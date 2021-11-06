|
|
В МИДе ответили на обвинения в «чрезмерной военной деятельности» в Крыму
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Военная активность России в Крыму не превышает ее оборонительных потребностей, она работает на стабильность в регионе, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.
Белоусов участвовал в заседаниях, которые проходили в октябре – ноябре в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке. По его словам, там Москву вновь «пытались обвинить в агрессии и оккупации»: с одной стороны – Украина, с другой – Грузия, передает РИА «Новости».
«Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности», – указал дипломат.
Эти обвинения российская сторона считает абсолютно беспочвенными. Белоусов подчеркнул, что военное присутствие России на полуострове легитимно: «Мы имеем право, как любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан и обеспечения целостности нашего государства. В этой деятельности мы руководствуемся принципом оборонной достаточности».
Минобороны России «не ведет никакой активности, которая превышала бы» потребности в обеспечении защиты россиян.
«Более того, очевидно, что наше военное присутствие в Крыму, прилегающих акваториях Черного и Азовского морей и в Закавказье – это как раз фактор стабильности, потому что, судя по тем заявлениям, которые делаются украинскими и грузинскими властями, до сих пор эти два государства не смогли преодолеть свою закостенелость в оценках того, что произошло в августе 2008 года (что касается Грузии), что произошло в Крыму в 2014 году, что происходит на востоке Украины», – заключил дипломат.
Ранее в НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киеве заявили о «принадлежащих» Украине пяти российских областях
Киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале «День» статьи, в которых назвал части пяти российских регионов украинскими землями.
Кралюк заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Одной из них он назвал Стародубщину, вторая – Восточная Слабожанщина, передает РИА «Новости».
В статьях он обвинил советское руководство в раздаче украинских территорий другим республикам и русификации земель. Он написал, что во времена СССР многие украинцы оказались за исторической родины.
Ранее бывший замначальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил о том, что Россия якобы может захватить украинский остров Змеиный, который находится в Черном море, в 35 километрах восточнее дельты Дуная, где проходит граница Украины и Румынии.
В Киеве рассчитывают, что НАТО и ЕС поверят Украине на слово
|
|
Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их, уверен украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Реформы очень важны, никто с этим не спорит. Борьба с коррупцией, все правильно. Но не надо нести на себе всю грусть реформ. Если будет политическое решение в ЕС и НАТО – забираем (Украину), то, во-первых, и нам будет легче делать реформы. А во-вторых, нас возьмут даже с некоторыми незавершенными реформами под гарантии, обещания, что они будут закончены уже после получения членства», – сказал Кулеба в ходе форума «Open Zakarpattia 2021. Форум развития», передает РИА «Новости».
Он также считает, что Украине не стоит загонять себя в «постоянный круг самоунижения», что Киев во всем виноват и все время кому-то что-то должен.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Порошенко заявил о возможности России перебросить войска на Украину за сутки
Российские войска могут быть переброшены на Украину всего за сутки, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».
«В современной войне абсолютно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч человек вдоль границы. С 2014 года [президент России Владимир] Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки. Построены новые аэродромы», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что войска в пределах России могут перемещаться на усмотрение властей. По его словам, это никого не должно волновать.
В Крыму захотели изменить тактику борьбы за скифское золото
|
|
Шанс вернуть крымскую коллекцию скифского золота есть, однако для этого нужно изменить тактику в судебном процессе, заявил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.
Молохов заявил, что «шансы вернуть коллекцию есть, при условии смены команды юристов, избравшую ошибочную тактику невмешательства России в этот процесс», передает РИА «Новости».
«Коллекция крымских сокровищ является неотъемлемой частью музейного фонда нашей страны, федеральной государственной собственностью и в этом качестве не может быть отчуждена в пользу Украины», – подчеркнул он.
По словам Молохова, голландскими адвокатами, представляющими интересы крымских музеев, была избрана тактика ведения процесса, связанная с переводом дела преимущественно в гражданско-правовую плоскость, без обсуждения вопроса о государственно-правовой принадлежности Крыма.
