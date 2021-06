Власти Москвы назвали условие получения сертификата о вакцинации В России разработали тест для выявления коронавируса у животных 23 июня 2021, 09:43 Специалисты «Федерального центра охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственное Россельхознадзору) разработали тест-систему выявления антител к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотках крови животных. Тест-система для выявления антител основывается на широко распространенной технологии иммуноферментного анализа (ИФА). «В процессе исследования сывороток крови улавливаются только специфические антитела, выработанные в организме животного на вирус SARS-CoV-2. В случае присутствия антител в исследуемой пробе крови ими запускается цветная каскадная реакция», – приводит РИА «Новости» сообщение Россельхознадзора. Изменение цвета в реакции фиксируется с помощью высокочувствительных приборов –ИФА-ридеров, позволяющих автоматизировать процесс исследования. Методика протестирована в ходе исследований биологического материала домашних животных (кошках и собаках), сельскохозяйственных животных (свиньях), пушных зверей (хорьках, норках и лисах). «Тест-система является мультивидовой, то есть предназначенной для анализа сывороток крови всех этих видов животных», – указывает ведомство. Кроме того, она универсальна, позволяя выявлять антитела, выработанные как в результате коронавирусной инфекции, так и после вакцинации. В последнем случае можно сделать, например, о необходимости дополнительной ревакцинации животного. Для проверки тест-системы были протестированы как невакцинированные животные, так и вакцинированные препаратом «Карнивак-Ков». «Метод показал высокую специфичность и чувствительность: у невакцинированных животных тест показал отрицательный результат, а у всех вакцинированных позволил выявить специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2», – добавляет Россельхознадзор. «Сейчас такой анализ применяется в научно-исследовательских целях и будет доступен для юридических и частных лиц, желающих исследовать своих питомцев в ФГБУ «ВНИИЗЖ», в случае их заинтересованности», – говорится в сообщении ведомства. Напомним, в апреле научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину «Карнивак-Ков» для животных. 26 мая в России началась вакцинация животных от COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов 22 июня 2021, 12:34

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Британские исследователи зафиксировали признак заражения коронавирусом, который встречается только у вакцинированных от инфекции пациентов – частое чихание. По данным приложения для отслеживания симптомов ZOE COVID Symptom Study, у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых этот симптом считается признаком не COVID-19, а скорее простуды или аллергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Express. Ученые отмечают, что люди, которые вакцинировались и все же заразились, хоть и в легкой форме, также жалуются на чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных при заражении коронавирусом. Чаще всего у пациентов наблюдается высокая температура, потеря вкуса или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и непрерывный кашель. «Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», – посоветовали авторы исследования. Ранее руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что все больше тяжелых случаев течения коронавируса наблюдается у молодых людей, это свидетельствует о том, что заболевание «молодеет». В Москве разрешат посещать кафе и рестораны только с ПЦР или антителами к COVID 22 июня 2021, 15:17

Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. При этом наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Получить код можно при помощи электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники, говорится в сообщении на сайте мэра. Бумажные справки и сертификаты будут недействительны. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. До этого они смогут работать навынос или на доставку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. Разрешено будет открыть их только в случае, если организаторы сделают «свободную от ковида зону» и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Ранее Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. Песков: Дискриминация людей без прививки неминуемо наступит 22 июня 2021, 13:04

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Граждане без иммунитета к ковиду будут представлять угрозу для окружающих, поэтому некоторая дискриминация в этой связи неминуема, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», передает ТАСС. «Поведение вируса настолько нестандартное, что те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет – либо переболев, либо сделав прививку», – добавил Песков. Во вторник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получает много обращений о дискриминации не привившихся от COVID-19 граждан, передает РИА «Новости». «Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе, но ситуация такова, что она требует энергичных мер», – сказал Песков. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что не прошедшего обязательную вакцинацию работника можно отстранить от работы. Власти Москвы установили срок статуса «переболел» для перенесших COVID-19 22 июня 2021, 17:24 Текст: Алексей Дегтярев

