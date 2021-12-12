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Гинцбург назвал срок проверки эффективности «Спутника V» против «омикрона»
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, сколько приблизительно потребуется времени для того, чтобы проверить эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».
Гинцбург полагает, что «10 дней хватит», передает РИА «Новости».
Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.
В Сети восхитились жестом МакSим на «Золотом Граммофоне»
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Певица МакSим (Марина Максимова), которая тяжело перенесла коронавирус, пригласила на сцену музыкальной премии «Золотой Граммофон», врачей, спасших ей жизнь.
«Сегодня я пришла не одна. Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света», – сказал певица. Видео ее выступления опубликовано в Telegram.
Ведущие предложили в лице вышедших на сцену медиков поблагодарить всех врачей, в ответ последовали громкие аплодисменты.
В социальных сетях поступком МакSим восхитились и назвали трогательным. При этом многие отметили, что врачам также необходима награда.
Напомним, 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких».
Через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В конце июля певица стала чувствовать себя лучше. В августе артистка выписалась из больницы.
Путин: Закон о QR-кодах носит рамочный характер
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Проект закона о QR-кодах (медицинских сертификатах) для доступа в общественные места в условиях пандемии коронавируса носит рамочный характер и должен быть детальнее проработан, заявил президент Владимир Путин на заседании СПЧ.
«В значительной степени [проект] закона носит рамочный характер, в этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах Российской Федерации», – цитирует главу государства ТАСС.
Также на заседании руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Борововая попросила Путина поручить проработку вопросов, которые могут возникнуть с законом о QR-кодах в транспорте и общественных местах.
«Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», – ответил ей президент.
Он подчеркнул, что российское руководство постарается не допустить никаких «опрометчивых решений» по ситуации с кодами.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител QR-коды.
Гитарист «Чайф» Бегунов раскритиковал Шукшину за позицию по вакцинации от ковида
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«Вижу в этом только возможность заработать какие-то лайки и лишние просмотры», – заявил музыкант из группы «Чайф» Владимир Бегунов, комментируя медийную активность звезд-противников вакцинации от COVID-19. Он также раскритиковал актрису Марию Шукшину и певца Юрия Лозу за распространение псевдонаучных взглядов.
«Мы в том или ином случае делали прививки и это помогало нам жить здоровыми. Сейчас с какого-то боя начали слушать Машу Шукшину. Она что – монстр микробиологии? Или Юрий Лоза, который живет в плоском мире и отрицает круглость нашего бытия», – заявил Бегунов.
По мнению музыканта, звезды-антиваксеры используют критику вакцинации как способ своего медиапродвижения. «Вижу в этом только возможность заработать какие-то лайки и лишние просмотры», – сказал Бегунов.
Гитарист «Чайфа» полагает, что на медиаперсон-критиков вакцинации необходимо воздействовать. «Окоротить языки этим балбесам, конечно, не мешало бы», – рассуждает он.
Призывы к отказу от вакцинации особенно опасны в условиях высокой смертности от коронавируса, считает музыкант. «У нас каждый месяц умирает маленький город... которого просто нет и не будет», – посетовал Бегунов.
Активизацию ярых критиков вакцинации он также связывает уровнем психического здоровья в обществе. «Я вижу в этом одну серьезную проблему – психиатрическое вспоможение в России крайне низко. Ну, нездоровые люди», – рассуждает Бегунов. – «Поражает, что вроде все образованные. Вроде не в средние века живем».
В то же время Юрий Лоза обвинил российских врачей в прямой заинтересованности в наличии коронавирусной инфекции. «Не надо ехать в больницу. Почему? Потому что им (врачам – прим. ВЗГЛЯД.) доплачивают за лечение коронавируса. <...> Им нужны коронавирусные, чтобы получать зарплату. Если вы приедете туда с натоптышами, вас запишут в коронавирусные и положат в палату, где существует внутрибольничная инфекция», – заявил Лоза.
Напомним, ежедневно в России от коронавируса умирает более тысячи человек. За все время пандемии скончалось более 280 тыс. россиян, в мире это число составляет – более 5,2 млн жертв.