«Занятая нашими иностранными защитниками позиция о том, что мы имеем не межгосударственный спор, а спор четырех крымских музеев с голландским музеем о возвращении экспонатов, всего лишь банальный спор о нарушении прав учреждений культуры, оказалась в итоге глубоко ошибочной. В спор обязательно должна была вступить вслед за Украиной как третье лицо Россия», – добавил он.
Эксперт считает, что возврат коллекции на Украину противоречит не только ряду норм международного права, но и базовым принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой.
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекцию скифского золота вывезли в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, Россия и Украина начали спор о принадлежности коллекции.
Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, суд Амстердама объявил артефакты собственностью Украины. В МИД России назвали это решение политически мотивированным.
В Крыму призвали возбудить уголовное дело о хищении скифского золота после решения суда Нидерландов о судьбе коллекции, а сами музеи признать потерпевшими. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала Киев отказаться от претензий на скифское золото.
Глава Крыма Сергей Аксенов предсказал обнаружение скифского золота в частной коллекции.
В Грузии назвали физиологическую причину «голодовки» Саакашвили
|
|
Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили за несколько дней до нелегального проникновения в Грузию сделал в Нидерландах операцию по уменьшению желудка, таким образом, он не голодает в Руставской тюрьме, а просто соблюдает диету, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на грузинские СМИ.
«Саакашвили – аферист века. Он не голодает, а питается кашами и пьет натуральные соки. Поехал в Нидерланды, сделал себе резекцию желудка, после чего требуется соблюдение специальной диеты, а нам это выдал за голодовку», – прокомментировал бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили.
«А его сторонники при этом говорят о голодовке, о революции. Мошенники!», – заявил он в связи с тем, что в субботу у Руставской тюрьмы собираются сторонники Саакашвили.
«Все у них лживое – адвокаты, правозащитники, партийные телеканалы, визитеры. Ваш вождь – лжец!», – сказал Леван Николеишвили.
По его словам, «соучастниками мошенничества становятся все сторонники Саакашвили».
Эксперт Эдишер Гвенетадзе заявил, что отбывающий шестилетнее заключение «Саакашвили является политическим шарлатаном», который готов на все ради возвращения к власти.
Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал удовлетворительным состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили и опроверг информацию о его голодовке. По его словам, Саакашвили за два дня после поступления в тюрьму (1 октября) получил банковскую карту, купил продукты, но отказался от них. Спустя некоторое время он купил каши и натуральные соки. «Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами», – сказал министр. Отвечая на вопрос журналиста, принимает ли Саакашвили пищу, он ответил утвердительно. Брегадзе подчеркнул, что состояние Саакашвили стабильное, показатели жизнедеятельности в норме.
Президент страны Саломе Зурабишвили сообщила, что ее позиция остается неизменной – она никогда не помилует заключенного Саакашвили.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину
В течение ноября Белоруссия будет поставлять электроэнергию на Украину, сообщили в пресс-службе минэнерго республики.
В ведомстве сообщили, что «белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября, в соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что большинство энергоблоков ТЭС на Украине прекратили работу.
Также сообщалось, что в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия поставит на Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет.
Вместе с тем украинские СМИ писали, что Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть.
В США восхитились российским самолетом-разведчиком А-50У
|
|
Обновленная версия «летающего радара» А-50У является одним из ключевых элементов успеха российской обороны и разведки, считает сотрудник американского Центра национальных интересов Марк Эпископос.
Российский самолет-разведчик А-50У привлек внимание экспертов американского журнала National Interest. Модернизация проводилась Авиационным заводом имени Бериева и Концерном радиостроения «Вега». Издание отмечает, что основным обновлением российского самолета стало улучшение работы радиотехнического комплекса «Шмель-М», кроме того, были усовершенствованы летные и боевые характеристики А-50У, передает РИА «Новости».
