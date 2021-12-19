Собянин оценил вероятность введения новых ограничительных мер перед Новым годом

В случае введения новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом перед Новым годом, власти объявят о них заранее, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Жить – так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», – сказал он в эфире «Россия 1».

Напомним, Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.

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