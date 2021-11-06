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Ректоры вузов Москвы предложили вести обучение с 8 ноября в смешанном формате
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Совет ректоров вузов Москвы и Московской области обратился к университетам с рекомендацией с 8 ноября начать обучение в смешанном формате.
Документ опубликовал на своей странице в Facebook ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко.
«Совет ректоров рекомендует руководителям вузов проводить обучение студентов с 8 ноября в смешанном формате с очным присутствием для студентов с иммунитетом или отрицательным тестом», – говорится в документе.
Кроме того, в документе отмечается необходимость активизировать «кампанию по убеждению студентов в скорейшей вакцинации» для достижения коллективного иммунитета, а также организовать обмен лучшими практиками по организации обучения в условиях высоких рисков заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее председатель, президент МФТИ Николай Кудрявцев сообщил, что совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решили провести эксперимент и ввести QR-коды, которые будут проверять у студентов при входе в вуз.
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Кабмин продлил до конца года розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных
Правительство России продлило срок проведения розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
«Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Розыгрыш призов по 100 тыс. рублей среди вакцинированных граждан начался 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря.
Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе доступна в личном кабинете гражданина на портале госуслуг, пользователи мобильного приложения сервиса также получат push-уведомления о выигрыше.
Денежные призы будут зачисляться на карты «Мир». Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода.
Розыгрыш проводится среди прошедших вакцинацию на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак».
Напомним, 18 августа правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса.
Эпидемиолог объяснила, когда заболевшие COVID-19 перестают быть заразными
Заместитель директора НИИ имени Габричевского Татьяна Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным.
«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка и нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой.
Специалист также подметила, что перед взятием мазка не стоит промывать нос и полоскать горло. Руженцова подчеркнула, что пациенту при этом необходимо соблюдать правила транспортировки пробы.
У больных пневмонией, говорит эксперт Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция может находиться не в носоглотке, а в легких. Однако в подобных случаях заражение окружающих маловероятно, так как такие пациенты уже, как правило, госпитализированы.
Ранее Руженцова рассказала о причинах роста респираторных заболеваний на фоне COVID-19.
Германия установила рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки
Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 33 949, следует из данных берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 апреля текущего года, когда за сутки было выявлено 29 518 случаев заражения. Число летальных исходов из-за коронавируса за 24 часа составило 165.
Всего с начала пандемии в Германии инфицировались 4 672 368 жителей страны, умерли от последствий заболевания 96 192 человека. Семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 154,5. Неделю назад он находился на уровне 130,2, передает ТАСС.
Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней – важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни – составляет 3,62 (днем ранее – 3,29).
Ранее в Германии и Греции решили ужесточить ограничения для непривитых от COVID-19.
Стало известно о серьезных нарушениях при испытании вакцины Pfizer
Испытания вакцины Pfizer от коронавируса, проводившиеся исследовательской организацией Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными нарушениями, сообщают СМИ.
Научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон сообщает, что «компания фальсифицировала данные, расслепляла пациентов (сообщала участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо – прим. ВЗГЛЯД), использовала недостаточно обученных вакцинаторов и медленно отслеживала нежелательные явления, о которых сообщалось во время основного исследования третьей фазы (вакцины) Pfizer», передает РИА «Новости».
Указывается, что Джексон якобы неоднократно сообщала руководству о «плохой организации работы в лаборатории, опасениях по поводу безопасности пациентов и проблемах с целостностью данных».
В итоге безразличие компании вынудило ее сделать фотографии и записи нарушений, которые она затем передала изданию. Один из снимков, например, демонстрирует иглы, выброшенные в пластиковый пакет для биологических отходов, а не в контейнер с острыми предметами. На другом видны упаковки вакцины с написанными на них идентификационными номерами участников испытаний, оставленные на виду – это могло раскрыть данные о том, кто из участников получил плацебо или вакцину.
В расследовании также отмечается, что на записи беседы Джексон с начальством также «можно услышать, как руководитель объясняет, что компания не смогла подсчитать типы и количество ошибок, которые они обнаружили при изучении документов исследования для контроля качества».
Джексон направила жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в тот же день Ventavia заявила, что сотрудница не подходит компании и уволила ее.
По информации издания, среди перечисленных Джексон проблем - отсутствие своевременного наблюдения за пациентами, у которых возникли побочные эффекты, хранение вакцин при неправильной температуре, неверная маркировка лабораторных образцов.
С Джексон связался инспектор FDA, чтобы обсудить ее заявление, после чего она не получала дальнейшей информации о судьбе своей жалобы. Кроме того, компания Pfizer о проблемах с Ventavia на заседании регулятора для авторизации вакцины не упоминала.
По данным расследования, в августе 2021 года, после полного одобрения вакцины Pfizer, FDA опубликовало отчет о проверках мест проведения испытаний, среди них не оказалось участков Ventavia.
Другие сотрудники Ventavia рассказали изданию, что после увольнения Джексон в сентябре проблемы у компании сохранились. Например, один из сотрудников назвал собранные компанией данные для исследований Pfizer «безумным беспорядком».
По словам сотрудников, Pfizer была уведомлена о проблемах в Ventavia с испытаниями вакцины и провела проверку.
При этом после того, как Джексон сообщила о проблемах с Ventavia в сентябре 2020 года, Pfizer наняла Ventavia в качестве субподрядчика для проведения четырех других клинических испытаний вакцины.
Напомним, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer вакцина в третьей фазе клинических испытаний показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения коронавирусом.
Применение препарата одобрено в десятках стран, некоторые государства уже разрешили его использование для вакцинации детей и подростков.
В августе США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer. При этом в Британии зарегистрировали возникновение паралича Белла после вакцинации Pfizer.
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Данные врачей-антипрививочников Росздравнадзор передаст следователям
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Росздравнадзор будет передавать следственным органам и прокуратуре сведения об участвующих в антипрививочной кампании гражданах. Особое внимание будет уделено врачам, которые выступают против вакцинации.
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Информацию о таких гражданах необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъекта». Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова», – сообщает издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», цитирует издание письмо.
Под особым контролем будут находиться врачи, которые участвуют в антипрививочной кампании. Их предлагают наказывать по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
Ранее в Google после запроса RT удалили некорректные варианты поисковых запросов на слова «вакцинация это». В официальном ответе компании на запрос телеканала говорится, что команда Google «все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам». Ранее пользователи Сети обратили внимание, что в Google по запросу «вакцинация это» выдаются такие варианты, как «геноцид», «зло», «чип», «печать антихриста».
Минздрав вмешался в ситуацию с массовым увольнением врачей скорой помощи в ЕАО
Минздрав России направил в Еврейскую автономную область, где произошло массовое увольнение врачей скорой помощи, представителя Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы.
Как заявил журналистам главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко, население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. По его словам, восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов.
«Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы. А кроме того, помочь им может каждый человек — нужно скорее проходить вакцинацию», - подчеркнул Багненко.
В свою очередь, начальник департамента здравоохранения Еврейской автономной области Андрей Лебедев полагает, что борьба с пандемией привела к тому, что у медицинского персонала присутствуют элементы усталости: «Все мы люди, никуда от этого не деться, и может быть, отчасти профессионального выгорания». Он отметил, что на участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» расположенные Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек.
«Без медицинской помощи не останется ни один пациент. Медицинским работникам, сейчас очень важна помощь со стороны населения, и помощь эта заключается в том, чтобы каждый житель региона сделал правильный выбор в отношении своего здоровья - и сделал прививку», - заявил Лебедев.
Ранее стало известно, что в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.
Британия первой в мире одобрила препарат молнупиравир для лечения COVID-19
Великобритания первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир производства компании Merck&Co для лечения COVID-19, сообщил глава британского минздрава Саджид Джавид.
«Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат против COVID-19 молнупиравир компании Merck», – приводит его сообщение РИА «Новости».
Лекарство получило одобрение независимого регулятора – Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании. Регулятор счел препарат «безопасным и эффективным», отметил глава министерства здравоохранения королевства.
Ранее Merck&Co заявила об успешном испытании таблеток молнупиравир, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от COVID-19. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема.
В декабре 2020 года ученые нашли средство, блокирующее передачу коронавируса. Специалисты Университета штата Джорджия проанализировали действие на SARS-CoV-2 противовирусного препарата 4482/EIDD-2801 или молнупиравира, эффективного против вирусов гриппа и обладающего широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов.
Голикова назвала сроки завершения пандемии
Сроки окончания пандемии в России зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», – приводит ее слова РИА «Новости».
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в пятницу возросло за сутки на 40 35, до 8 14595, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Третий день число новых заболевших превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%. В настоящее время в России продолжают лечение 964177 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1192 против 1195 днем ранее.
The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»
Журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина «Спутник Лайт» демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. РФПИ выступил спонсором исследования», – сообщается на сайте РФПИ.
Так, исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших коронавирусом), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.
Ранее Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации. Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в России вакцины, например «Спутник V». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова министра вырваны из контекста, на самом деле, этот препарат эффективен во всем.
Накануне стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.
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Москва и Подмосковье вводят QR-коды для посещения вузов
Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решили провести эксперимент и ввести QR-коды, которые будут проверять у студентов при входе в вуз, сообщил председатель, президент МФТИ Николай Кудрявцев.
«Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься», – цитирует Кудрявцева ТАСС.
Он добавил, что вузы не будут вводить какие-то жесткие меры, а действовать придется по ситуации, увеличивая процент вакцинированных от коронавируса студентов.
Кудрявцев отметил, что в вузах есть непривитые студенты, новые ограничения позволят уменьшить вероятность заболеть. Идею введения кодов обсудят в течение 7-10 дней, чтобы проанализировать ситуацию, сделать коррективы.
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
Ранее Московский городской педагогический университет сообщил, что с 15 ноября будет пускать студентов на занятия только при предъявлении QR-кода. Для студентов с медотводом организуют бесплатное тестирование на коронавирус. Для отказавшихся участвовать в вакцинации занятия будут проводить только дистанционно.
