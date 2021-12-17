Синоптики предупредили об аномальных морозах в Центральной России Москвичам пообещали гололедицу 17 декабря 2021, 06:43 Текст: Алексей Дегтярев

В столице в пятницу ожидается гололедица и облачная погода, северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, сообщил Гидрометцентр. «Ночью температура в Москве минус 1...1, по области – минус 3-2, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду. Днем температура в Москве – минус 1 плюс 1, по области – от минус 3 до плюс 2, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Гололедица», – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. При этом на выходные прогнозируется комфортная температура с небольшим минусом, вместе с тем, ветер будет усиливаться. На следующей неделе начнется похолодание.

Синоптики предупредили об аномальных морозах в Центральной России 16 декабря 2021, 20:19

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 21 по 25 декабря: установятся 35-градусные морозы. «Мы сейчас выпускаем предупреждение об аномально холодной погоде. С 21 по 25 декабря на территории Центрального федерального округа ожидается среднесуточная температура на 7–12 градусов ниже нормы. Это значит, что в ночные часы будет 21–26 градусов мороза, на севере округа – Ивановская, Ярославская, Костромская – до 30–35 градусов мороза», – цитирует ТАСС руководителя ведомства Романа Вильфанда. По словам Вильфанда, дневная температура в этот период будет в диапазоне 15–21 градус мороза. Отмечается, что жители ЦФО смогут «морально подготовиться» к таким холодам, так как до этого будет теплая погода, температурный фон будет на 4–6 градусов выше нормы. Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала новым температурным рекордом температуру +38 градусов Цельсия, зарегистрированную 20 июня 2020 года в Верхоянске. Москвич ограбил провинциалку из Tinder 16 декабря 2021, 17:53 Текст: Вера Басилая

Житель Москвы, угрожая пистолетом, ограбил девушку из Новосибирска, которая приехала к нему в гости сразу же после виртуального знакомства в Tinder. «Ночью в подъезде девушка впервые встретилась с новоиспеченным знакомым – им оказался молодой человек лет 25, худощавого телосложения и с бородой. Он предложил ей спуститься на этаж ниже, там выхватил пистолет, забрал у девушки мобильный телефон и потащил ее к мусоропроводу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции. Девушка смогла вырваться, парень убежал. По ее словам, ни один из соседей не захотел ей помочь. Девушке пришлось спуститься на 10 этажей ниже, после чего она списалась с подругой в Instagram с другого телефона, и вызвала такси, после чего уже обратилась в полицию. «Предполагаемый злоумышленник был задержан на улице Псковская. Им оказался гражданин 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», материальный ущерб составил около 73 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе УМВД по Москве. Ранее сообщалось, что переход на удаленный режим работы, а также сокращение возможностей посещать общественные места и мероприятия привели к увеличению финансовых трат россиян на знакомства через интернет. Москвичам объяснили, как продлить QR-код переболевшего COVID-19 14 декабря 2021, 17:45

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

В Москве с 20 декабря срок действия QR-кода переболевшего COVID-19 продлевается до одного года, в московском оперштабе по борьбе с коронавирусом москвичам объяснили, как продлить старый QR-код. «Переболевшие более чем полгода назад (выздоровление с 21 декабря 2020 года по 20 июня 2021 года): новый сертификат переболевшего сгенерируется автоматически 20 декабря и будет действовать еще полгода с момента окончания действия предыдущего», – говорится в телеграм-канале оперштаба. Тем, кто переболел менее чем полгода назад (выздоровление после 20 июня 2021 года), можно пользоваться сертификатом переболевшего до конца срока его действия, по истечении срока действия автоматически сгенерируется новый сертификат – еще на полгода. Тем, кто выздоровел после 20 декабря 2021 года, QR-код будет сгенерирован сроком действия один год. Новый сертификат переболевшего можно будет найти в разделе «Цифровой сертификат» электронной медицинской карты, на специальном сервисе mos.ru/qr, в приложении «ЕМИАС.ИНФО», в поликлинике. Отмечается, что в случае, если человек и переболел, и вакцинировался, будет отображаться тот QR-код, у которого срок действия дольше. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года. В Москве прошел рекордный за 28 лет снегопад 14 декабря 2021, 08:18

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Рекордный с 1993 года снегопад прошел в Москве: на метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В Москве выпало 20% месячной нормы осадков! <...> Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, в центре города, на Балчуге, – 11 мм, в Тушино – 10 мм. <...> Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1993 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9,0 мм», – передает ТАСС сообщение синоптика. Он отметил, что самые сильные этой зимой аномальные снегопады зафиксированы в столице в результате влияния активного волнового атмосферного фронта. Больше всего снега – 12 мм – выпало в Новой Москве в Михайловском и в подмосковном Долгопрудном, уточнил Тишковец. Синоптик напомнил, что до этого рекордным по количеству осадков было 7 декабря. Тогда снегопад в столице стал самым сильным за последние 72 года. Он добавил, что норма осадков для декабря составляет 56 мм. Ранее во вторник синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве увеличили стоимость проезда в общественном транспорте 14 декабря 2021, 20:19 Текст: Кристина Цыцура

Стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы в 2022 году вырастет на один рубль, по карте «Тройка» – на четыре рубля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. «С 2 января в московском транспорте изменится стоимость некоторых тарифов. Разовая поездка по «Единому» билету изменится всего на 1 рубль - с 60 рублей до 61 рубля. Также изменится и стоимость билета на 2 поездки – 122 рубля (плюс один рубль за поездку)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз. Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» станет дороже на четыре рубля. Отмечается, что цена на длинные абонементы поменяется, но стоимость одной поездки изменится чуть больше, чем на один рубль. С июля абонементы можно будет активировать не сразу, а только через 10 дней после покупки. Владельцы карты «Тройка» смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. Ежедневно этим будут пользоваться более 5 тыс. человек. «Появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней – станет удобнее для сотен тысяч пассажиров, которые преимущественно пользуются автобусами», – добавили в пресс-службе. Глава инспекции ФНС задержана в Москве 16 декабря 2021, 14:19 Текст: Вера Басилая

Глава межрайонной налоговой инспекции № 3 Москвы задержана по подозрению в должностном преступлении, с ней проводятся следственные действия. Проведены обыски, в том числе в служебном кабинете, в ходе которых обнаружена крупная сумма денег наличными, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «По предварительной информации, накануне сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия с начальницей ИФНС № 3. Дальнейшая информация уточняется», – передает РИА «Новости», ссылаясь на силовиков. На официальном сайте Федеральной налоговой службы начальником инспекции числится Марина Чайко. Инспекция обслуживает налогоплательщиков Пресненского, Тверского и Арбатского районов. Ранее главу пензенского ФНС задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Согласно данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одной из компаний при наличии сведений о неуплате ей налога более чем на 40 млн рублей и пени порядка 20 млн рублей. Температурный рекорд официально зарегистрировали в Арктике 14 декабря 2021, 14:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала новым температурным рекордом температуру +38 градусов Цельсия, зарегистрированную 20 июня 2020 года в Верхоянске. В сообщении организации отмечается, что два последних года были аномально жаркими не только в Арктике. Зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений в Антарктиде, а также, возможно, в Европе и мире в целом, передает РИА «Новости». По последним двум пунктам проверка еще не завершена. Летом 2020 года в заполярной Сибири в течение нескольких недель температура примерно на десять градусов Цельсия превышала климатическую норму. Это привело к катастрофическим пожарам, ускоренному таянию арктических льдов и многолетней мерзлоты в регионе. Максимальное значение зафиксировали на метеорологической станции во время продолжительной волны тепла. «Этот новый арктический рекорд, занесенный в Архив погоды и экстремальных климатических явлений ВМО – одно из тех наблюдений, которые внушают беспокойство по поводу изменяющегося климата», – приводятся в пресс-релизе организации слова ее генерального секретаря, профессора Петтери Тааласа. Он добавил, что в 2020 году был также установлен новый рекорд +18,3 градуса Цельсия для антарктического континента. Сейчас эксперты ВМО проверяют показания температуры +54,4 градуса Цельсия, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте мира – Долине Смерти в Калифорнии, а также рекордные для Европы +48,8 на итальянском острове Сицилия в августе этого года. «В Архиве погоды и экстремальных климатических явлений ВМО никогда не проводилось так много текущих одновременных исследований», – отметил Таалас. Данные из Верхоянска побудили специалистов из организации создать в архиве новую категорию «Самая высокая зарегистрированная температура на отметке 66,5 градусов Цельсия Полярного круга или к северу от нее». «Арктика является одним из регионов мира с наиболее быстрым потеплением, и ее температура более чем в два раза превышает среднемировые», – объяснили свое решение они. Архив включает записи о самых высоких и самых низких отметках термометра в мире и отдельных регионах, экстремальных осадках, самом крупном граде, самой длинной засухе, максимальных порывах ветра, крупнейших вспышках молний и смертельных событиях, связанных с погодными явлениями. Ранее сотрудники нацпарка «Русская Арктика» во время рейда вокруг острова Ева-Лив на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили, что полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева, почти полностью растаял. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Приговор блогеру Билу за массовое ДТП отменили 16 декабря 2021, 14:07 Текст: Вера Басилая

Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль), который прокуратура сочла слишком мягким, дело о ДТП отправлено на новое рассмотрение, сообщил адвокат Сергей Жорин. «Приговор Эдварду Билу был отменен в кассации, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд (Пресненский – прим.ВЗГЛЯД), поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким», – приводит РИА «Новости» слов Жорина. Ранее Мосгорсуд признал Била виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы и трем годам лишения водительских прав за аварию с участием пяти машин. Однако позднее прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, посчитав наказание слишком мягким; обжаловала решение суда и защита Била. Прокуратура Москвы снова подала кассационную жалобу на приговор Эдварду Билу за ДТП в центре столицы. Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце Москвы. Виновником стал блогер, который находился за рулем спорткара Audi RS6, стоимость которого превышает 9 млн рублей. В результате ДТП пострадала одна женщина. В Москве у продавца криптовалюты отобрали сумку с 1 млн долларов 15 декабря 2021, 10:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Полиция Москвы проверяет информацию об ограблении продавца криптовалюты, у которого во время сделки отобрали сумку с 1 млн долларов, сообщил источник в правоохранительных органах. «Накануне поступило заявление от мужчины, который, по его словам, является продавцом криптовалюты. В ходе сделки по продаже покупатель передал ему сумку с 1 млн долларов, после чего в помещение ворвались двое мужчин, вырвали у него сумку и передали обратно покупателю. При этом они угрожали продавцу применением огнестрельного оружия», – сообщил источник ТАСС. По словам заявителя, он продавал криптовалюту Tether, стоимость одной единицы которой составляет 1 доллар. После случившегося потерпевшему удалось созвониться с покупателем, который объяснил, что так сработала его служба безопасности, и деньги он собирается вернуть, но затем перестал выходить на связь. Полиция начала доследственную проверку. Ранее у водителя Mercedes отобрали 32 млн рублей в Москве. Власти Москвы сообщили об изменении тарифов на парковках 14 декабря 2021, 19:54 Текст: Алексей Дегтярев

В конце декабря на 53 улицах в центре столицы стоимость парковки возрастет до 450 рублей, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города. «В Москве с 24 декабря на 14% улицах изменятся тарифы на парковку. На 29 улицах стоимость снизится», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости». Изменения затронут парковки в центральной части, у которых высокая загрузка. «На 53 улицах в центре с самыми загруженными парковками – например, на Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади – будет установлен новый тариф: с 8.00 до 21.00 – 450 рублей в час, с 21.00 до 8.00 – 200 рублей в час (включая воскресенье). Это необходимая мера: текущая стоимость не позволяет на постоянной основе сохранить хотя бы несколько свободных мест, потому что там слишком много дорогих ресторанов и магазинов. Местные жители испытывают трудности с парковкой около дома, вынуждены терпеть шум от потока машин прямо под окнами и загрязненный выхлопными газами воздух. Новый тариф поможет освободить до 10-15% мест», – объяснили в ведомстве. Также изменения затронут парковки на Новом Арбате. На первом участке в дневное время стоимость будет составлять 450 рублей в час, на втором – 400 рублей в час. В Москве и области зарегистрированы 8,4 млн машин, что в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад, указали в департаменте. «На 14% улиц, где при малом количестве жилых домов сосредоточено много мест притяжения – рестораны, торговые и бизнес-центры, достопримечательности – парковки заполнены на 95-100%. Благодаря изменению тарифов, на парковках будет оставаться до 10-15% свободных мест – жители и другие водители, кому это важно, смогут быстрее припарковаться. Это мировой принцип настройки тарифа на парковку», – подчеркнули там. Парковок для жителей города станет больше, чтобы было легче найти место рядом с домом. Такие места будут отмечать специальными дорожными знаками. Автомобилистам без парковочных разрешений запрещено там стоять даже за деньги. В сентябре в Москве у водителя арестовали Porsche Cayenne, чей хозяин накопил порядка 700 тыс. рублей штрафов за неоплату парковки и уклонение от исполнения административного наказания. В Москве срок действия QR-кодов переболевшим COVID-19 продлили до года 14 декабря 2021, 17:30 Текст: Елена Мирошниченко

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года. Отмечается, что владельцам полугодичных сертификатов продлят сроки действия. Москвичам не придется куда-либо идти – вся информация обновится автоматически, передает «Москва 24» в своем Telegram-канале. Также сообщается, что у тех, кто переболел коронавирусом более чем полгода назад, срок действия старого сертификата уже истек. Новый сертификат для этих граждан сгенерируется 20 декабря и будет действовать полгода с момента окончания действия предыдущего сертификата. При этом переболевшие менее чем шесть месяцев назад смогут продолжать пользоваться имеющимся сертификатом до конца срока его действия, новый сертификат будет автоматически предоставлен на полгода в последний день действия прежнего сертификата. Всем, кто переболеет коронавирусом после 19 декабря, сразу будут выдавать сертификаты сроком действия на один год. Ранее комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении. Чубайс предложил оценивать климатическую кампанию «по последнему верблюду» 16 декабря 2021, 14:27 Текст: Кристина Цыцура

