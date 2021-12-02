Саакашвили заявил, что его «судят русские»

Бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, которого в Тбилисском горсуде судят за растрату государственных средств, вновь оскорбительно отозвался о русских, как это он уже сделал на процессе 29 ноября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я – узник (президента России Владимира) Путина, узник российской системы, меня судят русские, с русскими инстинктами, против меня выдвинули постыдные обвинения», – заявил Саакашвили на процессе.

Саакашвили также заявил, что его «пытают в тюрьме для удовольствия Путина».

Он назвал процесс «фарсом» и «комедией» и обратился к своим сторонникам и оппонентам с призывом «вызволить из плена».

При этом он пообещал выступить на суде, «когда через несколько лет там будут настоящие судьи и прокуроры», и отметил, что сейчас «уродливая система не хочет отпускать меня живым».

«У меня нет много времени, я являюсь одним из высших должностных лиц Украины, я активный политик в Грузии, я лидер региональной политики», – заявил бывший президент Грузии.

Саакашвили, 29 ноября впервые доставленный в зал Тбилисского горсуда, в своем выступлении оскорбил граждан России. По его словам, до ареста 1 октября в Тбилиси он успел скрытно побывать в Батуми и убедился, что большинство квартир в этом городе «скупают российские провинциалы». Саакашвили сказал, что увидел, «как много русских ходят (в Батуми). Провинциалы, безродные русские покупают 70% квартир, которые строятся (в Батуми)». Саакашвили также сказал, что увидел, как заполнены торговые точки продуктами из России, а по телевидению можно посмотреть российские каналы, что запрещено и недопустимо на Украине».

Бывшего президента судят за растрату на личные нужды во время пребывания на посту около 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени.

Ему грозит за это от семи до 11 лет лишения свободы.