Накануне YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной за «нарушение правил сообщества», аккаунт Шукшиной Instagram пометил страницу актрисы как публикующую ложную информацию,. Кроме того, с 1 ноября Росздравнадзор будет искать в соцсетях и СМИ людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в правоохранительные органы.
В Росздравнадзоре предлагают наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии и распространение заведомо ложной информации, угрожающей жизни граждан по статьям 207.1 или 207.2. Уголовного кодекса РФ со штрафом, исправительными работами или лишением свободы до трех лет.
Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса
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Острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году, несмотря на новые штаммы и отказ населения прививаться, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
По его словам, он не ожидал появления столь заразного варианта «дельта» и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.
«Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году», – написал он в своем личном блоге.
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Гейтс также считает, что мир сейчас лучше подготовлен к борьбе с коронавирусом, чем раньше, хотя «омикрон» вызывает беспокойство.
Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая на мероприятии Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре, высказал предположение, что при отсутствии новых неожиданных штаммов коронавирусная инфекция может выйти на более низкие уровни смертности и тяжелого течения болезни уже к лету 2022 года.
До этого профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что Россия достигнет необходимого уровня вакцинированности граждан для победы над эпидемией коронавируса в течение 2022 года.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового «хозяина» – животное, которое не будет его убивать.
Между тем, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда необходимое количество антител будет у 70-75% населения, темпы вакцинации необходимо увеличить в три, четыре раза.
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Гинцбург ответил на вопрос об изменении «Спутника V» под штамм «омикрон»
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Решение об адаптации российской вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» будет принято примерно через две недели, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Идет работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно обоснованное решение: надо что-то менять или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять», – передает его заявление в эфире телеканала «Россия 24» ТАСС.
Гинцбург добавил, что из всех действующих сегодня вакцин «Спутник V» дает наиболее широкий спектор вируснейтрализующих антител. «Это уже хорошо доказано не только опытом применения в нашей стране, но и в тех странах, в которых одновременно применяется несколько вакцинных препаратов, в том числе и «Спутник V», – сказал глава центра.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
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Лингвист предложил понятную россиянам альтернативу термину «QR-код»
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Для QR-кодов лучше выбрать какое-то благозвучное для русского уха наименование, чтобы хотя бы в плане названия не вызывать каких-то вопросов и лишних эмоций у граждан, например, «графический код», сказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры общего и русского языкознания, проректор института имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий, комментируя рекомендацию членов Общественной палаты РФ русифицировать термин «QR-код».
В Общественной палате России утвердили заключение по итогам общественной экспертизы двух законопроектов о введении QR-кодов, сообщает РБК. При этом они порекомендовали отказаться от использования термина «QR-код», поскольку данное понятие является малопонятным и даже отталкивающим для граждан, поэтому его следует заменить, например, на «сертификат иммунного здоровья» или «свидетельство».
«Само звучание данного термина непривычно для русского слуха, потому что QR-код – слово, которое в звуковом отношении является аббревиатурой, состоящей из букв нерусского алфавита. Поэтому, естественно, для носителей русского языка это совершенно непонятные звуки. И, как все непонятное, чужеродное, пугает, добавляет сумятицы и лишней неопределенности в итак непростом деле по вакцинации населения», – говорит Осадчий.
Он полагает, что настороженность касательно термина «QR-код» также сочетается с общей тревожностью в связи с какими-либо ограничениями. Однако, по его мнению, если правильно провести разъяснительную работу с населением, то вполне можно объяснить не только, зачем нужна вакцинация и почему необходимо ограничить доступ не вакцинированных, но и почему все это называется QR-кодом.
«Но, наверное, проще, конечно, выбрать какое-то благозвучное для русского уха наименование, чтобы хотя бы в плане названия не вызывать каких-то вопросов и лишних эмоций. К слову, его вполне можно было бы называть «графический код». Так, например, если мы вспомним, когда появился barcode, ему тут же нашли замену – штрихкод (штриховой код)», – рассказывает лингвист.
Ранее доктор психологических наук Александр Тхостов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что люди, которые боятся QR-кодов и связывают их с мистикой, «что-то где-то услышали, плохо поняли, а теперь везде ищут это число Дьявола».
