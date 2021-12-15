В РАН оценили вероятность заразиться COVID от домашних животных

Случаи заболевания домашних животных коронавирусом являются единичными, они не заражают человека, их не нужно выбрасывать на улицу из-за страха заражения, заявила на общем собрании Российской академии наук (РАН) вице-президент РАН Ирина Донник.

«Главное, что можно спать спокойно и животных не выбрасывать на улицу, и конечно, домашних животных не надо сдавать. Однако, когда в СМИ появилась информация, что заболевают домашние животные, в 25 раз увеличилось количество выброшенных бездомных животных на улицах и отказов хозяев», – передает ТАСС слова Донник.

Она пояснила, что собаки и кошки болеют своими коронавирусами, не заражают ими человека и не являются переносчиками человеческого коронавируса. При этом инфицированным людям лучше ограничить общение с животным. По ее словам, люди, например, на рынках создают условия, которых не может быть в естественной среде, когда контактируют животные непересекающихся видов. И это создает возможности для передачи коронавирусов между дикими животными и человеком. Самыми основными переносчиками вируса являются летучие мыши и верблюд.

«Летучие мыши – идеальный инкубатор новых патогенных вирусов, в том числе коронавирусов, так как у них имеет место бессимптомное вирусоносительство, обусловленное ограниченными ответными иммунно-воспалительными реакциями», – рассказала Донник.

Ранее в России разработали тест для выявления коронавируса у животных.