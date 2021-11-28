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Подозреваемого в убийстве трех человек арестовали в Вологде
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В Вологде задержали мужчину, который подозревается в убийстве нескольких человек, сообщает пресс-служба областного управления СК России.
«По факту обнаружения тел трех людей возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 и п. «а» ч.2 ст.105 УК России (убийство и убийство двух лиц)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, 26 ноября во 2-Турудндаевском переулке было обнаружено тело 29-летнего вологжанина с огнестрельным ранением. Очевидец сообщил о ссоре мужчины с местным жителем, который применил оружие и скрылся.
По подозрению в убийстве был задержан мужчина в возрасте 64 лет, проживающий по соседству с местом происшествия.
Кроме того, в ведомстве добавили, что в грузовике у входа в гараж подозреваемого были обнаружены останки мужчины и женщины 38 и 37 лет. Отмечается, что их документы нашли в доме подозреваемого.
Следствием устанавливаются все обстоятельства деяний, по ходатайству следователей подозреваемый заключен под стражу.
Ранее жительница Зианчуринского района республики Башкортостан призналась в убийстве собственного супруга спустя девять лет после событий.
Умер Александр Градский
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Умер советский и российский певец и композитор Александр Градский, сообщил осведомленный источник.
По имеющимся у телеканала сведениям, артист скончался около 2.00 в больнице, сообщает «Пятый канал».
Как сообщают Дни.Ру, в конце октября Градский трижды вызывал скорую на дом. Однажды бригаде медиков пришлось ехать к артисту дважды.
«У Градского было давление 80 на 60, но он категорически не хотел ехать в больницу. Артист пользовался кислородным концентратором дома», – рассказали источники о последних месяцах жизни певца. Градский часто жаловался на боли в ногах.
Позднее близкие подтвердили информацию о смерти композитора. !Сегодня не стало Александра Борисовича. Ушла эпоха. Ушел человек. Спасибо Мастеру за творчество, оно навеки отзовется в сердцах», – говорится на официальной странице артиста в Instagram.
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Напомним, в пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.
Захарова прокомментировала слова папы Римского о «кладбище» мигрантов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова папы Римского Франциска о Средиземном море как о «большом кладбище» для нелегальных мигрантов и напомнила, что Белоруссию и Россию Средиземное море не омывает.
«Папа Римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал «большим кладбищем» Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Партнерам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Папа Римский Франциск в субботу в обращении по случаю предстоящего визита в Грецию и на Кипр назвал Средиземное море «большим кладбищем» из-за большого числа погибших в нем нелегальных мигрантов. Он также отметил, что те, кто в последние годы высаживаются на берегах континента, спасаясь «от войны и нищеты», нередко сталкиваются не с гостеприимством, а «с враждебностью и даже эксплуатацией».
Напомним, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным опасность появления сухопутного пути для мигрантов с Ближнего Востока. Как отметил Лукашенко, если это произойдет в Белоруссии и России, то Европе «мало не покажется», так как «не понятно, кто в этих толпах будет идти».
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Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Глава МИД Венгрии объяснил непризнание «Спутника V» в ЕС
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал проблему признания российской вакцины от коронавирса «Спутник V» в Европе политическим вопросом.
«Это политический и идеологический вопрос. И я очень этим разочарован… Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает… Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе», – заявил Сийярто в интервью телеканалу RT.
Как отметил министр, благодаря тому, что Венгрия одобрила «Спутник V», и тому, что, в отличие от других вакцин, проблем с поставками российского препарата не было, республика смогла вновь открыть свои границы и восстановить экономику примерно на два месяца раньше, чем другие европейские страны.
Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.
В середине ноября в Кремле неоднократно выражали надежду на взаимное признание Россией и ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса. В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V».
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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У заразившихся «омикроном» выявили нехарактерные для COVID-19 симптомы
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Новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает необычные, но при этом относительно легкие симптомы у заразившихся молодых людей, рассказала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе The Daily Telegraph.
По словам Кутзе, которая является практикующим врачом и работает в столице ЮАР Претории, в последнее время среди ее пациентов с COVID-19 появились молодые люди, различавшиеся по этнической принадлежности и социальному статусу, которые жаловались на сильную усталость. Ни один из них не жаловался на потерю или изменение ощущения вкуса или обоняния. Кутзе также упомянула случай с шестилетним ребенком, у которого был сильно учащенный пульс и повышенная температура, передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
«Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими», – рассказала врач. Кутзе обратила внимание на нехарактерные для коронавируса симптомы, которые 18 ноября появились и у четырех членов ее семьи. Их анализы на COVID-19 оказались положительными, при этом все жаловались на то, что чувствуют себя очень усталыми и разбитыми. После этого Кутзе одной из первых предупредила власти ЮАР о вероятности распространения в стране нового штамма коронавируса.
Доктор говорит, что приняла около дюжины пациентов с похожими симптомами, у которых подтвердилось заражение COVID-19. Почти все были здоровыми мужчинами. Прививок не было примерно у половины из них.
Кутзе выразила опасение, что у пожилых людей, в особенности страдающих диабетом и другими хроническими заболеваниями, инфекция, вызванная омикрон-штаммом, может протекать значительно тяжелее. Как указывает издание, лишь около 6% жителей ЮАР – люди старше 65 лет, поэтому ситуация с заболеваемостью в этой возрастной группе пока не очень хорошо ясна.
«Сейчас нам следует опасаться того, что новым штаммом будут заражаться пожилые невакцинированные люди. Если они не привиты, то у многих болезнь будет протекать тяжело», – считает Кутзе.
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Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии, первый случай заражения штаммом «омикрон» был зафиксирован в Италии. Медики также заподозрили новый штамм коронавируса у пациента в Австрии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. На этом фоне британский премьер Борис Джонсон заявил о способности «омикрона» передаваться между полностью привитыми людьми.
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Названа причина смерти Александра Градского
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Певец и композитор Александр Градский умер от инфаркта головного мозга (ишемический инсульт), сообщили СМИ.
По информации «Известий», накануне народного артиста госпитализировали в нейрореанимацию одной из московских клиник.
В свою очередь источник ФАН заявил, что Градскому необходимо было сделать перерыв в работе после того, как он переболел коронавирусом, однако он все равно продолжал трудиться, несмотря на плохое самочувствие.
В воскресенье стало известно, что советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в больнице.
В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут установить
памятную табличку Градскому.
Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.
На Украине решили ужесточить условия выхода на пенсию
Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет украинцам необходимо будет не 28 лет страхового стажа, а 29 лет. Соответствующее правило заработает с 1 января 2022 года.
Таким образом, чтобы выйти на пенсию гражданам Украины придется проработать на год больше, сообщил местный портал «Зеркало недели».
Требования к трудовому стажу ежегодно увеличиваются согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Поэтому со временем необходимый срок минимального стажа поднимут до 35 лет.
Те украинцы, у которых будет 15 и менее лет стажа не будут претендовать на пенсию от государства, а смогут рассчитывать лишь на пособия, если их доходы не будут покрывать прожиточный минимум.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
Появились сведения об индексации выплат трем категориям пенсионеров
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В Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили, что автоматическая индексация выплат с 1 декабря 2021 года ожидает три категории пенсионеров, сообщил «Московский комсомолец».
«Во-первых, пересчет пенсии положен тем гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой на данный момент составляет 6044 рублей 48 копеек. Таким образом, увеличенная составит 12088 рублей 96 копеек», – сообщает «Московский комсомолец».
«В России проживают свыше 4,6 млн россиян в возрасте 80 лет и выше, из них более 16 тысяч наших соотечественников достигли 100 лет и даже выше», – напоминает экономист Андрей Лобода, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций.
«Стоит ли говорить, сколько невзгод и испытаний им пришлось перенести по жизни: войны и голод, лишения, политические репрессии и, главное, благодаря им экономика страны восстанавливалась и строилась после разрушительной Второй мировой войны», – отмечает издание.
«Решение государства поддержать именно эту категорию социально уязвимого население очень логичное и правильное, – говорит эксперт, – Деньги в нашем профицитном бюджете есть, и нужно успеть отдать должное людям, повидавшим в жизни и войны, и разруху».
«Во-вторых, на прибавку вправе рассчитывать те пенсионеры, которые работали вплоть до августа сего года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца», – говорится в статье.
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Издание поясняет: «Дело в том, что ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию пенсий не сразу, а только на четвертый месяц. Таковы особенности принятия решений в ПФР: сначала в фонд поступает отчет от работодателей, в котором пенсионер все еще числится работающим. Информация об увольнении «доходит» до ведомства только через два месяца, после чего месяц уходит на принятие решения об увеличении пенсии. А далее пожилой человек уже получает выплату в новом размере».
«Так что в декабре такие граждане получат пенсии с учетом индексации, а также с доплатой за сентябрь, октябрь и ноябрь», – пояснили в ПФР. При этом никаких заявления писать не нужно, а вся необходимая для осуществления выплат информация будет направлена в ПФР и работодателям, отмечается в материале.
«В-третьих, могут рассчитывать на прибавку к пенсии, те, кто подавал заявления на перерасчет. Такой перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором принято заявление со всеми необходимыми для перерасчета документами (то есть, в ноябре текущего года). Пенсия будет пересчитана, если для этого предоставлены все подтверждающие документы. Например, это могут быть пожилые граждане, которые заявили о наличии у них несовершеннолетних иждивенцев. За каждого можно получить по 2014 рублей в месяц в виде прибавки к пенсии, но не более чем за трех детей сразу», – сообщает издание.
«Помимо этого, больше в декабре начнут получать пенсионеры, которые представят документы о наличии у них 30-летнего стажа работы в сельской местности. В таком случае к пенсии прибавят 1511 рублей. Но сейчас важно, чтобы данный пенсионер продолжал проживать на селе, иначе дополнительные деньги ему не дадут. Впрочем, это правило перестанет действовать совсем скоро, с 1 января 2022 года», – отмечается в материале.
Напомним, 21 ноября Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в России 1 января 2022 года. В тот же день председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,1 млрд рублей на социальные доплаты пенсионерам.
Визит противников вакцинации в «красную зону» пришлось прервать досрочно
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Главный врач московской Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что визит противников вакцинации от коронавируса в «красную зону» пришлось прервать досрочно из-за «хамского общения» с пациентами.
«Конечно же, там были разные вопросы – и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают... Они (антиваксеры) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином», – рассказал Вечорко в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.
Он подчеркнул, что с антипрививочниками «диалога нет». «У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком», – возмутился он.
По словам Вечорко, когда противники вакцинации начали «хамить пациентам», он распорядился завершить их визит.
В субботу противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей, посетили «красную зону» филатовской больницы в Москве.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.
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Осквернившего портрет ветерана в Измайлово блогера арестовали на два месяца
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Блогер, справивший нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлово, заключен под стражу до 25 января следующего года, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
«С учетом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее прокуратура Москвы предъявила обвинение 19-летнему фигуранту дела об осквернении стенда с портретом ветерана Великой Отечественной войны.
Напомним, в четверг столичная полиция начала проверку после появления в интернете видео, где блогер справляет нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны. Следователи СК по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично»)», нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.
Позже полиция задержала осквернившего портрет ветерана блогера.
Антонов предостерег желающих проверить оборону России на прочность
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Звучащие в Вашингтоне предположения о том, что Москва якобы может «испугаться» потенциала НАТО и не ответить Украине на попытку проверить прочность обороны России, являются очень опасными заблуждениями, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Идет освоение натовскими государствами Черного моря, украинской территории. Есть, и здесь высказываются, предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которые попытаются проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала. Я хотел бы сказать и выделить однозначно: это очень опасное заблуждение», – приводит слова дипломата ТАСС.
Антонов также отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, «все больше расширяется». « [Зенитные ракетные комплексы] «Стингер» (Stinger), [противотанковые системы] «Джавелин» (Javelin), даже наши [вертолеты] Ми-17 туда попали. Все время говорят, что это оборонительные вооружения. Но ведь мы же знаем, что значит «оборонительные вооружения», что собой представляют американские комплексы Мк-41, которые, с одной стороны, конечно, оборонительные, это противоракетные комплексы, но уже доказано, и сегодня американцы не скрывают, что они могут быть использованы, чтобы запустить ракеты средней и меньшей дальности», – подчеркнул дипломат.
Напомним, во вторник главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали в Николаевской области новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». После этого Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».
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В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
Позже стало известно, что США собрались отправить на Украину военных советников и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине. Военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что этот шаг спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам. В понедельник в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Украину признали одним из лидеров по вымиранию населения
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Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире, свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».
Авторы документа считают, что к 2050 году население Украины может снизиться до 35 млн человек. Причинами этого называются низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции, передает РИА «Новости».
Официальный Киев, полагают эксперты, могут остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем, благодаря чему власти обеспечат социальную защиту своих граждан.
Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в разрушении экономики Украины и предупредил о возможности исхода миллионов беженцев.
Напомним, на 1 июня 2020 года численность населения Украины оценивалась в 41 млн 785 тыс. 800 человек. В том же месяце международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократится на 68% и составить 17 млн человек.
Профессор из ЮАР заявил об эффективности вакцин против нового штамма «омикрон»
Существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон», заявил член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне.
«Имеющиеся данные показывают эффективность существующих вакцин в борьбе с омикрон-штаммом. Сейчас среди госпитализированных в ЮАР с омикрон-штаммом коронавируса 75% не имеют прививок от COVID-19», – сказал Санне, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным местной телекомпании INCA, большая часть болеющих коронавирусом в стране – молодые люди до 35, 62% из них не были вакцинированы.
Всего на данный момент в ЮАР порядка 150 человек, зараженных «омикроном».
Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.
В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.
Заболевший коронавирусом россиянин умер в Турции
Российский турист, пролежавший в турецкой больнице больше полутора месяцев, скончался, сообщило генеральное консульство России в Анталье.
«К сожалению, он умер», – цитирует сообщение дипмиссии РИА «Новости».
Ранее там отмечали, что финансовый лимит россиянина был исчерпан, и прорабатывался вопрос о его эвакуации на родину.
СМИ сообщали, что житель Башкирии в ходе отпуска в Турции заболел коронавирусом, у него зарегистрировали серьезное поражение легких. Его вводили в искусственную кому.
Патриарх Кирилл отстранил епископа Феофилакта от церковных постов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно отстранил 72-летнего епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским мужским монастырем и исполнения обязанностей помощника первого викария патриарха по городу Москве, сообщили в пресс-службе Московского патриархата.
«Временно приостановить исполнение Преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального [подчиняющегося непосредственно патриарху] мужского монастыря, помощника первого викария Святейшего Патриарха по г. Москве, управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы», – приводит ТАСС текст распоряжения патриарха от 27 ноября.
Временное управление обителью предстоятель РПЦ поручил главе синодального отдела по монастырям и монашеству, наместнику Донского монастыря митрополиту Каширскому Феогносту (Гузикову), а временное управление Юго-Западным викариатством – председателю синодального отдела по благотворительности епископу Верейскому Пантелеимону (Шатову), управляющему Восточным викариатством Москвы.
Напомним, епископ Феофилакт был назначен наместником Андреевского монастыря в июле 2013 года. В мае 2021 года он был также освобожден от должности и. о. первого заместителя Управления делами Московской патриархии.
Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как во время литургии в храме епископ ударяет служившего с ним священника по голове. В описании к съемке говорилось, что это произошло в Андреевском монастыре.
Билан рассказал о последних съемках шоу «Голос» с Градским
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Певец и наставник шоу «Голос» на Первом канале Дмитрий Билан поделился воспоминаниями о последних съемках шоу, на которых композитор Александр Градский вспоминал свое знакомство с ним.
«На последних съемках, буквально десять дней назад, Александр Борисович вспоминал, как мы с ним познакомились. Мне тогда было лет 16-17, и он вспоминал меня, юного», – написал Билан в Instagram.
«А я, видимо, чувствовал и прощался. Прощайте, Александр Борисович», – добавил певец.
Билан вспоминал, что они всегда были как отец и сын. «Бывало ругались и мирились, сидели все вместе в одной гримерке, спорили, смеялись, он нам рассказывал много интересного из своей насыщенной жизни», – отметил он.
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Певица Пелагея также выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России и коллеги, и выложила в своем Instagram трогательное видео с Александром Градским. В подписи к видео певица указала, что Градский – наставник в жизни, а не только в проекте «Голос».
«Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник. Не в проекте – в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне Истины и Добра», – написала она в своем Instagram.
Пелагея отметила, что, несмотря на то, что «Мастер закончил свой путь на Земле», он продолжит жить в сердцах множества людей.
«Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником и работать с ним», – написала певица.
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Участники десятого сезона шоу «Голос» запомнили Александра Градского как «легендарного человека», «великого музыканта» и «настоящего героя».
«Опустошение. Нет слов. Ком в горле. Мне удалось познакомиться с легендарным человеком и великим музыкантом. Мы не так давно созванивались, репетируя новую песню. Последнее, что он мне сказал: «Ну все, все, пока, зайка, учись, пока я жив». Я не могу в это поверить. Он умер», – написала в Instagram Татьяна Качурина, наставником которой на шоу был Градский.
В сторис Качурина поделилась видео с последнего выступления, которое она репетировала вместе с Градским – песня на стихи Бориса Полоскина «Я люблю».
«Проходит жизнь, любовь проходит… Это не случайная песня. Градский плакал с нами на репетициях», – добавила Качурина.
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Дарья Копейкина, участвующая в 10-м сезоне шоу «Голос» в команде Пелагеи, также выразила свои соболезнования в соцсетях.
«Александр Борисович, без Вас теперь совсем не то… Мы виделись 18 ноября, он улыбался, иногда смеялся, и ему было намного лучше, чем на съемках поединков», – рассказала Копейкина в Instagram.
Копейкина добавила, что Градский – настоящий герой, и все на проекте «очень переживали».
«Александр Борисович – настоящий герой. Мы все очень переживали. Дмитрий Нагиев всегда сначала спрашивал, будет ли он (Градский – прим. ВЗГЛЯД) комментировать выступление, а он всегда говорил, даже если практически не мог…» – пояснила Копейкина.
Недавно покинувшая проект Полина Клинникова, наставником которой был Градский, также поделилась переживаниями. «Покойтесь с миром… Плачу», – написала она в Instagram.
С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу «Голос» Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта «Голос».
Ранее сообщалось, что показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.
Напомним, что советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.
В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут установить памятную табличку Градскому.
Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.