Названы основные симптомы при заражении штаммом «омикрон»
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Основные симптомы при заражении штаммом «омикрон» – это выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
«В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», – приводит слова ученого РИА «Новости».
Руженцова отметила, что данные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов. Она добавила, что на сегодняшний день данных об особенностях проявлений коронавируса, вызванных новым штаммом, немного, но скоро их должно стать больше.
В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что данных по симптомам у детей пока тоже мало, однако врачи обратили внимание на то, что у них помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита чаще проявляется сыпь. Частота этого симптома – 15%, уточнила она.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Пассажиров без QR-кода захотели оставить без компенсации за билеты
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Некоторые пассажиры без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты из-за предложения авиакомпаний исключить из законопроекта о QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета, пишут СМИ.
Возврат средств предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут, сообщает газета «Ведомости».
Соответствующее предложение якобы было высказано на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря.
Нынешняя редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора, добавляет издание.
Кроме того, обсуждались и другие предложения, например, на каком именно этапе предъявлять QR-код – при покупке авиабилета или при регистрации на рейс, что делать с транзитными пассажирами, которые прилетают из-за рубежа.
Уточняется, что предложения авиакомпаний на встрече 7 декабря были услышаны и нашли понимание со стороны профильного комитета. Авиакомпании представят свои предложения после принятия законопроекта в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.
Отмечается, что поправку лоббируют из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов.
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Ранее Минтранс пообещал распространить допуск по QR-кодам и на зарубежные авиакомпании.
Напомним, правительство внесло в Думу законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Сообщалось, что россияне, которые приобрели билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, могут вернуться в страну, предъявив ПЦР-тест.
Врач рассказала, как избежать «износа сердца» после COVID-19
После COVID-19 многие люди обращаются к врачам из-за учащенного пульса, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова.
Частота сердечных сокращений может заметно увеличиваться у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, на это жалуются многие пациенты, отметила Хачирова. Сердцу приходится биться быстрее, чтобы кровь интенсивнее циркулировала в ослабленном организме, пояснила она.
«После болезни любая физическая активность, даже минимальная, очень сильно разгоняет пульс. Дело в том, что организм – в ослабленном состоянии, и чтобы восполнить объем циркулирующей крови, сердцу приходится быстрее сокращаться. Такое происходит после всех ОРВИ, а также после COVID-19. После волны коронавируса ко мне на прием в клинику толпа людей приходила с частым пульсом, на это жаловались многие переболевшие люди», – поделилась наблюдением Хачирова с радио Sputnik.
Нормальной считается частота сердцебиения от 60 до 90 ударов в минуту. Если пульс будет долгое время превышать этот показатель, то нагрузка на сердце окажется слишком большой, добавила кардиолог. По ее словам, от этого может произойти «износ системы».
«Это можно сравнить с автомобильным мотором, там тоже не должны зашкаливать обороты, чтобы не случился износ системы. Если сердце всегда работает на высоких оборотах, то оно изнашивается быстрее», – сказала Хачирова.
Пациентам, перенесшим COVID-19, следует принимать определенные меры, чтобы заболевание не привело к дополнительным осложнениям на сердце, продолжила она.
«После болезни надо дождаться восстановления всех функций организма. В этом помогает соблюдение режима сна и отдыха, а также полноценное питание. Еще стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма», – предупредила врач.
Ранее ученые выявили связь когнитивных нарушений при COVID с потерей обоняния.
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Фадеев предложил выдавать QR-коды переболевшим с высоким уровнем антител
Переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител можно выдавать QR-коды, соответствующее предложение высказал глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим», – цитирует Фадеева РИА «Новости».
Он добавил, что миллионы людей с антителами не попали в список переболевших и не могут получить код.
«Кто в соответствии с законопроектом (о QR-кодах) получит QR-коды? Вакцинированные и переболевшие – это понятно, но в жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств, немало людей, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья. Или, к примеру, у меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка?» – рассказал он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вопрос о необходимости ограничений и QR-кодов для детей от 12 до 18 лет после запуска подростковой вакцинации от коронавируса.
