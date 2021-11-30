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30 ноября, вторник | Последнее обновление — 21:45 | vz.ru
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Главе ЛНР вручили удостоверение члена партии «Единая Россия»
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Депутат Госдумы Виктор Водолацкий торжественно вручил главе Луганской народной республики Леониду Пасечнику удостоверение члена партии «Единая Россия». Мероприятие проходило в актовом зале Луганского государственного университета им. Даля.
«Согласно нашему уставу, прежде чем стать членом партии «Единая Россия» необходимо от шести месяцев до одного года быть сторонником партии. Но генеральный совет принял решение об изменении положения в части жителей Донбасса, потому что вы уже и так прошли тот срок испытаний в разы намного больше за эти семь лет, оставаясь на земле Донбасса настоящими патриотами России», – цитирует Водолацкого РИА «Новости».
В сентябре в Ростовское региональное отделение партии обратились 5 тыс. жителей ЛНР, изъявив желание вступить.
Первым удостоверение члена партии получил глава республики Леонид Пасечник.
«Сегодня мы имеем возможность стать полноправными членами партии «Единая Россия», и это говорит о том, что мы становимся не только россиянами, мы имеем возможность участвовать во внутриполитической жизни Российской Федерации», – заявил Пасечник.
Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости от Киева после госпереворота. В столице Украины решение не признали. Жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек
Эксперт оценил новое разбирательство Нидерландов против России по делу МН17
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Политизированность Запада в расследовании дела по MH17 может привести к жесткому решению ИКАО против России и тем самым нарушить сотрудничество стран в сфере авиасообщения, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя подготовку Нидерландами нового иска против Москвы.
«Россия – один из важнейших участников мирового авиасообщения и членов Совета Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО). Поэтому принятие против нашей страны жестких мер в рамках иска Нидерландов по делу о крушении рейса MH17 разрушит сложившуюся сегодня систему взаимоотношений между странами в области гражданской авиации», – подчеркнул исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По его словам, сложно говорить о рисках этого иска для России ввиду беспрецедентности самого разбирательства и явной запредельной политизированности подхода стран Запада к этой трагедии, который мешает конструктивному расследованию.
«При этом временных подтекстов в подаче заявления именно сейчас нет. Думаю, Нидерланды несколько лет вели расследование и сейчас собрали, по их мнению, достаточно материалов для инициации новой процедуры. Но их достоверность вызывает сомнения», – говорит собеседник.
Накануне RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в ИКАО по делу о крушении рейса MH17.
Источники RTL называют эту новую процедуру «очень многообещающей» для Нидерландов. Источники уверяют, что Москва якобы нарушила Чикагскую конвенцию, согласно которой страны обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации, сообщает РИА «Новости».
Чикагская конвенция – это основной документ, который с 1944 года и по настоящее время содержит ключевые правила международного авиасообщения. Он определяет облик гражданского авиасообщения. В Чикагской конвенции говорится, в частности, что «каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов».
При этом ранее голландские власти открыли расследование по факту незакрытия Украиной своего воздушного пространства для гражданской авиации, однако затем рекомендовали это расследование остановить.
Отмечается, что окончательное решение по подаче иска против России в ИКАО должен принять новый кабмин Нидерландов. По данным RTL Nieuws, не исключается, что к иску против России в ИКАО может присоединиться и Австралия – на борту MH17 находилось 39 ее граждан.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».
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Украина впустую потратила рекордную сумму на спасение гривны
Национальный банк Украины (НБУ) с 22 по 26 ноября впустую продал 630,1 млн долларов ради спасения курса гривны, следует из данных регулятора.
Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей (103 млн долларов) более чем в шесть раз. Однако усилия регулятора оказались безрезультатными: курс гривны за неделю снизился до 27,10 за доллар – максимум за пять месяцев, сообщает портал Finance.ua.
Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3,6 млрд долларов и продал 984,7 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2,6 млрд долларов.
В августе национальная валюта Украины за 25 лет существования обесценилась в 15 раз к доллару, а с момента провозглашения независимости страны в 1991 году подешевела в 90 тыс. раз.