Переболевший коронавирусом москвич может носить такой статус на протяжении полугода, сертификат со статусом «ПЦР» действует 72 часа, заявила заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. «Статус «Переболел» будет присвоен в системе для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он действителен 180 дней», – пояснила Ракова, передает РИА «Новости». Сертификат со статусом «ПЦР» действует 72 часа, он доступен в электронной медкарте гражданам с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. «Будут учтены результаты ПЦР только из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы», – заключила заммэра. Также она сообщала, что в последние три недели в Москве фиксируется взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Напомним, посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID в Москве 22 июня 2021, 16:38 Текст: Елена Мирошниченко

За последние три недели в Москве фиксируется взрывной рост заболеваемости коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Три последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличился практически на 100%», – сказала она в интервью телеканалу «Россия-24», сообщает ТАСС. Также она сообщила, что более 70% пациентов с коронавирусом в Москве проходят лечение дома. «Эпидемиологи связывают рост заболеваемости [коронавирусной инфекцией в Москве] с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал», – добавила она. На сегодняшний день, по словам Раковой, развернуто более 20 тыс. коек, до конца этой недели развернут около 22,5 тыс. коек. Однако при текущем объеме заболеваемости даже этого объема может не хватить. Между тем Ракова выразила надежду, что вскоре в Москву поступит вакцина «Спутник Лайт». «Я очень надеюсь, что в конце этой недели, либо в начале следующей, вакцина «Спутник Лайт» к нам поступит», – передает ее слова РИА «Новости». Этим препаратом будут вакцинировать иностранцев, и уже сейчас в городе отрабатывают схему и специальные вакцинационные пункты для иностранцев и мигрантов. «Мы проводим максимальную работу, чтобы расширить наши мощности в вакцинационных пунктах. У нас 100 пунктов созданы на базе городских поликлиник, и в зависимости от потребности в каждом районе мы продлеваем время их работы до 22.00. На базе 19 детских поликлиник уже в ближайшее время откроются 19 вакцинационных пунктов, в которых будут работать по две бригады», – продолжила Ракова.



Павильоны здоровья «Здоровая Москва» сейчас работают только на вакцинацию. Они работают до 20.00 мск, но по факту они будут работать «до последнего клиента». «Несмотря на беспрецедентный уровень заболеваемости, плановая помощь в Москве продолжает оказываться в полном объеме. О чем мы не могли даже мечтать в прошлом году», – добавила заммэра.



По ее словам, меняется порядок плановой помощи, это касается тех медицинских вмешательств, которые можно отложить на месяц – два. Напомним, посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. В Индии признали «вызывающим опасения» новый штамм коронавируса «дельта плюс» 22 июня 2021, 19:35

Фото: Amarjeet Kumar Singh/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Новый штамм коронавируса «дельта плюс» (B.1.617.2.1) признан индийским консорциумом по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) «вызывающим беспокойство», сообщил минздрав страны. «INSACOG сообщил, что штамм «дельта плюс» в настоящее время является «вариантом, вызывающий беспокойство», и имеет следующие характеристики: повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, возможное снижение ответа на моноклональные антитела», – цитирует сообщение индийского ведомства РИА «Новости». Такая формулировка применяется, если есть доказательства, что мутация может быть либо более заразной, чем исходная, либо вызывающей более серьезное заболевание или может «ускользать» от действия вакцин или антител. Ранее сообщалось, что в Индии зарегистрировали 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, чем опасен индийский штамм коронавируса и его мутации. Газета ВЗГЛЯД писала, что известно про новую мутацию вируса. Власти Москвы разъяснили правила получения QR-кодов о вакцинации и ПЦР для посещения кафе 22 июня 2021, 17:46

