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2 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:40  |  vz.ru
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Как Россия сможет остановить расширение НАТО на восток

В НАТО считают Восточную Европу законным трофеем после завершения холодной войны REUTERS/Kacper Pempel
Россия предлагает руководству НАТО зафиксировать на бумаге обязательство не расширять альянс на восток и не разворачивать в Европе угрожающие нам вооружения, заявил Владимир Путин. Москва помнит, как блок нарушил данные Горбачеву устные обязательства, и теперь предлагает четко зафиксировать правила игры. Какой аргумент может предъявить Россия для начала переговоров и пойдет ли НАТО на сделку? Подробности...
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Русский язык в Татарстане вызвал новые споры

Для школьников Татарстана русский язык – это прежде всего язык знаний Егор Алеев/ТАСС
Всемирный русский народный собор, во главе которого стоит патриарх Кирилл, призвал выяснить – соответствует ли своей должности глава управления образования Казани. Причиной стало недоумение татарстанского чиновника из-за того, что 17% казанских школьников-татар выбрали для изучения русский язык. Как этот казус объясняют в Казани и Москве? И есть ли в случившемся политическая подоплека? Подробности...
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«Французский Трамп» заденет российских мусульман

Эрик Земмур и Сара Кнафо Thibaud Moritz/ABACAPRESS/Reuters
Яркий трибун Эрик Земмур на фоне скандальных «разоблачений» своей личной жизни объявил об участии в выборах президента Франции. Земмура считают одним из фаворитов гонки, а его взгляды на внешнюю политику подразумевают создание альянса Парижа и Москвы. Поэтому многие наблюдатели в РФ за этого человека будут активно болеть, но другие наоборот – критиковать.  Подробности...
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Обсуждение: 12 комментариев

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    Русский язык в Татарстане вызвал новые споры

    Для школьников Татарстана русский язык – это прежде всего язык знаний
    		   2 декабря 2021, 13:20
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Всемирный русский народный собор, во главе которого стоит патриарх Кирилл, призвал выяснить – соответствует ли своей должности глава управления образования Казани. Причиной стало недоумение татарстанского чиновника из-за того, что 17% казанских школьников-татар выбрали для изучения русский язык. Как этот казус объясняют в Казани и Москве? И есть ли в случившемся политическая подоплека?

    В среду правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) отправил заявление на имя мэра Казани Ильсура Метшина. Градоначальника просят дать публичную оценку соответствия занимаемой должности Ирека Ризванова, начальника управления образования исполкома Казани. ВРНС – международная организация, которую возглавляет патриарх Московский и всея Руси, и которая имеет специальный консультативный статус при ООН.

    Скандал, за которым последовало обращение ВРНС, вызвал комментарий Ризванова по поводу того, какой язык выбрали для изучения казанские школьники различных национальностей. Глава управления образования заявил дословно следующее: «Очень радует, что 34% русских выбрали татарский язык, но 17% татар, выбравших русский, это порождает вопросы. Мы будем продолжать работать в данном направлении».

    Поясним – в школах региональной столицы учатся около 148 тысяч детей, среди которых 49% – татары, 41% – русские и еще 9% приходится на другие национальности. Больше половины школьников Казани выбрали для изучения в качестве родного татарский язык и только 45% сделали выбор в пользу русского. Наконец, как уже говорилось выше, 34% русских учеников выбрали татарский язык, а 17% татар – русский. Во всяком случае, такие данные представило ведомство Ризванова. ВРНС обратился в Министерство просвещения с просьбой провести самостоятельное исследование языковых предпочтений школьников Казани.

    В поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД заявлении ВРНС говорится, что слова Ризванова «являются откровенно неправдоподобными и оскорбляют русскую общину Татарстана, способствуя разжиганию межнациональной розни». Из утверждений казанского чиновника следует, «что выбор русскими детьми татарского языка расценивается как положительное явление, а выбор татарскими детьми русского считается проблемой, которую надо решать», констатировали во Всемирном русском народном соборе. Такая риторика, полагают правозащитники, больше подходит «украинским чиновникам, которым поручили усилить дерусификацию, нежели представителям исполнительной власти города, в котором русские составляют большинство населения».