В Германии высмеяли Кулебу за слова о «российском вторжении» на Украину
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Немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого он назвал «подлинной угрозой» появление российских войск у границ страны.
Дипломат в очередной раз призвал европейские страны к поддержке Киева. Он выразил мнение, что Украина является «естественной частью европейского и евроатлантического сообщества», а ее вступление в ЕС и НАТО – «лишь вопрос времени», передает РИА «Новости».
В комментариях читатели назвали его слова о якобы имеющем место стягивании Россией сил у границы Украины истерией.
«Что Россия получит от войны, может ли кто-нибудь мне объяснить? Киеву следует делать больше для реализации «Минска-2», чем продолжать просить больше оружия и денег», – написал пользователь Friedrich Brinkmann.
«Членство Украины в обоих альянсах – лишь вопрос времени». Он может с радостью в это верить. Но дело не только в мнении министра», – указал DasImperiumSchlagtZuruck.
«Редко читаю столько ерунды. Это, вероятно, многое объясняет о политиках на Украине», – заметил jsber.
«Этому человеку помогут, он найдет своего слушателя в лице (будущего) министра иностранных дел (Анналены) Бербок, которая занимает критическую позицию по отношению к России. США, безусловно, поддержат Бербок по геостратегическим причинам. Однако я слышу в его словах бряцание оружием, все-таки надеюсь, что «зеленые» будут придерживаться дипломатического пути», – отметил другой комментатор.
«Посмотрим, что в итоге останется от всей этой военной истерии», – добавил Maander59.
Ранее Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что армия республики стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Второй энергоблок Запорожской АЭС отключился через два часа после ремонта
Второй энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключен от сети в результате срабатывания системы защиты, сообщили на станции.
«30 ноября в 5.47 (6.47 мск) после завершения планового среднего ремонта энергоблок № 2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме. Проводились работы по набору мощности. В 7.47 (8.47 мск) действием электрической защиты при проведении электрических испытаний энергоблок № 2 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы», – передает ТАСС сообщение станции.
На станции добавили, что группа инженеров выясняет причины отключения энергоблока.
Второй энергоблок ЗАЭС был планово отключен от энергосети 1 сентября 2021 года и выведен в средний планово-предупредительный ремонт.
Ранее третий энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине отключили от сети для проведения капитального ремонта.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские атомные реакторы превращаются в труху.
Киев заявил об отсутствии переговоров по транзиту газа
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Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил Reuters, что нет «даже намека» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.
Витренко отметил, что в текущий момент не ведется никаких переговоров. «Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения», – цитирует РИА «Новости» Витренко.
По его словам, участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока – 2» не дает украинским властям никаких возможностей остановить этот процесс. Он добавил, что украинская сторона планирует оспорить финальную сертификацию в суде. Это будет сделано в том случае, если Киев посчитает, что решение не соответствует европейскому законодательству.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. При этом, по его слловам, предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.
Зеленский без объяснений уволил начальника департамента контрразведки СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака, указ опубликован на сайте офиса президента.
«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», – говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского. Причины увольнения не уточняются.
Руснак был назначен Зеленским на свою должность в сентябре 2019 года.
Ранее Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, отвечавшего за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц.
В Кремле назвали условие для переговоров с Киевом по транзиту газа
Тема транспортировки российского газа на Украину вторична, топливо сначала надо продать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отсутствии переговоров с Киевом по транзиту газа после 2024 года.
«Что касается транзитных дел, то конечно, нужно адресовать вопрос Газпрому. Я хочу лишь напомнить заявление президента (Владимира) Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, пока Газпром не определится по этой линии, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин», – подчеркнул он.
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил Reuters, что нет «даже намека» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. При этом, по его словам, предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.
Кулеба заявил о готовности армии Украины «ответить на удар» России
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что армия республики стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России, сообщает AFP.
Также Кулеба призвал к «оперативным действиям» для «сдерживания» Москвы, сообщает РИА «Новости».
«Если Россия решит провести военную операцию, все произойдет буквально в мгновение ока», – заявил министр. По его словам, армия Украины стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России.
