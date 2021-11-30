Владелица популярной в Facebook группы по поиску жилья решила зарабатывать на нелюбви к геям

В популярной группе поиска жилья в Москве в Facebook арендодателю необходимо заплатить 500 рублей, чтобы указать, что он не хочет сдавать квартиру людям нетрадиционной сексуальной ориентации, неславянской внешности или хозяевам животных.

«Плюс фраза для постов о сдаче отдельных квартир и домов: Квартира pet-friendly, приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви», – такую формулировку необходимо указывать при размещении объявления в группе Flats for Friends в Facebook.

Отмечается, что такая политика группы призвана изменить отношение людей к аренде жилья.

«Если вы категорически не хотите видеть определенную категорию людей у себя в квартире даже с любым залогом, то вы можете приобрести платный пост без этой строчки за 499 рублей», – поясняют администраторы группы.

«Уже последние год или два открыто пишут (однополые пары – прим. ВЗГЛЯД), и люди лайкают. И эти посты выходят в топ», – заявила телеканалу «Дождь» (признан СМИ-иноагентом) администратор группы Марфа Некрасова.

При этом, по ее словам, объявление однополой пары чаще выходит в топ, чем разнополой.

Ранее эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков назвал способы выгодно сдать квартиру в аренду.