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Жители Москвы могут получить цифровой сертификат для посещения общепита и других мероприятий с 25 июня, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что вход на мероприятия и в заведения общепита будет разрешен только при наличии цифрового сертификата – QR-кода, сообщается на сайте Мосгорздрава. «В рестораны и на мероприятия можно будет пройти исключительно с QR-кодом. Все заведения должны быть оснащены системой считывания. Никакие бумажные сертификаты, справки о вакцинации, справки о медотводе приниматься не будут», – объяснила Ракова. По ее словам, горожане смогут получить цифровой сертификат с 25 июня. Она отметила, что у тех, кто уже получил доступ к электронной медкарте, эта процедура займет считаные секунды в разделе «Цифровой сертификат». «Так же легко это могут сделать горожане с полной учетной записью на mos.ru: достаточно просто зайти в личный кабинет. Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее», – сказала она. Также вице-мэр сообщила, что сертификат можно будет предъявить с экрана смартфона либо распечатать дома или в поликлинике – там это можно будет сделать в регистратуре или с помощью инфомата. Ракова подчеркнула, что ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. Их список размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы. Отмечается, что удобный способ получения цифровых сертификатов предусмотрен и для иногородних горожан. Они смогут получить доступ к mos.ru в упрощенном формате и заполнить специальную форму для получения QR-кода. «Все эти данные будут автоматически сверены с федеральным регистром вакцинированных, с федеральным регистром заболевших и с московским единым лабораторным сервисом в части сдачи ПЦР. После проверки внесенных сведений граждане смогут получить цифровой сертификат», – пояснила заммэра. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек До этого главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. В Москве временно приостановлена запись на прививку вакциной «КовиВак» 22 июня 2021, 13:29 Текст: Евгения Шестак

Вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» временно закончилась в Москве, запись на прививку приостановлена, сообщила столичная мэрия. «В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», – сообщается на сайте мэра Москвы. Отмечается, что количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи. В Москве прививку «КовиВаком» (разработан Центром имени Чумакова) можно сделать в пяти медорганизациях: городская поликлиника № 5, городская поликлиника № 218 (филиал № 1), городская поликлиника № 209 (филиал № 1), консультативно-диагностическая поликлиника № 121 (филиал № 8), городская поликлиника № 175 (филиал № 2). Между тем представитель Центра имени Чумакова сообщил, что до конца июня будет выполнен план по производству 1 млн доз вакцины «КовиВак». «Поставки вакцины «КовиВак» от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины», – сказал он. Ранее президент Владимир Путин наградил грамотами сотрудников Центра имени Чумакова за создание вакцины против коронавируса «КовиВак». Напомним, в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В магазинах и транспорте Москвы решили пока не вводить «бесковидный» режим 22 июня 2021, 21:37

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

«Бесковидный» режим, который начнет действовать в общепите, пока не планируется распространять на магазины и транспорт, сообщили власти столицы. «На магазины и транспорт «бесковидный» режим распространять пока не планируется», – пояснил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС. Он напомнил, что в местах общественного пребывания граждане обязаны соблюдать масочный режим и другие эпидемиологические меры. До этого во вторник глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в правительстве города пока не приняли решения о введении QR-кодов для посетителей ТЦ и тренажерных залов. Посещение «бесковидных» заведений общественного питания в Москве для детей до 18 лет станет возможным с 28 июня, при этом им необходимо будет предъявлять ПЦР-тест. Псковский губернатор заявил о возможном локдауне в регионе 22 июня 2021, 19:15 Текст: Алексей Дегтярев

