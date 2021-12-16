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Италия указала на связь санкций против «Северного потока – 2» и цен на газ
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Газопровод «Северный поток – 2» может стать инструментом геополитических переговоров между ЕС и Россией, санкции против него приведут к росту цен на газ, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
«Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. «Северный поток – 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», – передает РИА «Новости» слова Драги в сенате страны.
По его словам, подобная возможность подтверждается сейчас даже слухами, которые также влияют на цены на голубое топливо. Выступление Драги в верхней палате парламента было приурочено к его поездке на саммит ЕС, который пройдет 16 декабря в Брюсселе.
Говоря о мерах итальянского правительства по сдерживанию тарифов для населения, Драги напомнил, что пакет поддержки исчисляется 8 млрд на полгода. Вместе с тем, итальянский премьер заявил, что цены на энергию вырастут и «возможно, с этим придется смириться».
Напомним, сообщалось, что некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры. Так, за диалог выступили Германия и Франция.
В России объяснили заявление МИД Германии о невозможности одобрения «Северного потока – 2»
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«Глава МИД Германии Анналена Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Бербок заявила, что газопровод «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и не может быть одобрен.
«С технической точки зрения проблем для сертификации «Северного потока – 2» нет. Все профильные службы признали, что труба держит давление. Вопрос лишь в том, какой будет схема и порядок управления трубопроводом», – пояснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Суть в том, что Газпром в качестве оператора хочет привлечь свою же дочернюю структуру – Nord Stream 2 AG, поскольку владеть и управлять такими проектами по европейским нормам должны независимые друг от друга компании, пусть даже одна является дочерним предприятием другой.
«Это сделано для того, чтобы оператор не давал преференции одному из нескольких поставщиков энергоносителя и не создавалось препятствий для конкуренции. Но экспортировать трубопроводный газ из России имеет право только Газпром, поэтому требование о конкуренции приобретает чисто номинальное значение», – указал аналитик.
Слова Бербок о якобы нерешенных вопросах безопасности как раз и касаются разделения функций владельца «Северного потока – 2» и оператора, уточнил собеседник. «Это объясняется заботой Запада о том, чтобы трубопровод мог быть отключен при «эскалации ситуации на Украине», – напомнил Юшков.
Немецкий регулятор подтвердил, что Nord Stream 2 AG может быть оператором «Северного потока – 2» и работать без оглядки на головную структуру, напомнил эксперт. «Единственное требование Берлина – чтобы Nord Stream 2 AG был зарегистрирован в Германии, а вся деятельность компании и документация были видны немецкому регулятору. Сейчас эта регистрация как раз и идет. Это чисто бюрократический момент, который Бербок выдала за проблему», – отметил собеседник.
Юшков напомнил, что избирательная кампания «Зеленых» строилась на критике всех ископаемых источников энергии, а особенно – российских. «Бербок не может резко изменить риторику и назвать российский газопровод соответствующим всем европейским критериям – электорат не поймет», – заключил аналитик.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.
«Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», – приводит слова Бербок ТАСС.
По словам главы МИД Германии, проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС. «Еще предыдущее правительство обсуждало с американцами, что при дальнейшей эскалации (вокруг Украины) этот газопровод нельзя было бы подключать к сети. Я использую условное наклонение, так как мы находимся в той фазе, когда хотим сделать все, чтобы переговоры возобновились, это самый лучший способ избежать дальнейшей эскалации», – добавила дипломат.
В минувшую пятницу появились сведения, что администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В прошлую среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
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Газпром досрочно выполнил обязательства перед Украиной по транзиту
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Газпром досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по транзиту газа в 2021 году, продолжает экспорт в Европу по различным маршрутам, включая украинский, заявила компания.
«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», – говорится в Telegram-канале компании.
Также сообщается, что Газпром продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему.
Ранее в Газпроме сообщили, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.
Политолог объяснил, как Германию подталкивают к конфронтации с Россией
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«Зеленые» превратились в инструмент США и Польши. Их цель – переставить Германию на другие рельсы, уйти от сотрудничества к конфронтации с Москвой. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток – 2» «не соответствует предписаниям» ЕС.
«Зеленые» давно пытались изменить в сторону ужесточения политику ФРГ в отношении России. Раньше на подобные заявления Бербок просто не обращали внимание, напоминая, что «зеленые» ничего в ФРГ не решают». Но сейчас они тоже получили влияние. К тому же, у них сейчас поддержка и со стороны христианских демократов. Так что «зеленые» стали инструментом США и Польши. Их цель – переставить Германию на другие рельсы – уйти от сотрудничества к конфронтации с Москвой. Туда, где уже стоят Британия, Украина, Прибалтика», – перечислил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, новый канцлер Олаф Шольц пока не идет на поводу у этого антироссийского лобби, настаивая на запуске конструктивного диалога с Москвой. «И коалиционный договор как раз и отражает эту немецкую внутриполитическую борьбу. «Северный поток – 2» там вообще не упомянут и обойдены другие острые углы», – отметил эксперт.
Рар указал, что Москве в этой ситуации нужно улучшать отношения напрямую с политическими силами и бизнес-сообществом Германии. «К примеру, как ожидается, Путин скоро проведет встречу с немецкими предпринимателями. Это будет очень правильный шаг для отстаивания своих интересов в Германии», – подчеркнул собеседник.
Накануне новый глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и «не может быть одобрен», приводит слова Бербок ТАСС. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему. В минувшую пятницу появились сведения, что правительство Шольца поддерживает «Северный поток», но может заблокировать трубопровод в случае военного конфликта России и Украины.
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Цена на электроэнергию в Испании выросла за год в шесть раз
Цена на электроэнергию в среду в Испании установит очередной исторический рекорд, достигнув 291,73 евро за мегаватт-час, следует из данных Иберийского оператора энергетического рынка (OMIE).
Самое дорогое электричество будет с 21.00 до 22.00 – 319 евро за мегаватт-час, самое дешевое – 261,73 евро – с 05.00 до 06.00, передает РИА «Новости».
Цены на электричество в декабре могут превысить октябрьские показатели, до сих пор самый дорогой месяцы в истории. Причина – высокие цены на газ, высокие тарифы на выбросы CO2 и отсутствие сильных ветров для производства ветряной энергии.
Отмечается, что нынешняя стоимость электроэнергии в Испании в шесть раз больше, чем в прошлом году (около 50 евро за мегаватт-час)
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила 1,4 тыс. долларов.
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В ЕК подтвердили недостаточную заполненность хранилищ газа в Европе
Хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 62%, что примерно на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это время в предыдущие годы, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.
«Хранилища находятся на уровне 62% от своих мощностей. Это на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это же время в предыдущие годы», – цитирует ее РИА «Новости».
Ранее российская компания «Газпром» заявила, что страны Европы растратили почти четвертую часть объемов газа, закачанных в подземные хранилища (ПХГ).
Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.
Стало известно о планах ЕК отказаться от долгосрочных газовых контрактов к 2049 году
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Еврокомиссия (ЕК) разработала план, согласно которому срок действия договоров по поставкам газа будет ограничен 2049 годом, с документами ознакомилось агентство Bloomberg.
Такое решение, по данным агентства, обусловлено радикальным пересмотром энергетической политики ЕС и переходом на «зеленую» экономику. В числе прочих инициатив в плане предусмотрен стратегический подход к хранению газа, куда входят меры по поддержанию высокого уровня заполненности европейских подземных хранилищ в начале отопительного сезона, передают «Ведомости».
Также ЕК предлагает странам – членам ЕС отчитываться об объемах газа в хранилищах и потенциальных рисках, связанных с надежностью поставок, и проводить анализ таких ситуаций, когда хранилища принадлежат иностранным компаниям. Если будут выявлены риски возникновения дефицита газа, им придется принять меры, в частности объявить торги или аукцион.
Предполагается, что план будут обнародован 15 декабря, а главы правительств стран ЕС обсудят его на саммите на следующий день. При этом Bloomberg отмечает, что предложения ЕК идут вразрез с интересами России, которая видит в долгосрочных контрактах большую стабильность, чем в биржевом ценообразовании.
Ранее издание Figaro писало, что представители правительств десяти стран Европейского союза (ЕС) считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен.
Захарова оценила «успехи» дипломатии ЕС «соболезнованиями»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «главном успехе европейской дипломатии», выразив в связи с этим «соболезнования».
«Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.
В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава в свою очередь пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
В середине ноября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого, после чего стало известно, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы». Тогда же США анонсировали новые санкции против Белоруссии в координации с Евросоюзом из-за ситуации с мигрантами на границе с ЕС.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.
Газпром и CNPC договорились увеличить суточный экспорт газа в Китай
По итогам переговоров с CNPC Газпром сообщил, что объем суточного экспорта газа в Китай в ноябре-декабре существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика.
Состоялось заседание совместного координационного комитета Газпрома и CNPC под руководством заместителя председателя правления Газпрома Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана. Стороны обсудили итоги совместной работы в 2021 году, сообщает Газпром в Telegram.
На заседании подтвердили «надежность поставок природного газа по газопроводу «Сила Сибири». Объем суточного экспорта увеличен «согласно взаимовыгодным договоренностям». Российская сторона «продолжает подготовку к дальнейшему плановому увеличению экспорта» в 2022 году. Газпром также рассказал о работе над проектом строительства газопровода «Союз Восток» для поставок газа в Китай через Монголию.
В ноябре сообщалось, что поставки Газпрома в Китай по газопроводу «Сила Сибири» побили рекорд, а в среднем за месяц превысили контрактные обязательства на 30%. «Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России, по которому топливо поступает на Дальний Восток и в Китай.
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Газпром: Европа потратила треть закачанного летом газа
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Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки, сообщил Газпром.
«По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 24,5% (на 19,9 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период», – говорится в сообщении на сайте российской компании.
«Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме», – уточнили в Газпроме.
В среду цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена газа в Европе превысила 1,4 тыс. долларов
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов поднялась выше 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торговой сессии составила 1405 долларов, а на 10.05 мск выросла до 1425,5 доллара, передает РИА «Новости».
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в понедельник составляет почти 5%.
Днем ранее цена газа в Европе поднялась выше 1,3 тыс. долларов за одну тысячу кубометров впервые с начала октября, а затем почти сразу превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
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В декларацию саммита «Восточного партнерства» не включили упоминаний о России
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В итоговом заявлении участников встречи глав государств ЕС и стран «Восточного партнерства» (Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии) нет упоминаний о санкциях к России или о «российской агрессии».
Декларация занимает 24 страницы, на которых Россия ни разу не упоминается. Отмечается, что ЕС «привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах». Это единственная фраза, имеющая какое-либо отношение к многочисленным утверждениям Запад о том, что Россия якобы может осуществить «вторжение» на Украину.
Как заявил дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита, участники «выразили полную солидарность с Украиной», а лидеры ЕС «подчеркнули, что российская военная активность, подрывающая территориальную целостность Украины, будет иметь масштабные последствия и высокую цену для России», передает ТАСС.
При этом глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что на саммите «не обсуждали санкции на конкретном уровне», но «обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит» ЕС. Также не обсуждался «Северный поток – 2».
На итоговой пресс-конференции большинство вопросов касались именно России. Глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что ЕС подготовил «твердую и единую позицию по отношению к России на случай агрессии против Украины». По его словам, эту тему планируется обсудить в четверг на саммите стран ЕС без Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и самой Украины. «Мы готовы ввести дополнительные санкции при необходимости», – сказал Мишель.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все участники саммита призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной. Мишель и фон дер Ляйен заявили, что «России придется заплатить очень высокую цену при агрессии против Украины».
Также не говорится в декларации и о возможности членства в ЕС стран «Восточного партнерства». ЕС «принимает во внимание европейские устремления и европейский выбор» Украины, Грузии и Молдавии, что «создает условия для политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС», сказано в документе. ЕС поддерживает сближение регуляторных норм этих стран с принятыми в Евросоюзе правилами. Следует отметить, что указанные нормы разрабатывают только страны ЕС, страны «Восточного партнерства» в разработке не участвуют.
Напомним, в Брюсселе стартовал саммит «Восточного партнерства», на котором присутствуют лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины. Также заявлено участие Белоруссии, при этом страну будет представлять пустой стул.
На Украине оценили оставшийся в ПХГ объем газа
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В подземных хранилищах Украины «нормальный объем газа» и проблем с прохождением отопительного периода «быть не должно», заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко в эфире телеканала ICTV.
«Сейчас у нас в хранилищах нормальный объем газа. Не должно быть проблем с прохождением зимы. Мы должны спокойно пройти зиму, чтобы всем потребителям в Украине хватило газа. Ситуация с углем сложная, но в принципе мы можем подстраховывать предприятия электрогенерирующие», – приводит слова Витренко РИА «Новости».
В прошлую пятницу глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Россия этой зимой якобы может прекратить транзит газа через территорию Украины. В начале декабря Нафтогаз поднял тарифы на газ для украинских потребителей в пять раз.
Напомним также, 7 ноября лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа. Днем ранее бывший министр экономики Украины предупредил, что из-за высоких цен на газ 91% предприятий страны не могут продолжить работу, им грозит разорение.
В октябре в Раде призывали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива и запасаться кизяком для отопления домов. В парламенте констатировали, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Ведущие страны ЕС выступили против новых антироссийских санкций
Некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц.
По информации СМИ, за диалог с Москвой выступают Германия и Франция, передает ТАСС.
Кандидат на пост лидера германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ситуация вокруг Украины требует санкций против Москвы, но ограничительные меры против газопровода «Северный поток – 2» не имеют смысла.
Минск пригрозил в ответ на санкции перекрыть газ в Европу
Белоруссия может перекрыть транзит газа в Европу, если Минск окажется в безвыходном положении из-за санкций, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», – передает его слова «БелТА».
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
Цена газа в Европе впервые с октября превысила 1350 долларов за кубометр
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов поднялась выше 1300 долларов за одну тысячу кубометров впервые с начала октября, а затем почти сразу превысила 1350 долларов за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10.11 мск выросла до 1334 долларов за одну тысячу кубометров, или 114,3 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). А уже в 10.25 мск цена достигла 1354 долларов за одну тысячу кубометров, сообщает ТАСС.
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу составляет почти 8%.
Ранее Газпром заявил об опустошении Европой четверти запасов газа в ПХГ.
Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.
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