Ряд регионов продлили нерабочие дни
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Власти Челябинской, Томской и Курской областей объявили о продлении нерабочих дней в своих регионах.
В Челябинской области режим нерабочих дней будет продлен до 12 ноября.
«По решению оперативного штаба, в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября до 12 ноября включительно с сохранением за работниками заработной платы», – передает сообщение правительства региона РИА «Новости».
С 8 по 14 ноября общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования переходят на дистанционный режим работы. Вузам также рекомендуется перейти на удаленную работу.
Кроме того, для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров гражданам необходимо предоставить QR-код.
В Томской области нерабочие дни продлеваются до 15 ноября.
«Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания», – передает сообщение властей региона ТАСС.
В Курской области нерабочие дни продлены до 12 ноября включительно. «Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим за последние трое суток некоторую стабилизацию, мы решением штаба, который сегодня состоится, продлим действие нерабочих дней до 12 ноября включительно», – сказал губернатор Роман Старовойт в эфире канала «Россия 24».
Ранее власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни. Вслед за Новгородской областью три региона – Коми, Амурская и Ульяновская области – не исключили продление нерабочих дней, решение будет зависеть от уровня заболеваемости.
Также власти Курганской области рассматривают возможность продления нерабочих дней еще на неделю.
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Роспотребнадзор оценил риск заразиться COVID от привитого заболевшего
Заболевшие коронавирусом, которые ранее были привиты, могут выделять вирус, но количество выделяемого возбудителя и время выделения намного меньше, чем у непривитых, поэтому риск заразиться от вакцинированного намного меньше, заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
«Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой.
Ранее Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным.
Васильева из «Альянса врачей» обвинила Гудкова в лоббизме иностранных вакцин
Глава «Альянса врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева раскритиковала бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова за призыв прививать россиян иностранными вакцинами.
По мнению Васильевой, России не стоит тратить деньги на закупку иностранных препаратов. «Самое очевидное и разумное решение – это не закупка импортных вакцин, это объяснять суть иммунизации, зачем она нужна. Показывать и рассказывать, что препараты эффективны и безопасны по данным научных исследований», – заявила Васильева в обращении, опубликованном на YouTube-канале альянса.
«Если у нас есть не менее эффективный и безопасный свой иммунный препарат, доступный всем гражданам, государство не имеет право обкрадывать своих налогоплательщиков в такой критический для страны момент. Лучше потратить эти деньги на зарплату медикам», – считает Васильева.
Она подчеркнула, что Гудков, не являясь ученым или медработником, в принципе не может давать оценку эффективности вакцин. Вместо четкого объяснения смысла иммунизации, отметила Васильева, он акцентирует внимание на деньгах и закупках зарубежных вакцин.
«При этом, как мы знаем, живет и работает он тоже за рубежом», – отметила глава «Альянса врачей*».
Васильева добавила, что такие заявления порождают сомнения и могут бездоказательно подорвать доверие к российским вакцинам. «Какая у него цель: помочь нашей стране или помочь продать зарубежные вакцины?» – задалась вопросом глава «Альянса врачей».
Она пояснила, что решение проблемы темпов иммунизации лежит прежде всего не в трате бюджета на иностранные вакцины, а в том, чтобы грамотно объяснить людям, почему важно получить иммунитет.
Ранее Гудков выпустил видео, в котором призвал российские власти закупать импортные вакцины от коронавируса. До этого Васильева попросила не ассоциировать ее и «Альянс врачей» с «Фондом борьбы с коррупцией*» (запрещен в России, ликвидирован по решению суда, признан иностранным агентом и экстремистской организацией). Васильева также заявила о разочаровании в деятельности команды Навального. Глава профсоюза подчеркнула, что ее организация не будет «воевать с государством», а направит все силы на помощь людям.
Обнаружен увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19 ген
Ученые из Оксфордского университета нашли ген, который может вдвое увеличить риск тяжелого течения коронавируса.
Исследователи провели общегеномный анализ (GWAS), который выявил хромосомную территорию 3p21.31. Она связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Genetics.
«Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска», – говорится в докладе.
Исследователи пояснили, что ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только 15% у европейцев. Это объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии, отмечают они.
Ученые предупредили, что вредоносный ген – не единственная причина дыхательных осложнений при COVID-19 , потому что важную роль в этом процессе играют социально-экономические условия. Так, например, афро-карибская раса является носителем этого генотипа только в 2%, но они пострадали от пандемии не меньше остальных.
Один из руководителей исследования Джеймс Дэвис заявил, что повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией.
Ранее журнал Science опубликовал исследование, которое утверждает, что благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него.
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В России выявили 40,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 40 443 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 40 443 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3452 (8,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6827, Санкт-Петербурге – 3269, Московской области – 2744.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 633 643 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1189 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 242 060 человек.
Накануне, 2 ноября, в России выявили 39 008 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 1435.
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