«Производитель заявляет, что сам радиолокационный купол легче за счет современных компонентов «Шмель-М». Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров. Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей», – пишет Эпископос.
Автор считает, что США стоит обратить внимание на интерес других государств к А-50У, который зарекомендовал себя еще в Сирии. Экспортные версии российского самолета уже находятся на иностранном вооружении.
«A-50У похож на американский Boeing E-3 Sentry по конструкции и функциям, однако еще не известно, как эти два самолета сравниваются в реальных характеристиках. Специально произведенный экспортный вариант оригинального A-50, A-50I, был изготовлен с израильской РЛС EL/W-2090 Phalcon и продан в Индию. Учитывая агрессивную стратегию Кремля по экспорту вооружений в последнее десятилетие, кажется весьма вероятным, что Индия рассматривается как потенциальный покупатель А-50У по мере того, как он продвигается в своем массовом производстве», – заявляет эксперт.
Самолет А-50У предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты автоматизированных систем управления Вооруженных сил, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.
Ранее в США назвали главный козырь российского Су-25.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении
Большинство украинцев (70%) считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного независимым аналитическим центром «Украинский институт будущего».
«Большинство граждан (70%) характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное. Правильным, в свою очередь, его считают 16% опрошенных, а 14% не определились. По сравнению с сентябрьским опросом произошло ухудшение оценок ситуации – с 63% до 70% – которые считают движение неправильным и уменьшением противоположного мнения: с 20% до 16%», – приводит результаты опроса РИА «Новости».
По данным опроса, 38% респондентов считают основной проблемой Украины низкие зарплаты и пенсии. Вместе с тем 32% граждан считают основной проблемой страны войну в Донбассе, 32% – коррупцию, а 31% – высокие тарифы на коммунальные услуги.
При этом 58% респондентов ощущают нарушение их прав и свобод, а противоположного мнения придерживаются 42%.
Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября по всей территории Украины среди 2,4 тысячи респондентов, погрешность составляет не более 2%.
Ранее опрос показал, что финансовое положение 55% украинских семей ухудшилось за период президентства Владимира Зеленского.
Зеленский подписал закон «об олигархах»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах» и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.
«Демократия – это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!», – написал Зеленский в Twitter.
В законе указывается, что для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. На данный момент эта сумма составляет более 85 млн долларов.
В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон «об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
Посольство России: ВС США оставляют после себя хаос в мире
Американские войска «разгуливают» по миру и оставляют после себя хаос, заявили в посольстве России в Вашингтоне, комментируя заявления американских ведомств о якобы российском военном присутствии у границ Украины.
«Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало. Это вооруженные силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
На Украине исключили наращивания сил России возле украинских границ
Наращивание российских войск на границе Украины разведка не отмечает, зафиксированные перемещения военных России связаны с окончанием учений, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала.
«Когда мы получили данные со СМИ, мы запросили свои средства разведки, это не один орган разведки, а несколько. После того, как были предоставлены данные, мы опять оценили ситуацию и никакого наращивания усилий на госгранице с Украиной не было и нет. Ситуация вокруг нашей страны контролируемая. Никакого наращивания усилий РФ сейчас нет», – сказал Шаптала в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.
Он напомнил, что в России приходили учения «Запад-2021», и сейчас войска возвращаются в места дислокации. По его словам, войска уходят вглубь страны.
Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Минюст Грузии опроверг голодовку Саакашвили
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал удовлетворительным состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили и опроверг информацию о его голодовке.
«Этим людям нужно прекратить распространять ложную информацию. О состоянии здоровья Саакашвили нужно поговорить с врачами, а не с юристами», – цитирует ТАСС Брегадзе.
По его словам, Саакашвили за два дня после поступления в тюрьму получил банковскую карту, купил продукты, но отказался от них. Спустя некоторое время он купил каши и натуральные соки, передает
«Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами», – сказал министр. Отвечая на вопрос журналиста, принимает ли Саакашвили пищу, он ответил утвердительно.