    Со своей стороны, политолог, бывший глава Всемирного форума татарской молодежи Руслан Айсин полагает, что Ризванов сказал «достаточно тривиальную фразу». По мнению собеседника, чиновник «имел в виду сугубо организацию работы», а не сожалел о том, что татарские дети выбирают русский, а не татарский в качестве родного языка. «Это просто вопрос интерпретации.

    Кто-то видит в ноже оружие убийства, а кто-то – приспособление для разделки овощей и фруктов»,

    – подчеркнул Айсин.

    По словам казанского политолога, некоторые татарские школьники выбирают русский как родной только ради того, чтобы получить лишний час в неделю на его изучение. Прежде всего это продиктовано соображениями сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) – ведь несколько лет назад была отменена его сдача на национальных языках, подчеркнул Айсин. «Выбирают русский, во-первых, для того, чтобы сдать ЕГЭ, потому что русский будет в обязательной части экзаменационной программы. Во-вторых, потому что на татарский язык все равно выделяется час-два, а этого недостаточно для изучения языка, поэтому многие выбирают русский», – указал собеседник.

    «Система национального образования – это очень тонкая сфера. Я сам учился в татарской школе. Кто-то изучает татарский, а кто-то нет, поэтому классы приходится делить, а это очень непросто. Для чиновников это проблема», – считает Айсин.

    При этом собеседник допускает, что заявление Ризванова, за которым последовала реакция ВРНС, прозвучало в политическом контексте. «Языковую тему решили немного раскачать», – отметил Айсин, упомянув «политические игры вокруг статуса президента Татарстана». Напомним, что согласно рассматриваемому Госдумой законопроекту, президент в стране должен быть один, а региональные руководители должны именоваться главами. «Здесь все политически увязано, поэтому можно придраться к каждому слову», – считает Айсин.

    Кроме того, полагает собеседник, по-прежнему актуально обсуждение принятых в 2018 году поправок в закон об образовании – о необязательном изучении национальных языков. Напомним, что согласно поправкам, родители учеников получили право определять, какой язык – русский или язык национальной республики – будет изучать их ребенок. В Татарстане сначала критиковали законопроект, полагая, что он носит «конфликтогенный характер» – ведь документ подтверждал, что в республике татарский язык больше не является обязательным для изучения всеми детьми независимо от национальности. Минобразования республики предлагало оставить обязательное изучение татарского языка до девятого класса включительно. Но ко второму чтению республиканские власти претензии сняли, потому что родные языки остались в обязательной части школьной программы.

    В конце 2017 года, в разгар обсуждения поправок, свой пост покинул министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов. Он активно выступал за сохранение обязательного преподавания татарского языка – при том, что федеральное Минобрнауки отстаивало принцип добровольности. Как напомнил Айсин, незадолго до своей отставки Фаттахов сообщил, что 30% родителей выбрали русский язык и 70% – татарский в качестве родного языка. «Так что опросы, подобные тому, о котором сообщил Ризванов, проводились и раньше, и языковые предпочтения школьников были примерно такими же, как и сейчас», – подчеркнул собеседник.

    По мнению Айсина, ситуация подогревается приближением выборов различных уровней, включая президентские, и вынуждает заявлять о своей политической субъектности, а это значит, что «каждый будет высказывать свои позиции, свои обиды». В любом случае очевидно, что на выступление татарстанского чиновника обратили внимание в Москве, в том числе в Госдуме.

    «Мы, принимая решения для сохранения языков и культур того или иного народа России, учитываем его право сохранять свои духовные традиции. Но это не значит, что какая-то из республик должна отказываться от изучения государственного языка.

    Если такое происходит – значит, имеет место сепаратизм»,

    – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Отметим, что собеседник также входит в президиум ВРНС и разделяет позицию руководства организации.

    По оценке депутата Водолацкого, скандал разразился из-за того, что местное управление образования хочет на волне своих амбиций показать некую исключительность одного из субъектов Федерации. «Возможно, местные чиновники «поработали» с родителями этих детей. Это нужно искоренять на корню. Если государственная стратегия России в межнациональных отношениях не знакома этим чиновникам, то их нужно или отправить на переаттестацию, или уволить», – считает парламентарий.

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