Власти Словакии решили выделить пенсионерам за вакцинацию по 200-300 евро
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Президент Словакии Зузана Чапутова подписала закон о денежном поощрении за вакцинацию людей в возрасте от 60 лет и старше в размере 200-300 евро в зависимости от количества сделанных прививок, сообщил телеканал ТА3.
«Президент республики Зузана Чапутова подписала принятый правительством и одобренный парламентом закон о денежном вознаграждении за вакцинирование от коронавируса граждан республики в возрасте от 60 лет и старше», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Граждане в возрасте 60 лет и старше, уже сделавшие три прививки от коронавируса, получат от государства по 300 евро. Те, кто имеет две прививки, будет поощрен 200 евро, но в случае получения третьей прививки им будет добавлено еще 100 евро, уточняется в документе.
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Ранее власти Словакии решили ввести с 25 ноября по 9 декабря общенациональный локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
До этого в Словакии ввели локдаун для непривитых граждан. Премьер-министр республики Эдуард Хегер пояснил, что граждане без прививки от коронавируса не смогут посещать магазины и другие места, исключением являются продуктовые магазины и торгующие товарами первой необходимости. В некоторых районах меры ужесточили даже для привитых граждан, запрещая проведение мероприятий.
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Голикова заявила об осложнении эпидситуации по COVID-19 в трех регионах России
Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу стала лучше в 12 субъектах страны, а в трех – осложнилась, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Чеченская Республика. В то же время улучшение мы видим в 12 регионах», – цитируют Голикову в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА «Новости».
Улучшения наблюдаются в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республике Калмыкия, Чувашии, Ингушетии, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чукотском автономном округе.
При этом, уровень коллективного иммунитета упал в Магаданской области и Чечне.
Ранее в России для выявления и отслеживания распространение опасных инфекций решили создать Федеральную информационную систему санитарно-эпидемиологических сведений.
Врач назвал способ выявления «замаскированного» COVID
В холодное время года COVID-19 активно «маскируется» под другие вирусные заболевания. Как его вовремя распознать, рассказал кандидат медицинских наук, главный врач сети частных клиник Борис Чурадзе.
В период распространения различных респираторных инфекций COVID-19 легко спутать с другим заболеванием и не принять своевременных мер, отметил он. Ведь некоторые симптомы заражения коронавирусом совпадают с признаками ОРВИ или гриппа.
«COVID-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции, вроде энтеровирусной и ротавирусной. Причина в том, что нет стопроцентно специфических для коронавируса симптомов. Наиболее частые проявления COVID-19 - это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны», – сказал Чурадзе радио Sputnik .
По его словам, вовремя выявить «замаскированный» COVID-19 можно только в случае обращения к врачу при первых же признаках недомогания.
«Только своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах болезни способно помочь вовремя установить правильный диагноз и начать правильное лечение. Если у человека симптомы ОРВИ, нужно сразу же определить, COVID-19 у него или нет. Есть два метода диагностики: ПЦР-диагностика и экспресс-тестирование на коронавирус. Надо эти методы применять при подозрении на коронавирусную инфекцию», – подчеркнул Чурадзе.
Уменьшить вероятность заражения коронавирусной инфекцией и избежать тяжелых последствий для здоровья в случае, если человек все-таки заболел COVID-19, можно с помощью вакцинации, напомнил врач.
Ранее в Роспотребнадзоре перечислили отличия COVID-19 при «омикроне».
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В России за сутки выявили 30,2 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 30288 новых случаев короанвируса, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выписано по выздоровлении за сутки 36 446 человек, за это же время скончались 1171 человек, говорится на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве выявлен 3140 новых случаев COVID-19, в Московской области –1833, в Санкт-Петербурге – 2045.
Накануне в России было зафиксировано 30 873 случаев коронавируса, таким образом, за сутки число новых случаев за сутки сократилось на 585.
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Гинцбург рассказал о состоянии россиян с «омикроном»
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Пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург сообщил, что «никаких тяжелых случаев нет». Пациенты находятся «в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет». «Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», – приводит его слова РИА «Новости».
Центр имени Гамалеи «выделил «омикрон» от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа», сообщил он. Российские «специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали». Конструкцию вакцины против штамма собрали, но оснований менять вакцину пока нет, заявил Гинцбург.
6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.
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