Кулеба заявил, что «Россия развернула значительные военные силы в регионах рядом с границей Украины». Как отмечает агентство со ссылкой на министра, речь идет о 115 тыс. военных, танках, артиллерии, военно-воздушных и военно-морских силах, а также о средствах радиоэлектронной борьбы.
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Путин ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной
О вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», – цитирует РИА «Новости» Владимира Путина.
По его словам, Россия тоже озабочена, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные.
Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Захарова призвала ФРГ выполнять обязательства по Украине
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала немецкую дипломатию за невыполнение обязательств по урегулированию кризиса на востоке Украины.
Дипломата возмутил комментарий главы МИД ФРГ Хайко Мааса по поводу того, что у НАТО «открыты двери» для России, если она готова начать переговоры по деэскалации на Украине.
«Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией (странный метод приглашения к совместной работе), а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им Минских договоренностей. А вот этого немецкая дипломатия добиться не смогла», – отметила Захарова в Telegram.
По ее словам, Германия не смогла добиться от Киева выполнения условий Минских соглашений. Она также назвала «странным методом приглашения к совместной работе» риторику Брюсселя, который, по ее словам, одновременно предлагает переговоры и говорит о необходимости военного сдерживания России.
Ранее Захарова заявила, что главным переговорным форматом по урегулированию внутриукраинского конфликта является Контактная группа, в которой участвуют стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск, а посредниками выступают Россия и ОБСЕ.
Политолог: Эрдоган - не идеальный посредник для переговоров между Москвой и Киевом
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«Украина – важнейшая страна для России. Наверное, с другим поколением украинских лидеров у нас будет диалог. Но при Зеленском никакого диалога, даже с участием третьей стороны, не предвидится. Тем более – при посредничестве Эрдогана», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя предложение президента Турции о посредничестве между Киевом и Москвой
«У Эрдогана хорошие отношения и с украинским лидером, и с российским. Но есть нюанс, заключающийся в том, что Российская Федерация не хочет и не будет общаться с нынешним поколением украинских лидеров и конкретно с Зеленским», – профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Поэтому, я думаю, что инициатива турецкого президента довольно бесполезная. И, скорее всего, она просто направлена на то, чтобы напомнить о себе международному сообществу, добавив в свой образ за границей немного позитивных нот. Сомневаюсь, что даже сам Эрдоган верит в успешность этой идеи», – добавил Ткаченко.
«Он сейчас подвергается очень жесткой критике за поведение на международной арене, на Ближнем Востоке, в Африке. И внутри страны у него нарастают очень большие проблемы с оппозицией на фоне обвала лиры. В ситуации, когда в стране валютный кризис и галопирующая инфляция, такого рода позитивные новости нужны любому лидеру», – говорит собеседник.
«По идее, в подобных украинской ситуациях посредник даже необходим. И, как правило, в такой роли выступает нейтральное государство. Но даже если мы хотим его найти, то лучше поискать где-нибудь в Швейцарии, Австрии или Финляндии. Эрдоган не является нейтральным игроком в глазах России. У него есть своя позиция по Крыму и другим вопросам, которая Россию совершенно не устраивает. Так что это не идеальный посредник. А вот для Украины он подходит вполне», – считает Станислав Ткаченко.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Ранее президент Турции в интервью турецким журналистам заявил о своем намерении выступить посредником в решении кризиса между Россией и Украиной. В Кремле оставили без комментариев предложение президента Турции. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу. Там есть две стороны – это Киев и ЛДНР.
В то же время украинская сторона высказала свое согласие на участие турецкого лидера в их диалоге с Москвой. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал единственное условие: не должно быть никаких соглашений по Украине, которые делаются или заключаются без Украины.
Напомним, в прошлую среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.
В США предрекли катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
В гипотетическом столкновении с Россией из-за Украины США ожидают масштабные потери, заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.
Коффлер заявила, что «США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия, подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
При этом она не исключила, что в целях «самообороны» Россия прибегнет к превентивному ответу, нанеся разрушительный космический и кибернетический удары по территории США, так как своими недавними испытаниями противоспутниковых ракет Москва продемонстрировала способность сбить американские спутники.
