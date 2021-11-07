Россия решила направить в Афганистан партию гуманитарной помощи

ЛНР обвинила нового министра обороны Украины во лжи

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник обвинил нового министра обороны Украины Алексея Резникова во лжи из-за утверждения о праве ВСУ использовать беспилотники в Донбассе.

«Резников соврал спустя сутки после назначения! В первом же эфире после назначения на должность министра [обороны] <…> он заявил, что, используя БПЛА в зоне конфликта, Украина не нарушала Минские соглашения», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Резников сослался на меморандум от 19 сентября 2014 года, в котором говорится о запрете использования «иностранных беспилотников». «Но вот беда, Резников вспомнил документ от 2014 года, а вот [о документе] от июля 2020, к разработке которого сам имел отношение, забыл!» – отметил Мирошник.

Представитель ЛНР напомнил, что в июле 2020 года все стороны переговоров в минском формате подписали «Меры по усилению режима прекращения огня», в которым первым пунктом обозначен «запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон».

Как отмечал Мирошник, назначение Резникова министром обороны подтверждает настрой Киева на эскалацию в Донбассе. По его словам, «с деятельностью Резникова связаны трансформация переговорной позиции Киева в Минске от имитационной к нарочито недоговороспособной и полное блокирование Украиной переговоров в последние полтора года». По мнению Мирошника, «Резников будет политическим куратором Минобороны», но «к военным решениям его вряд ли допустят», а его главной функцией будет «объяснять, что Украина, нарушив Минские обязательства, их не нарушала».

Накануне новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил о якобы зафиксированном в Минских соглашениях праве ВСУ использовать беспилотники в Донбассе. В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.

После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».

14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.

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