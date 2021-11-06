Устроивший стрельбу по машине врача в Асбесте написал явку с повинной

Сотрудник назвал причину отзыва заявлений на увольнение работников скорой в Облучье

Большинство из бригад скорой в Облучье отозвали заявления на увольнение, в надежде, что после медобследования не будут ставить прививки, заявил водитель БСМП Иван Краснослободцев.

«Заявления отозвали все, кроме двух фельдшеров. Они увольняются все равно, но по семейным обстоятельствам. Одна, по-моему, переезжает, про другую – не знаю. Но вопрос не решен. Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать. Сегодня они нам, единственное, предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако, медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации и к 15 ноября все равно нужно будет поставить прививку», – приводит слова Краснослободцева РИА «Новости».

По его словам, ситуация, по сути, не изменилась, потому что главврач обязан будет отстранить работников без прививки с 15 ноября. «Получается, теперь мы не сами увольняемся, а работодатель должен предпринять меры, согласно положению санитарного врача», – сказал он, добавив, что «это будет коллапс для района».

«С нами вчера встречались для беседы в Облучье. На встречу с коллективом пришли: зампред правительства ЕАО Валерий Жуков, начальник департамента здравоохранения области Андрей Лебедев, главврач нашей станции Владистав Коган, прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов, были и представители администрации района, заксобрания», – сказал Краснослободцев, заявив, что «все остались при своем мнении, окончательного решения не принято».

По его словам, главный аргумент сотрудников скорой, не желающих прививаться, это опасение за жизнь после побочного действия вакцины.

Между тем, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко назвал решение проблемы с уволенными в городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) медиками, которые отказались делать прививку от коронавирусной инфекции.

По словам Багненко, в городе сформируют новые бригады скорой помощи. На места, оставленные медиками, перебросят других работников или наймут новых.

«Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов», – говорится в опубликованном пресс-службой правительства региона сообщении.

Ранее главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко сообщил, что в Еврейскую автономную область был направлен представитель Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации.

В четверг в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом, общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.

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