В МИДе ответили на обвинения в «чрезмерной военной деятельности» в Крыму

Военная активность России в Крыму не превышает ее оборонительных потребностей, она работает на стабильность в регионе, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.

Белоусов участвовал в заседаниях, которые проходили в октябре – ноябре в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке. По его словам, там Москву вновь «пытались обвинить в агрессии и оккупации»: с одной стороны – Украина, с другой – Грузия, передает РИА «Новости».

«Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности», – указал дипломат.

Эти обвинения российская сторона считает абсолютно беспочвенными. Белоусов подчеркнул, что военное присутствие России на полуострове легитимно: «Мы имеем право, как любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан и обеспечения целостности нашего государства. В этой деятельности мы руководствуемся принципом оборонной достаточности».

Минобороны России «не ведет никакой активности, которая превышала бы» потребности в обеспечении защиты россиян.

«Более того, очевидно, что наше военное присутствие в Крыму, прилегающих акваториях Черного и Азовского морей и в Закавказье – это как раз фактор стабильности, потому что, судя по тем заявлениям, которые делаются украинскими и грузинскими властями, до сих пор эти два государства не смогли преодолеть свою закостенелость в оценках того, что произошло в августе 2008 года (что касается Грузии), что произошло в Крыму в 2014 году, что происходит на востоке Украины», – заключил дипломат.

Ранее в НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины.

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