Как только будет нанесен первый удар, в мире вполне может начаться ядерная война и американская энергическая инфраструктура окажется под угрозой, предупредила Коффлер.
Она также напомнила, что никто не смог победить Россию на ее территории: «Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году».
«Так входит ли Украина в число жизненно важных интересов безопасности США? Зависят ли хоть как-то безопасность, территориальная целостность и долгосрочное выживание США от Украины? В обоих случаях ответ – однозначное «нет», – заключила эксперт.
Напомним, в Кремле заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
При этом источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер».
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Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Шарий: Мать главы СНБО Данилова проживает на территории ЛНР
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Украинский журналист Анатолий Шарий выяснил, что мать главы СНБО Алексея Данилова, который ранее говорил о том, что уже вывез родственницу на Украину, найдена проживающей на территории ЛНР.
На неподконтрольной Киеву территории 90-летняя женщина получает пенсию от ЛНР. В своем YouTube-канале Шарий указал на то, что влиятельный сын просто бросил родную мать. Журналист утверждает, что мать Данилова живет очень плохо. В выпуске один из местных жителей поделился мнением о самом Данилове, а также рассказал о жизни его матери.
«Ты Данилов не очень хороший человек. Ты переступаешь грань вместе со своим шефом, которую переступать нельзя в отношении чужих матерей», – заявил журналист в выпуске.
Также авторы ролика пообщались и с самой женщиной, распросив ее о жизни и планах по возращению на Украину, на что женщина ответила, что ей очень тяжело, но на Украину она не собирается. «На Украину мне трудно ездить, но все равно когда-то придется поехать. Я здесь живу одна, кто же меня хоронить будет? У меня здесь никого нет», – рассказала пенсионерка.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз, о которых ранее говорил Кирилл Буданов, заявил Данилов.
Киевский суд разрешил задержать главу Крыма Аксенова
Апелляционный суд Киева разрешил задержать главу Крыма Сергея Аксенова, это решение имеет формальный характер.
«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание самопровозглашенного председателя аннексированного Крыма (Украина не признает Крым российским – прим. ВЗГЛЯД)», — передает сообщение инстанции ТАСС.
Фамилия Аксенова в документе не указывается, приводится лишь первая буква.
Ранее офис генерального прокурора Украины ходатайствовал в Шевченковском районном суде Киева «о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого гражданина А. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей». Однако 4 октября суд первой инстанции отказал в удовлетворении этого ходатайства, после чего прокурор подал жалобу. «По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года отменено», – говорится в сообщении суда.
Аксенов подозревается на Украине в совершении ряда уголовных преступлений, в частности «в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти», в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в нем», в «террористическом акте, блокировании транспортных коммуникаций, захвате государственных или общественных зданий».
Непосредственное задержание Аксенова невозможно, поскольку он находится в Крыму, таким образом, решение носит исключительно формальный характер.
Напомним, в 2014 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за выборов в Крыму.
Власти украинского Первомайска отстояли название города от декоммунизации
Совет украинского города Первомайск решил не переименовывать город, поскольку украинские словари не ограничивают употребление слов «первый» и «май», об этом говорится в письме секретаря совета в адрес языкового омбудсмена страны Тараса Кременя.
«Депутатами Первомайского горсовета Николаевской области VIII созыва было тщательно изучен поднятый вами вопрос. Учитывая рекомендации постоянных депутатских комиссий горсовета, в связи с большим социальным напряжением и отстаивая интересы жителей города Первомайска, считаем нецелесообразным переименовывать наш родной город», – цитирует документ РИА «Новости».
В письме отмечается, что словари не ограничивают употребление слов «первый» и «май», образовавших название города, и подчеркивается, что слово «май» в европейских языках – название месяца.
Ранее Кремень заявлял, что ему поступают жалобы от жителей страны на названия городов и населенных пунктов, носящих русскоязычный характер, он попросил власти переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания. Омбудсмен заявлял, что переименованию подлежат в том числе города Первомайск и Южноукраинск Николаевской области.
Ранее Кремень предлагал покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство.
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