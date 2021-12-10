Нарочницкая объяснила причину депортации из Молдавии

Российский политолог Наталья Нарочницкая, которую не пустили в Молдавию, сообщила, что должна была наблюдать за выборами президента непризнанного Приднестровья.

Нарочницкая сообщила, что должна была быть наблюдателем от Общественной палаты, передает ТАСС.

«Но я не чиновник, почему я не имею права приехать?» – задалась она вопросом.

Политолог отметила, что рассматривает свою депортацию как политическую подоплеку на фоне предстоящих выборов, это «укол Приднестровью и России», передает РИА «Новости».

«Я доктор наук, я возглавляю неправительственную аналитическую структуру – не госчиновник. От того, что я бы посетила выборы (в Приднестровье), самим этим выборам ни жарко ни холодно, их статус от этого никак не меняется: кто признавал, тот признает, а кто не признавал, тот не признает», – подчеркнула она.

Нарочницкая сообщила, что ей ничего не объяснили, «отправили под конвоем, посадили на борт, как террористку». Прилетев в Молдавию, она подошла к паспортному контролю, там ее уже ждал «человек», который явно не был пограничником, а, вероятно, представлял местные спецслужбы.

«Я бы сказала, (он) невоспитанный. Он не представился, ни разу не посмотрел мне в лицо, а сидел, уткнувшись в смартфон. Будто меня ждали. Он спросил меня о цели визита», – рассказала политолог.

Нарочницкая ответила, что она эксперт-международник, планирует выступление на круглых столах.

«С собой у меня был чемодан книг по международной тематике (...) это был явно заказ (...) Он издевательски сказал: «Знаю я, зачем вы поехали». Затем он позвал пограничницу, по лицу которой было видно, что ей все это очень неприятно, и они заполнили форму, в которой указали, что я якобы не смогла подтвердить законную цель поездки. А какая законная или незаконная?» – отметила она.

Нарочницкая добавила, что неоднократно приезжала ранее в Молдавию, выступала в образовательных учреждениях, по ее книгам дети писали сочинения о войне.

В Приднестровье 12 декабря состоятся президентские выборы. ЦИК ПМР зарегистрировал двух кандидатов в президенты – действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района Сергея Пынзаря.

Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Нарочницкую не пустили в Молдавию, фактически ее депортировали. До этого Молдавия неоднократно запрещала въезд на свою территорию российским журналистам: в июне 2019 года местные пограничники не впустили съемочную группу «Пятого канала», до этого они отказали во въезде в республику съемочным группам НТВ и «России 1», а также журналистам «Комсомольской правды» и других изданий.