственно, наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение», – передает РИА «Новости» слова Землянского.
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Украинский эксперт считает, что текущая ситуация на газовом рынке в Европе якобы «устраивает» Газпром. «Для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле, плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации, которая сложилась на европейском рынке», – заключил автор публикации.
Ранее правительство Германии попросило Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», поскольку они могут ослабить доверие к Соединенным Штатам.
В США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».
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Погребинский сравнил идею Примакова о репатриации с лозунгом «чемодан-вокзал-Россия»
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Киевский политолог Михаил Погребинский сравнил идею руководителя Россотрудничества Евгения Примакова о необходимости усовершенствовать российское законодательство для облегчения репатриации русских соотечественников с лозунгом украинских националистов «чемодан-вокзал-Россия».
«В сущности это предложение равносильно печально известному лозунгу украинских наци – «чемодан-вокзал-Россия», – написал Погребинский в соцсети Facebook.
Ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков поделился в своем Telegram-канале личным взглядом на тему миграционной политики России. «Нам нужно очень серьезно поговорить о нашей диаспоре за рубежом. Как сказал президент Владимир Путин, русские – самый разделенный народ в мире. Считали по-разному, получилось, что за границами России живут от 20 до 40 даже миллионов русскоязычных», – пишет Примаков.
«При этом русские и русскоязычные очень разные. Есть потомки белой эмиграции, есть диссиденты советских времен, есть экономическая иммиграция конца 80-х – 90-х, есть «global Russians» новейшего времени, которые живут там, где комфортнее и перемещаются по миру. А есть миллионы и миллионы тех, что не по своей воле сделался «соотечественниками», даже не переезжая никуда – на них обрушились новые границы, когда распалась единая страна, и они оказались за границами России в новых республиках. О том, как складывается их жизнь там: да очень по-разному, но всюду там стоит вопрос об их ассимиляции. Причем часто говорится об «интеграции», но интеграция как результат политического решения чаще всего означает именно ассимиляцию», – отметил Примаков.
«Многие сотни тысяч и миллионы предпочли репатриироваться в Россию. Во многих странах их к этому подталкивают – не стану называть эти страны (…). Сейчас, по мере возвращения России сил и возможностей, этот процесс где-то затих, где-то наоборот приобретает еще более уродливые формы. И всюду наша работа по сохранению идентичности русских и русскоязычных, наших соотечественников, – бег наперегонки со временем. Вспомню Алису в Стране чудес: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее», – считает Примаков.
«Любой русский, любой русскоязычный, любой кто принадлежит к народам, органически живущим в России, имеющим тут свои территории, должен иметь автоматическое, неотъемлемое и мгновенно реализуемое право на репатриацию в Россию. (...) Безусловное и быстрореализуемое право вернуться домой должно быть у всех. Но и право жить спокойно там, где пожелаешь, тоже должно быть у всех. Но мне кажется, что первое право – выше. И никак не отрицает поддержку и защиту нашей диаспоры за рубежом. Нам очень не хватает даже не очередной «госпрограммы», а идеи (национальной ли – не знаю, но близко к тому) – пора домой», – уверен Примаков.
Как считает руководитель Россотрудничества, «порадомой – [это] когда госорганы обязаны отслеживать, сопровождать семьи, которые возвращаются домой, работать над максимальным упрощением всех возможных процедур, и изменением законов и регуляций, и штучно, вручную – когда это необходимо», «когда наши медиа, что внутри страны, что в условном «Где-то-там-стане» из каждого утюга разъясняют правила возвращения, технологию куда идти и что делать и занимаются рекламой такой репатриации», «когда регионы вводят особые режимы – формально или «вручную» для выдачи ВНЖ и прочих документов для переселенцев, дают им приоритет и вводят местные льготы везде и всюду где это только возможно», «когда наш бизнес, чувствуя свою ответственность за страну, за общество, принимает на работу переселенцев в приоритетном порядке, не потому что пришла такая инструкция из МинТруда, а потому что сказано это делать HR’у», «когда само общество благожелательно относится к переселенцам, поддерживает их, когда у возвращающихся домой людей появляется чувство дома, семьи, которая их снова принимает», «когда наши правозащитные организации не войной со своим государством и обществом занимаются, а все тем же сопровождением репатриантов и их семей». «Короче, мне кажется, #порадомой», – заключил руководитель Россотрудничества.
Напомним, 18 ноября президент Владимир Путин на коллегии МИД поручил министерству иностранных дел упростить прием соотечественников в российское гражданство. В октябре глава государства пообещал активизировать работу по поддержке соотечественников за рубежом, а глава МИД Сергей Лавров назвал бесперспективными попытки Запада расколоть соотечественников, размыть их идентичность поссорить с исторической Россией.
Россия и Белоруссия согласовали цену на газ на 2022 год
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Правительство Белоруссии подписало с Газпромом протокол о цене на газ в 2022 году – он будет поставляться в республику по 128,52 доллара за тысячу кубометров, что соответствует цене поставок в текущем году, сообщила пресс-служба белорусского министерства энергетики.
«Первого декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. По итогам встречи подписан протокол между Газпромом и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году», – говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован исходя из условий текущего года – 128,52 доллара за тысячу кубометров.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что цена на российский природный газ для Белоруссии на 2021 год составит 128,5 доллара за тысячу кубометров. При этом он отметил, что цена за российский газ могла бы быть «более справедливой».
В конце 2020 года глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году.
Франция запретила банкам инвестировать в «Артик СПГ-2»
Президент Франции Эммануэль Макрон запретил местным финансовым организациям инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале ради сохранения природы и климата, сообщает газета La Tribune.
Как сообщает BFM.ru, проект «Арктик СПГ-2» получил финансирование на сумму около 10 млрд евро от ряда международных банков.
Отмечается, что половина финансирования идет из России, но в проекте также участвуют Китай, Япония и ОЭСР. В промышленном отношении принимают участие французская Technip Energies, швейцарская Glencore и немецкая Siemens.
Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов на полях ПМЭФ прокомментировал призывы в Евросоюзе отказаться от финансовой поддержки проекта «Новатэка» и его иностранных партнеров «Арктик СПГ 2». По его словам, легко отказываться от российского газа летом.
Погребинский предложил Москве отказаться от переговоров с Нуланд
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Москве нужно обсуждать урегулирование в Донбассе не с Викторией Нуланд, а с Джейком Салливаном и Джо Байденом – так будет больше шансов на то, что Киев и ЛДНР достигнут компромисса, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Накануне Нуланд заявила о готовности США заменить «нормандский формат» параллельной работой с Украиной, как это якобы было в 2014-2016 годах.
«В своем заявлении о том, что США в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», Виктория Нуланд имеет в виду две встречи с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Несмотря на то, что те контакты ни к чему не привели, Нуланд снова настаивает на том, что может «замкнуть» весь дискурс по Донбассу на себя и на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Впрочем, по его словам, главное в заявлении Нуланд – то, что она признает Минские соглашения неотъемлемой базой урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, но при этом настаивает на проведении выборов в Донбассе и возвращении границы с Россией под контроль Киева без предоставления региону особого статуса автономии. Такое прочтение минских договоренностей не соответствует позиции ЛДНР и Москвы, напомнил аналитик.
«Да, Нуланд готова вернуться к участию в урегулировании в Донбассе – но только на этих позициях, которые, кстати, поддерживает и Зеленский. Поэтому Москве нужно вести диалог не с ними, а с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Белого дома Джо Байденом, которые придерживаются менее категоричных взглядов на пути деэскалации в Донбассе», – подчеркнул эксперт.
Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила
, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует дипломата РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности. «Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
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США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги»
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Вашингтон в контексте ситуации вокруг Украины готов в тесном взаимодействии с партнерами и союзниками принять меры экономического и иного характера в отношении Москвы «в ответ на враждебные шаги России», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности ввести против Москвы новые санкции в случае якобы возможного вторжения России на Украину, Псаки отметила: «Что касается того, какими могут быть данные инструменты. С самого начала работы нашей администрации мы демонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов, экономических и иных, в ответ на враждебные шаги России», передает ТАСС.
«Госсекретарь сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний используем эти инструменты», – заявила Псаки. «Мы сделаем это в тесном взаимодействии с нашими партнерами и союзниками. Сейчас мне больше нечего анонсировать», – добавила она.
Пресс-секретарь Белого дома констатировала, что американская сторона «поддерживает прямые контакты и с украинцами, и с россиянами». «Мы ясно выражали наши опасения относительно враждебной риторики и сообщений о наращивании сил в районе границы», – сказала Псаки.
В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
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Президент России Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Перед этим пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Мигрантам на белорусской границе разрешили просить убежище только в трех странах ЕС
Беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран, сообщил еврокомиссар Маргаритис Схинас.
Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
«Если они не запрашивают убежище в одной из трех стран, они могут также запросить убежище в самой Белоруссии, потому что Белоруссия присоединилась к Женевской конвенции (о статусе беженцев – прим. ВЗГЛЯД). Или же они могут уехать домой», – цитирует Схинаса РИА «Новости».
Между тем вице-президент Еврокомиссии Илва Йохансон отметила, что нелегальные мигранты в ЕС «не имеют возможности выбирать страну, где запрашивать убежище». «Если вы незаконно прибыли на территорию ЕС и не хотите запрашивать убежище (в стране прибытия), от вас могут потребовать выехать», – сказала она.
При этом могут быть исключения, если у мигранта могут быть проблемы на родине.
«Это касается тех, к примеру, кто при возвращении может столкнуться с проблемами на родине, например, белорусских оппозиционеров. То есть, это индивидуальные частные случаи, для всех остальных правило таково, что вы не имеете права выбирать, где запрашивать убежище, если вы незаконно прибыли в ЕС», – отметила она.
Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
Зеленский пообещал украинским детям возможность «купить жизнь» в стране
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, оговорился и заявил, что у подрастающего поколения будет возможность купить жизнь в стране.
В Раде Зеленский говорил о сбережении средств для следующих поколений за счет использования недр. Вероятно, президент собирался сказать, что дети в будущем смогут потратить деньги на приобретение собственного жилья («власного житла») в стране.
Однако Зеленский ошибся и сказал, что у них будет возможность потратить средства на покупку «собственной жизни» («власного життя») на Украине.
Ранее Зеленский оговорился, сообщая о планах провести военные парады в рамках празднования 30-летия независимости страны, и указал, что мероприятия пройдут «и в Одессе, и в Украине».
Лукашенко ответил на вопрос о пределах интеграции с Россией
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У интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости» в ответ на соответствующий вопрос.
Говоря о возможности создания единой валюты, глава республики отметил, что Россия и Белоруссия к этому пока не подошли. «Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем – будем решать», – отметил Лукашенко. При этом он выразил мнение, что вопрос о единой валюте пока не следует поднимать, к нему нужно прийти постепенно.
Напомним, 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения Москвы и Минска на принципиально новый уровень.
В сентябре президенты России и Белоруссии объявили о старте экономической интеграции двух стран. Путин после переговоров с Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь лидерам России и Белоруссии. В частности, с Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто больше выиграет от интеграции экономик России и Белоруссии.
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