В Псковской области может быть введен локдаун из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявил глава региона Михаил Ведерников. «У нас на сегодняшний день процент вакцинации самый низкий по Северо-Западу. Это плохо, учитывая географическое положение нашего региона. Растет число заболевших среди молодых, за неделю доля возрастной группы с 18 до 29 лет в структуре заболеваемости выросла на 13%», – указал Ведерников, передает ТАСС. Он пояснил, что положительные тенденции «сбиты» из-за активного распространения новых мутирующих штаммов. «Если мы оперативно не предпримем жесткие и действенные меры, то быстро окажемся в ситуации, когда будем всерьез рассматривать возможность введения тотального локдауна», – подчеркнул губернатор. По его словам, вирус стал агрессивнее к молодым людям, потому власти региона введут дополнительные требования для тех, кто работает с молодежью и детьми. «Такие работники должны либо вакцинироваться, либо представлять ПЦР-тест раз в неделю, но это будет за их счет. Читая комментарии в социальных сетях, порой хочется организовать экскурсию в «красную зону» инфекционки, чтобы люди своими глазами увидели, что происходит и как проходит болезнь, когда она протекает в тяжелой форме. Такое мероприятие многих бы отрезвило, но такой опции у нас нет», – сказал он. На текущий момент в регионе зарегистрированы три вспышки коронавируса: в детсаду в городе Опочка, на заводе «Микрон», и среди сотрудников Пушкиногорской межрайонной больницы. Первым компонентом вакцины сейчас в Псковской области привиты свыше 68 тыс. человек, вакцинацию завершили более 56 тыс. жителей области. Уровень охвата вакцинацией составляет 13,5% от числа взрослого населения. Ранее власти Ростовской области заявили о планах привить от коронавируса до 90% работников торговли и сферы услуг. До этого в Москве решили ввести обязательную вакцинацию не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. В Москве решили пока не вводить QR-коды для посетителей ТЦ и спортзалов 22 июня 2021, 20:37 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Москвы пока не приняли решения о введении QR-кодов для посетителей ТЦ и тренажерных залов, заявил в эфире телеканала «Россия-24» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг. «Пока таких решений нет, будем наблюдать», – ответил он на вопрос о вводе QR-кодов в ТЦ и тренажерных залах. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Минздрав пообещал направить в Москву дополнительные партии «КовиВак» 22 июня 2021, 16:23 Текст: Алексей Дегтярев

Москва в скором времени получит дополнительные объемы вакцины «КовиВак» против коронавируса, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. «Минздрав России проводит распределение вакцин по регионам, что позволяет полностью удовлетворять потребность в рамках массовой вакцинации населения. В Москву в ближайшее время будут поставлены дополнительные объемы вакцины «КовиВак», – пояснил он в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости». Во вторник мэрия Москвы сообщила, что вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» временно закончилась в столице, запись на прививку приостановлена. Напомним, посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Мэр города Сергей Собянин заявил, что решения, принимаемые руководством Москвы по борьбе с коронавирусом, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей. Президент Филиппин пригрозил тюрьмой противникам прививки от COVID 22 июня 2021, 14:12

Фото: Rouelle Umali/Xinhua/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил, что граждане, отказывающиеся делать прививки от коронавируса, могут быть арестованы. «В этой стране кризис. В стране чрезвычайная ситуация. Если вы не хотите вакцинироваться, я прикажу вас арестовать. … Я думаю, никто этого не хочет», – заявил Дутерте, слова которого приводит New York Times. Он также призвал всех, кто не хочет проходить вакцинацию, «покинуть Филиппины» и уехать куда-нибудь, например, в Индию или Америку. «Вы вредители, мы уже страдаем, а вы усугубляете положение. … Но пока вы здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку», – добавил Дутерте. Президент также пригрозил обратиться в министерство внутренних дел и местного самоуправления за составлением списков людей, которые отказываются от вакцинации, передает ТАСС. Дутерте сказал, что считает «глупыми людей, которые не желают делать прививки». «Они на самом деле носители, они могут путешествовать из одного места в другое, переносить вирус и заражать других. Вы, люди, которые не желаете делать прививки, я сделаю (вам) вакцину для свиней – ивермектин. Это действительно убьет (вирус), включая вас», – подытожил он. Президент Филиппин ранее заявлял, что ищет подходящий закон, который позволит сажать в тюрьму нарушителей карантина. Он также грозил тюремными сроками людям, которые участвуют в массовых мероприятиях. В начале июня он заявил о возможности предъявления обвинений в убийстве людям, которые осознают, что инфицированы коронавирусом, но пренебрегают правилами, заражая других, что приводит к смертельным исходам. Власти республики делают ставку на достижение коллективного иммунитета с помощью вакцинации против коронавируса, чтобы перезапустить экономику и восстановить нормальную жизнь в стране, однако не все филиппинцы доверяют прививкам. В ноябре 2020 года опрос одного из местных научно-исследовательских институтов показал, что лишь 66% готовы вакцинироваться от коронавируса, в ходе недавнего исследования этот показатель снизился до 32%. Другие опросы также показали аналогичные цифры, при этом большинство респондентов обеспокоены безопасностью и эффективностью вакцин. По состоянию на 21 июня на Филиппинах использовано более 7 млн доз различных прививок, при этом общее число заразившихся в республике превысило 1,36 млн, вылечились более 1,28 млн человек, умерли 23,7 тыс. пациентов. Брянский губернатор объяснил нецелесообразность QR-кодов для заведений общепита в своем регионе 22 июня 2021, 19:15 Текст: Андрей Резчиков

