Специалист по самообороне сказал, как родителям с детьми действовать при нападении хулиганов

Если человек находится с ребенком, то в первую очередь, следует не вступать в конфликт с группой людей или всячески попытаться его предотвратить словесно, однако если драка все-таки назрела, то лучше постараться убежать, схватив ребенка на руки, рассказал газете ВЗГЛЯД специалист по самообороне, инструктор Максим Шрамков, комментируя нападение на отца с ребенком в Новой Москве.

В Москве в Новых Ватутинках на отца с ребенком напали четверо незнакомцев и избили мужчину. Сотрудники магазина, возле которого произошел инцидент, рассказали, что у двоих нападавших были ножи, суд арестовал всех четверых. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что никакой национальной подоплеки в данном деле нет.

«Во-первых, всегда нужно стараться из конфликтной ситуации выйти, не создавать ее и не провоцировать, тем более, если в данный момент человек отвечает за маленького ребенка. То есть, например, если стоит выбор сделать замечание какой-то группе людей, то лучше, находясь с маленьким ребенком, этого не делать, чтобы не подвергать его и себя опасности», – говорит Шрамков.

Во-вторых, если конфликтная ситуация назревает, продолжает специалист, то следует попытаться договориться, применяя не агрессивную жестикуляцию (приподнять руки, открыв ладони и выставив их в некий заборчик между нападающими и обороняющимися). В крайнем случае, лучше вызвать полицию, а также никогда не стесняться просить помощи окружающих, крича: «Помогите, на нас нападают».

«Если конфликтная ситуация разогрелась до такой степени, что совершается физическое нападение, то, безусловно, нужно себя защищать всеми возможными способами. В частности, применяя оружие самообороны (газовый баллончик, электрошокер). Сопротивляться нужно обязательно по максимуму, бездействие не поможет. Но, в ситуации с ребенком, конечно, лучше хватать его на руки и убегать, если это возможно. Вряд ли злоумышленники будут преследовать человека с ребенком, хотя это не исключено», – заключил собеседник.

Напомним, после нападения на мужчину с ребенком сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, однако по требованию главы СК Александра Бастрыкина оно переквалифицировано на дело о покушении на убийство. Отмечается, что все четверо обвиняемых признают свою вину в хулиганстве, но отрицают причастность к покушению на убийство. Напавшие на мужчину назвали потерпевшего инициатором конфликта.