Оценить эффективность глобальной кампании по борьбе с изменением климата можно «по последнему верблюду», чтобы можно было заметить подвижки, заявил представитель президента по работе с международными организациями Анатолий Чубайс. «От Греты Тунберг – «все ужасно» и «бла-бла-бла». Если всерьез говорить, то оценка будет совершенно другой. Дело в том, что есть правило: скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда», – заявил Чубайс на семинаре «ESG-итоги года. Тренды и задачи для советов директоров на 2022 год», передает РИА «Новости». По словам Чубайса, рассчитывать на невероятный прорыв от конференции, в которой участвовали около 200 стран, просто невозможно. Спецпредставитель российского президента заявил, что в Глазго был принят климатический пакт, который не является пустым, он содержательный. В ходе конференции было принято несколько международных документов, в том числе свод правил для климатических проектов, он поможет установить глобальный углеродный рынок. Владельцам российского бизнеса Чубайс предложил уже сейчас оценить, какие выбросы СО2 сопровождают работу их предприятий, взять минимальную цену выбросов в 10 евро и оценить эффективность вложений. «Оцените влияние на свой cash-flow», – посоветовал Чубайс. Чубайс напомнил, что с января 2023 года крупные предприятия будут обязаны отчитываться по выбросам. Пока это никаких платежей за собой не влечет, но позже будет введена плата за углерод. Ранее глава российского МИД Сергей Ларов заявил, что переход России к углеродной нейтральности раньше 2060 года будет зависеть от интересов страны, Запад же должен понять, что многие их запреты замедляют темпы перехода. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД После пожара в неиспользуемом здании в Москве нашли тела двух погибших 15 декабря 2021, 13:31 Текст: Алексей Дегтярев

В неэксплуатируемом здании в центре столицы после пожара нашли тела двух человек, сообщили в ГУ МЧС по городу. «Тела двух человек обнаружены при разборке завалов после ликвидации пожара в неэксплуатируемом здании на Таганской улице. Один человек пострадал и был спасен пожарными», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Причина, по которой люди погибли, устанавливается. Источник агентства отмечал, что здание было возведено в 1936 году, сейчас оно не эксплуатируется. Площадь возгорания составляла 50 кв. метров. Московские археологи рассказали о найденных за год артефактах 14 декабря 2021, 12:56 Текст: Наталья Ануфриева

В ходе раскопок в российской столице в 2021 году археологи нашли более 15 тыс. артефактов, среди которых посуда, печные изразцы и подарки, сообщается на сайте мэрии Москвы. Площадь раскопок составила почти 12 тыс. кв. метров – среди значимых площадок были улицы Ильинка, Сретенка, Динамовская, Гончарная, а также Замоскворечье и Китай-город, говорится в сообщении на сайте мэрии. Всего нашли 275 тыс. предметов, из которых более 15 тысяч – это индивидуальные находки. Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов пояснил, что это связано с тем, что в 2021 году «были не просто археологические наблюдения, а полноценные раскопки на нескольких значимых площадках», это «территории с крайне интересными богатыми культурными слоями, где исторически пересекались торговые маршруты, были мастерские, то есть велась активная городская жизнь». Среди примечательных находок – артефакты, которые отражают предновогодний быт москвичей, в том числе парадная посуда. Например, найдены печные изразцы, подарки-игрушки (свистульки-уточки, красноглиняный коник с седлом) и предметы, которые могли стать праздничным подарком для взрослых – на Дубининской улице и в районе Замоскворечья нашли фарфоровую статуэтку в виде рождественского ягненка, миниатюрную японскую скульптуру окимоно из слоновой кости и расписную поливную птичку. Находки относятся к XIX веку. «Еще один интересный артефакт – накладка 1888 года «Ломовой № 6605», подобные выдавали извозчикам. Можно представить, что этот извозчик спешил в чей-то дом с елкой, праздничные деревья к 1880-м годам уже стали в Москве обычным делом», – говорится в сообщении. Самой древней находкой сезона стали женские стеклянные браслеты XII века, обнаруженные на Ильинке. Еще один особенный артефакт – коронационный стакан XVIII века, обнаруженный на Гончарной улице. Ранее археологи разгадали загадку истории московской местности к востоку от Китай-города. Синоптики рассказали о погоде в столице 16 декабря 2021, 06:13 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, снег, гололедица ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в столице будет ноль – плюс 2 градуса. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса. Ветер юго-западный, западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 3 – плюс 2 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса, передает ТАСС.