В ВОЗ назвали сроки наступления пика заболеваемости «омикроном»

Заболеваемость вариантом коронавируса «омикрон» может достигнуть своего пика через несколько недель, заявил во вторник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Там, где был выявлен вариант «омикрон», наблюдалось очень быстрое распространение вируса с большим числом выявляемых случаев, поэтому у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени достаточно для того, чтобы подготовиться», – приводит ТАСС комментарий Райана.

Эксперт добавил, что самой эффективной мерой защиты от «омикрона» являются прививки.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность защиты от «омикрона» «Спутником V».

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал готовиться к «худшему» сценарию по «омикрону».

ВОЗ допустила рост госпитализаций и смертей из-за штамма «омикрон».

Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы. Позже стало известно о первом умершем от «омикрона».

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