Гинцбург допустил возможность защиты от «омикрона» «Спутником V»

«Спутник V» будет защищать от «омикрона», вопрос в конкретных цифрах, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24».

«Когда будет ответ на этот вопрос, тогда можно будет отвечать на все другие вопросы, связанные с эпидемиологией этого штамма («омикрон» – ред.), а именно как вакцинация влияет на различное эпидемиологическое распространение этого штамма, а также на возможную клиническую картину. Защищает она полностью вакцинация, частично или не защищает. Я думаю, что защита определенная будет, а какая там определенная защита, в каких цифрах она будет выражена – вот это и является предметом исследования, которое сейчас наши сотрудники интенсивно ведут», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Гинцбург отметил, что если падение защиты вакцины «Спутник V» будет 10-кратным, надо будет ставить вопрос о ее изменении. Так, если вакцина будет подавлять новый штамм в сравнении с «уханьским» в два, четыре или шесть раз меньше, то ничего менять не придется.

«Если же это падение защитного эффекта «Спутника V» будет уже десятикратное и более, то тогда, конечно, надо ставить вопрос о... или же замене штамма, а так как нет никаких доказательств того, что... «омикрон» вытеснит «дельта»-штамм, то, возможна вакцина должна быть двукомпонентной, котора должна будет защищать от и «дельта»-штамма и «омикрон»-штамма», – объяснил он, добавив, что в таком случае придется задействовать новую платформу по созданию вакцин.

По его словам, на данный момент сотрудники центра Гамалеи еще изучают вопрос того, насколько «Спутник V» защищает от штамма «омикрон». «Я готов экспериментально и предметно обсуждать эту тематику, я думаю, что на следующей неделе, так как в настоящее время сотрудники института Гамалеи экспериментально работают над решением вопроса о том, насколько вакцина «Спутник V», те антитела, которые образуются в результате использования этой вакцины, будут защищать от нового штамма, который получил название «омикрон», – сказал Гинцбург.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не наметила дату посещения ее экспертами России в рамках процедуры изучения заявки на включение вакцины «Спутник V» в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL).

В женевской штаб-квартире ВОЗ пояснили что инспекции будут намечены после рассмотрения данных, которые обещали предоставить российские партнеры. «Какая-либо дата еще не назначена. Российские партнеры обязались поделиться всеми необходимыми данными к концу нынешнего года. Как только эти данные будут рассмотрены, группа специалистов EUL наметит инспекции», – отметил представитель пресс-службы организации.

Ранее Гинцбург сообщил, сколько приблизительно потребуется времени для того, чтобы проверить эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».

Кроме того, в России разработали план реагирования при распространении штамма «омикрон».

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