Лукашенко счел союз Белоруссии и России мощнее ЕС

Белорусско-российский союз будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Евросоюз, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Этот союз (Белоруссии и России) будет более продвинутым и более стабильным (чем ЕС). Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства – из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится. Поэтому это будет более мощный, продуманный и продвинутый союз», – цитирует БелТА Лукашенко.

Что же касается процесса интеграции двух государств, то, по мнению Лукашенко, он будет поступательным и не привязанным к каким-либо срокам, временным параметрам.

«Мы не ставим перед собой никаких сроков – 2025, 2030 или какой-то там год. Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы», – сказал президент.

По его словам, на данном этапе в СГ стоит задача реализовать 28 союзных программ. «Думаю, что в ближайшие пять лет мы задачи по этим программам решим», – убежден он.

После распада Советского Союза, уточнил он, на постсоветском пространстве образовалось три интеграционных объединения. Самое продвинутое, подчеркнул он, – это союз Беларуси и России.

«Второй уровень – это Евразийский экономический союз. И третий уровень – Содружество Независимых Государств», – пояснил президент, добавив при этом, что глубина интеграции на этих трех уровнях – разная.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону двухсторонние вопросы, возникающие вызовы и ситуации вокруг обеих стран.