«То, что делает Сергей Собянин в Москве для борьбы коронавирусом, заслуживает уважения. Я уважаю его за решительные действия, направленные на сохранение жизни людей», – сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Брянской области Александр Богомаз, комментируя введение в Москве QR-кодов для помещения кафе и ресторанов. При этом он не считает необходимым вводить аналогичные меры в своем регионе. Глава региона отметил, что в Брянской области тоже вновь усиливаются ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости ковидом. Однако такие же меры, как вводятся в Москве, где допуск в кафе и рестораны будет возможен только для вакцинированных или переболевших, он считает в своем регионе излишними.



«Мы запретили все массовые мероприятия. А дальше будем смотреть. У нас нет столько питейных заведений, как в Москве. У нас 70% населения живет в деревне, а Москва – это огромный мегаполис с большим скоплением людей. Нельзя сравнивать столицу с сельскохозяйственным регионом. У нас только 400 тысяч человек живет в Брянске, а остальные 800 тысяч – в районах Брянской области, где поля и леса, озера и реки и там нет такого скопления, как в Москве», – рассказал Богомаз. Говоря о ходе вакцинации, глава региона сообщил, что привился сам, его супруга и двое моих взрослых сыновей. «Сегодня мы стали больше прививать. У нас уже привито под 180 тысяч человек, а всего в области проживает около 1 млн 200 тыс. человек. В день вакцинируется более трех тысяч человек. Для нас это много – больше ста тысяч в месяц. Люди идут, но есть ковид-диссиденты, которые в телеграм-канал пишут, что вакцинация - это плохо и нацелена против народа. Как против народа? На сегодня в России уже привилось больше 20 млн человек и никто не умер после прививки. А от вируса люди умирают везде. И у нас в Брянске умирают каждый день», – рассказал губернатор.



«Что еще нужно рассказать и показать людям, когда наш президент уже привился?» - подытожил Богомаз.



Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин ограничил с 28 июня посещение кафе и ресторанов без защиты от коронавируса. Свой статус надо будет подтвердить специальным QR-кодом. Все заведения должны быть оснащены системой их считывания. Никакие бумажные сертификаты, справки о вакцинации или о медотводе приниматься не будут. ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. А уже со вторника в Москве временно запрещены мероприятия численностью более 500 человек. В Брянской области во вторник было подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Как сообщает Regnum, выписаны после лечения 58 пациентов. С начала пандемии в области COVID-19 выявлен у 42 461 жителя. Выздоровели 41 028 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 416 пациентов. Кремль поддержал меры Собянина по борьбе с COVID 22 июня 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

В Кремле поддерживают решительные меры мэра Москвы Сергея Собянина, о которых он объявил в связи с пандемией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией», – передает его слова ТАСС. Собянин подписал указ, в соответствии с которым посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку.