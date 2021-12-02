В мэрии Казани разъяснили слова чиновника о русском языке

Обеспокоенность Ирека Ризванова касалась исключительно вопроса повышения популярности родного татарского языка среди школьников-татар, вырванные из контекста фразы могут привести к недопониманию, заявили в казанской мэрии.

«Нас действительно радует, когда дети других национальностей, равно как и дети из смешанных семей, выбирают для дополнительного изучения татарский язык – это свидетельствует об искреннем интересе ко второму по распространенности языку в Российской Федерации. Поясним, что в школах преподавание предмета «Русский язык» ведется в соответствии с федеральным образовательным стандартом. Кроме того, дети могут выбрать дополнительный предмет, который называется «Родной язык», где уже выбирают по своему желанию русский, татарский или другой языки. И речь на круглом столе шла именно о предмете «Родной язык», а не о выборе, скажем, национальности», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Уточняется, что участники совещания сошлись во мнении, что важно совершенствовать преподавание всех родных языков в условиях города. Необходимо применять новые подходы в обучении, повышать квалификацию учителей по всем родным языкам, чтобы повысить интерес учеников к их изучению.

«Что касается обеспокоенности, которая была высказана во время круглого стола, то она касалась исключительно вопроса повышения популярности родного татарского языка среди школьников-татар. Мы уверены, что недопустимо и безответственно ставить знак равенства между стремлением сохранить татарский язык как родной и «татаризацией» детей. Межнациональный мир и согласие – это очень важная составляющая мирного сосуществования многонационального народа города Казани. В данной ситуации вырванные из контекста фразы могут привести к недопониманию», – заявили в управлении образования Казани.

«В городе Казани созданы все необходимые условия для изучения всеми детьми русского языка. Он преподается во всех школах в соответствии с федеральным образовательным стандартом, школьники Казани всех национальностей демонстрируют стабильно высокое знание этого предмета. Так, средний балл по русскому языку в Казани в 2021 году по результатам ЕГЭ составил 74,6, что выше, чем в среднем по стране на 3,2 балла.

Вместе с тем в Казани, в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», созданы все условия и для свободного выбора и изучения своего родного, в том числе родного русского, родного татарского и других языков народов Российской Федерации. Полиэтничность, мультикультурность, билингвальность, уважение и интерес к традициям и языку всех народов, населяющих город, – это традиционная ценность Казани», – сказано в сообщении.

В релизе подчеркивается, что в Казани две крупнейшие национальности города – это русские и татары. «Соединение двух цивилизаций в Казани проявляется в архитектуре зданий, в повседневном быте, но главное – в многовековом мирном сосуществовании людей разных религий и национальностей. Идет постоянный диалог культур и религий, в этом взаимодействии мы развиваемся, познаем новое. Поэтому у нас просто немыслимо любое притеснение человека на религиозной, расовой или языковой почве: это аксиома для всех жителей города. Поэтому сохранение и развитие всех родных языков и сегодня является одной из важных задач», – заявили в управлении образования.

Ранее Всемирный русский народный собор, во главе которого стоит патриарх Кирилл, призвал выяснить – соответствует ли своей должности глава управления образования Казани. Причиной стало недоумение татарстанского чиновника из-за того, что 17% казанских школьников-татар выбрали для изучения русский язык. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему русский язык вызвал в Казани новые споры.