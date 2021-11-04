Ветеринар назвал способ распознавания коронавируса у питомца

Кашель, выделения из носа, сонливость и тяжелое дыхание могут быть симптомами коронавируса у кошек и собак, но это не всегда повод для беспокойства, заявил ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».

«Заражение домашних животных коронавирусом встречается нечасто и может произойти при тесном и длительном контакте с больным человеком. Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжелое дыхание – не исключено, что они тоже могли заразиться», – передает РИА «Новости» слова ветеринара.

Подтвердить или исключить заражение могут в ветклинике: у питомца возьмут мазок из носа. Но описанные симптомы могут быть признаками других респираторных инфекций, например, микоплазмоза.

В большинстве случаев домашние животные переносят коронавирусную инфекцию легко, иногда бессимптомно, тяжелые формы заболевания случаются крайне редко, считает эксперт. «Если диагноз подтвердился, но питомец чувствует себя нормально, лечить его не нужно: просто наблюдайте за его самочувствием. Если появятся новые симптомы или ему станет хуже, нужно обратиться в ветеринарную клинику», – обращает внимание эксперт.

Кроме того, существует «кошачий» коронавирус, не имеющий отношения к COVID-19. Он есть почти у всех кошек и не представляет опасности, но в редких случаях может стать причиной развития инфекционного перитонита и энтерита. Для людей и собак этот вирус не опасен – им могут заразиться исключительно представители семейства кошачьих, заключил ветеринар.

Ранее минсельхоз США объявил о выявлении коронавируса у оленей.