Брегадзе подчеркнул, что состояние Саакашвили стабильное, показатели жизнедеятельности в норме.
Ранее Саакашвили в очередном послании из тюрьмы призвал своих сторонников мобилизоваться к запланированной на субботу акции протеста в Тбилиси и сообщил, что несмотря на длительную голодовку, он «не умрет назло врагам».
Накануне президент страны Саломе Зурабишвили сообщила, что ее позиция остается неизменной – она никогда не помилует заключенного Саакашвили. Сторонники осужденного экс-главы Грузии назвали отказ преступным.
Напомним, задержали политика 1 октября, на родине он является обвиняемым по нескольким уголовным делам. Его заочно осудили по уголовным делам за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы, а по второму делу – к шести.
Сейчас суды продолжают рассматривать дела о погроме в телекомпании «Имеди» и растрате бюджетных средств. Саакашвили имеет гражданство Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Болгары отреагировали на протесты Украины из-за визита Путина в Крым
Читатели болгарской газеты «Факты» прокомментировали протест Украины после визита в Крым президента России Владимира Путина в День народного единства. Большинство отмечали, что киевская власть живет в вымышленном мире.
Один из пользователей писал, что украинцы становятся все более раздражающими для Европы, а значимость населения Западной Украины скоро можно будет сравнить со значимостью Северной Македонии, передает РИА «Новости».
«Этo вce рaвнo, чтo спрашивать у coceдa рaзрeшeния пoйти к себе дoмoй! Кaкиe же дураки сидят в Киеве, нeужeли oни нe пoнимaют, чтo Крым навсегда ocтaнeтcя их зaвeтнoй мeчтoй», – считает читатель Братчет.
Другой читатель отметил, что 96% населения Крыма добровольно, путем референдума перешло в состав России.
«Эта страна живет в своей цирковой реальности, в которой воображает, что Путин попросит у них разрешения посетить Крым. Лукашенко назвал Крым «Родиной», что является своего рода признанием принадлежности к России, учитывая недавнее соглашение», – подытожили читатели.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в День народного единства посетил с рабочей поездкой Крымский полуостров, где возложил к мемориальному комплексу в Севастополе цветы.
После этого власти Украины выразили «решительный протест», так как Киев не согласен с визитом президента России в Крым.
Госбезопасность Грузии сообщила о подготовке Саакашвили переворота
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный в Тбилиси 1 октября и содержащийся в тюрьме в Рустави, планирует насильственное свержение власти, он раздает директивы через визитеров, посещающих его, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об этом было заявлено на брифинге в субботу в службе госбезопасности Грузии.
Отмечается, что с 6 ноября сторонники Саакашвили хотят блокировать тюрьму, а также административные здания в Тбилиси – резиденцию президента, правительства, парламент, министерства.
СГБ располагает информацией, что для эскалации сторонниками бывшего президента может быть убит один из лидеров оппозиции.
«СГБ примет все меры для превенции преступления. Виновные будут строго наказаны по закону», – отметил на брифинге представитель службы.
Накануне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном послании из тюрьмы призвал своих сторонников мобилизоваться к запланированной на субботу акции протеста в Тбилиси и сообщил, что несмотря на длительную голодовку, он «не умрет назло врагам».
Ранее он призвал сторонников готовиться к «генеральной атаке».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Новый министр обороны Украины счел, что применение Bayraktar не нарушает Минские соглашения
Украина считает, что не нарушала Минские соглашения, когда применила беспилотники Bayraktar в Донбассе: это россиянам запрещено их использовать над украинской землей, заявил новый министр обороны страны Алексей Резников.
«Я хочу обратить внимание на текст минских соглашений, в котором четко записан запрет на использование беспилотных аппаратов. Но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: иностранных. То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле, и это – украинский беспилотный аппарат», – заявил он в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что на Украине решили наладить производство турецких беспилотников Bayraktar.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД